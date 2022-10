SIDO : le grand RDV européen IA, XR et IoT de retour à Paris ! Comment s’inscrire gratuitement ?

Pour sa seconde édition à Paris, le salon SIDO, historiquement implanté à Lyon depuis 8 ans, se tiendra les 8 et 9 novembre 2022 au Palais des Congrès. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur cet événement incontournable dédié à l’IA, l’IoT, la robotique et la XR pour la transformation digitale des entreprises, et comment vous inscrire gratuitement dès à présent !

La transformation numérique est aujourd’hui indispensable pour les entreprises de tous les secteurs, mais comment découvrir et choisir les solutions technologiques essentielles à cette mutation ?

Depuis huit ans, l’édition lyonnaise de SIDO s’est imposée comme l’un des plus grands événements d’Europe dédié à l’IoT, l’intelligence artificielle, la robotique et la XR (réalité virtuelle et augmentée).

Ce rendez-vous annuel est entièrement consacré à la convergence de ces technologies, pour permettre aux décideurs stratégiques innovation et opérationnels métier de découvrir les nouvelles briques technologiques à adopter pour leurs entreprises.

Après une première édition parisienne en 2021, SIDO revient dans la capitale les 8 et 9 novembre 2022. L’occasion de prendre connaissance des dernières innovations pour les secteurs de l’industrie, du bâtiment, du transport, du retail et de la fintech entre autres.

Au programme : des plénières prospectives, des tables rondes d’experts dédiées aux enjeux et aux stratégies, des témoignages et partages de réussites, et des workshops permettant de mieux appréhender les solutions présentées.

En parallèle, on retrouvera de nombreux exposants issus des domaines de l’ingénierie, de la R&D, du hardware et du software, de l’IA, de l’IoT, de la XR, de la Blockchain et de la cybersécurité, du Cloud et de la DataViz, de l’impression 3D ou encore de l’interface humain-machine.

Les leaders des solutions technologiques d’entreprises seront également présents et prêts à nouer de futurs partenariats, à l’instar de Microsoft, STMicroelectronics, LoRa Alliance, Avnet Silica, Wavestone, Siemens, Aquitaine Robotics, Sopra Steria, Huawei, Inria, Capgemini Invent, Braincube, Objenious by Bouygues Telecom, Smile…

Au total, près de 200 exposants, 40 conférences et 120 speakers prendront d’assaut le Palais des Congrès pendant deux jours d’ébullition technologique d’une rare intensité.

Contrairement à bon nombre d’événements tech, le SIDO est en libre accès pour tous les professionnels sur simple réservation. Vous n’avez donc aucune excuse pour manquer cet événement incontournable !

Industrie, commerce, transport, R&D, cybersécurité, numérique responsable… 40 conférences captivantes sur les nouvelles technologies

Pour cette seconde édition parisienne du SIDO, une quarantaine de conférences prendront place au Palais des Congrès. Les enjeux majeurs de demain et les défis à relever seront abordés par plus de 120 speakers, pour une large variété de thématiques sectorielles (Industrie/Manufacturing ; Commerce & Distribution ; Smart City ; Innovation – R&D ; Mobilité & Nouvelles Frontières)

L’industrie manufacturière est le fer de lance du SIDO : avec des conférences sur les étapes clés de la décarbonation, sur l’usine autonome, la maintenance prédictive, la robotique collaborative, les services software-driven, la détoxification des algorithmes IA et le panorama de l’industrie 4.0 en France, les entreprises industrielles repartiront avec les clefs pour passer au 4.0. L’entreprise Capgemini Invent sera présente pour un workshop sur les équipements lourds.

Dans le domaine du commerce et de la distribution, les experts discuteront notamment de la réinvention de l’expérience du retail et des technologies permettant d’accompagner l’essor du marché de seconde main.

Sur la thématique de la Smart City et des lieux de vie intelligents, plusieurs sujets seront abordés tels que l’eSIM, l’IoT pour la transition numérique et écologique, l’eau intelligente et la Civic-Tech.

Concernant la R&D, les conférences évoqueront notamment l’IA au service de la conception et de l’ingénierie, les jumeaux numériques et métavers industriels, mais aussi l’analyse et la visualisation de données. Un workshop sera dédié à l’usage de nouveaux matériaux pour l’innovation.

Enfin, les conférences sur la mobilité et les nouvelles frontières auront pour sujet le tout électrique, le Web3, l’open source, et le métavers pour la coopération.

Plusieurs conférences plénières aborderont les thèmes et enjeux essentiels au futur de tous les secteurs, comme l’importance de la cybersécurité, les attentes des jeunes envers les entreprises, et les solutions de régénération des territoires. Afin de présenter la stratégie France 2030, Bruno Bonnell du Secrétariat Général pour l’Investissement (SGPI) sera présent pour une keynote.

Comment s’inscrire et créer son badge ?

Afin de participer au SIDO Paris, rien de plus simple. Il vous suffit de créer votre badge gratuitement, et vous pourrez accéder librement au salon ainsi qu’à l’Open Source Experience.

Rappelons que cet événement est entièrement réservé aux professionnels. Par conséquent, une justification de votre activité pourra vous être demandée avant de recevoir le badge. L’accès est également interdit aux mineurs, et autorisé aux étudiants ingénieurs / M2 uniquement le mercredi après-midi et accompagné d’un enseignant.

La deuxième édition du SIDO Paris prendra place les 8 et 9 novembre 2022 de 9h00 à 18h00, au Palais des Congrès. Pour vous inscrire gratuitement, créez votre badge à cette adresse dès à présent !