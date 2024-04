Ce célèbre site de téléchargement bientôt de retour ?! Tout savoir

Le site de téléchargement de référence, Uptobox, pourrait bien revenir sur les devants de la scène après sa fermeture. Les utilisateurs pourront bientôt reprendre les vieilles habitudes sur internet. Comme quoi, ces plateformes trouvent toujours des moyens pour sortir de leurs moments sombres.

Si vous avez navigué sur internet en septembre 2023, vous avez sûrement remarqué la fermeture d'Uptobox. Ce site de téléchargement a été contraint de passer par cette phase. En effet, une ordonnance du tribunal a autorisé la saisie des serveurs du site. Mais actuellement, les propriétaires du site vont commencer les démarches pour remettre la plateforme en ligne.

Septembre 2023, la descente aux enfers d'Uptobox

L'ACE (Alliance for Creativity and Entertainment) a initié les procédures pour fermer Uptobox. Pour cette organisation, le site ne respecte pas les droits d'auteurs. L'activité d'Uptobox était même qualifiée comme criminelle par l'ACE. Les ayant droit ont saisi les données des deux datas centers à Paris.

Uptobox tombait alors dans l'oubli depuis le mois de septembre 2023. Cependant, l'entreprise mère du site, Genius Servers Tech Fze, étudie les méthodes les plus efficaces pour reprendre le contrôle. Après des mois de lutte acharnés, elle a enfin plaidé sa cause devant la justice.

Genius Servers Tech Fze VS ACE

Les deux entités ont défendu leurs causes devant les tribunaux parisiens. Mais l'argument de Thomas Chalanset, l'avocat de Genius Servers, a surpris le monde. La saisie des datas centers est un acte très sévère pour Uptobox.

En effet, cette situation pénalise les finances de l'entreprise. Même si le site est hors service, Uptobox devait toujours payer les frais de serveurs de 75 000 dollars par mois. À l'échelle de quelques mois, la situation semble vivable. Mais Thomas Chalanset a affirmé qu'une procédure judiciaire du genre peut durer des années.

Même si la justice n'autorise pas le retour définitif d'Uptobox, l'avocat a demandé une exception pour les utilisateurs. Cette bouffée d'air concerne les usagers qui ont des données personnelles sur les serveurs de l'entreprise.

De son côté, les avocats de l'ACE ont affirmé que les activités d'Uptobox sont assez suspectes. Au lieu d'être une espace de stockage Cloud, l'entreprise contribue à la propagation des contenus piratés sur le web. 80 % de tous les fichiers sur Uptobox sont protégés par les droits d'auteurs. Pour défendre leur cause, ces avocats se sont aussi basés sur les réglementations de la DMCA.

Le combat n'est pas fini

Uptobox ne va pas abandonner si facilement ses serveurs. La plateforme a des arguments solides pour affirmer sa position. Certes, des spécialistes ont précisé que 84 % des fichiers sur Uptobox sont des contenus piratés. Le site a réagi, en déclarant que 73,5 % des données hébergées n'ont jamais été téléchargées.

« Nous ne vous avons pas abandonné, nous poursuivons notre combat pour qu'une justice équitable et juste soit rendue. Nous portons vos intérêts à cœur et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour récupérer nos serveurs et restaurer l'accès à vos données, ainsi que rétablir notre image de réputation » explique Uptobox sur X.

La lutte sera rude pour le site. Toutefois, il peut compter sur ses avocats pour gagner le procès. Affaire à suivre.

