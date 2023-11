Fallout: la série Amazon vient de leak, premières images incroyables

Amazon Prime Video a annoncé une adaptation série du célèbre jeu Fallout. Les premières images ont fuité, et ont surpris les fans. Est-ce que Fallout sera un succès, ou bien un échec ? En tout cas, les leaks en disent long sur la qualité de cette œuvre.

Fallout fait l’unanimité auprès des gamers. Ce jeu a séduit plusieurs générations à travers ses univers apocalyptiques. En tout, Bethesda a sorti 11 titres Fallout, avec des missions très intenses et variées. L’entreprise de Jeff Bezos voulait surfer sur ce succès. Depuis quelques mois, Amazon a concocté une série basée sur Fallout. Et les résultats pourraient surprendre les adeptes. En effet, les leaks annoncent une série palpitante, loin des autres adaptations de jeu vidéo.

Une équipe de choc pour sortir un chef-d’œuvre cinématographique

Amazon Prime Video n’a pas négligé l’aspect artistique d’une adaptation de jeu vidéo. En effet, cette étape est cruciale, surtout que les fans attendent un résultat en accord avec leur titre favori. L’équipe comprend alors les grands noms du petit écran.

Jonathan Nolan sera un des réalisateurs principaux. Il sera épaulé par Lisa Joy, une professionnelle du monde de la science-fiction. Effectivement, elle a déjà dirigé une adaptation de Westworld. Geneva Robertson-Dowret et Graham Wagner sont aussi au rendez-vous. Ces scénaristes ont l’intention de sortir une histoire unique, établie à partir de l’univers de Fallout.

Rien que le synopsis donne un aperçu du résultat final :

« Basé sur l’une des plus grandes séries de jeux vidéo de tous les temps, Fallout est l’histoire des nantis et des démunis dans un monde dans lequel il n’y a presque plus rien à avoir. Deux cents ans après l’apocalypse, les gentils habitants des abris anti-atomiques de luxe sont obligés de retourner dans le paysage infernal irradié que leurs ancêtres ont laissé derrière eux. Ils seront choqués de découvrir un univers incroyablement complexe, joyeusement étrange, et extrêmement violent. »

Mais il faudrait attendre le 12 avril 2024 pour apprécier ce chef-d’œuvre. Cette date marquera la première mondiale de Fallout sur Amazon Prime Video.

Prime Video a déjà annoncé les descriptions des personnages

En plus de recruter une équipe de réalisateurs professionnels, Amazon a aussi engagé plusieurs acteurs célèbres pour la série Fallout. Comme quoi, l’objectif est de marquer l’histoire des adaptations de jeu vidéo.

Dans son communiqué de presse, le géant du streaming a annoncé le cast, ainsi que les personnages. Ella Purnell interprétera Lucy . Elle sera le bouclier qui protège les habitants de l’Abri 33. Toutefois, son caractère sera mis à l’épreuve tout au long de la série.

Ella Purnel (source : JoJo Whilden/Prime Video)

On a aussi Aaron Motem, qui joue le rôle de Maximus. C’est l’illustration parfaite d’un bon soldat, qui suivra ses ordres de mission sans discuter. Sa section a pour objectif de rétablir la paix sur Terre.

Aaron Motem dans la série (source : JoJo Whilden/Prime Video)

Walton Goggins sera dans la peau de « The Ghoul ». Ce chasseur de prime cache un passé mystérieux. Cette intrigue apporte une touche piquante à la série Fallout. Bien sûr, ce ne sont que des exemples. Des acteurs talentueux font aussi partie du casting de la série.