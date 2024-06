Skype : avantages et limites, coût, comment ça marche ?

Depuis 16 ans, Skype s'est introduit dans le quotidien de la société en tant qu'outil de communication. Tour d'horizon sur cette application qui a révolutionné la correspondance à travers le monde entier.

Au début, Skype a été développé en tant qu'entreprise indépendante. Actuellement, c'est Microsoft qui le prend en main. Il a pour but de faciliter la communication autant sur le plan personnel que professionnel.

Quelques fonctionnalités de base disponibles sur Skype

Étant une application de messagerie instantanée, Skype permet de communiquer en temps réel avec d'autres personnes rien qu'en se connectant. Ce n'est toutefois pas le seul service qu'il offre à ses utilisateurs. Ces derniers peuvent bénéficier d'autres fonctionnalités à savoir l'appel vidéo, le partage d'écran, etc.

L'appel vidéo de Skype

L'appel vidéo est plus ou moins similaire aux autres applications du genre. Cette fonctionnalité permet d'effectuer des réunions entre collègues. Son atout repose sur sa capacité à effectuer plusieurs appels de façon instantanée à plusieurs utilisateurs.

De la sorte, Skype se révèle comme outil de communication par excellence dès ses premières années. Ce type d'appel permet de rassembler les intervenants. Ce qui évite l'installation d'autres applications destinées à cet effet.

Le plus ? Skype offre désormais la possibilité de poster des sous-titres en direct. Pour ce faire, il suffit de les activer et tous les intervenants peuvent les voir tout en conversant. A noter que l'appel vidéo reste gratuit sur Skype.

Le partage d'écran

Skype offre la possibilité de partager votre écran avec vos interlocuteurs. Avec une telle fonctionnalité, ils n'auront plus à ouvrir d'autres appli pour pouvoir accéder aux documents (textes, images) que vous voulez partager.

Le partage d'écran permet de procéder, aussi bien à des séances d'information, qu'à des formations à distance. Chacun est autorisé à voir les documents partagés sans devoir ouvrir des liens ou d'autres applications.

Skype permet alors un précieux gain de temps. Ce qui augmente la productivité pour les entreprises.

Le lecteur d'écran narrateur pour les personnes aveugles

Dans le cas où vous travaillez avec des collaborateurs aveugles, Skype dispose de fonctionnalités d'accessibilité sur lesquelles ils peuvent compter. La majeure partie des systèmes d'exploitation les intègrent.

Windows 8 comporte un lecteur d'écran narrateur, qui lit à haute voix le texte affiché sur l'écran. Ils peuvent ainsi participer facilement à la conversation. Le lecteur narrateur est aussi disponible sur Windows 7, mais pas que.

Il existe une version pour iOS, appelée VoiceOver, et une version pour Android, TalkBack. Celles-ci permettent aux malvoyants d'utiliser Skype aisément avec leur appareil mobile.

Bien que Skype ne soit installé par défaut dans les autres systèmes que Windows 10, vous pouvez toujours le télécharger gratuitement avant de le lancer.

Les appels téléphoniques

Par ailleurs, il est possible de passer des appels téléphoniques directement vers un téléphone mobile, fixe ou standard via Skype.

Ces appels occasionnent un coût supplémentaire. Cependant, ils permettent de converser à tout moment bien que votre interlocuteur ne soit pas en ligne.

Vous pouvez en même temps recevoir des appels à partir de votre propre numéro de téléphone Skype. Vos collègues peuvent ainsi vous joindre sur votre mobile ou sur votre ordinateur par le biais de ce numéro.

Pour cela, vous devez avoir suffisamment de crédit Skype. Un abonnement internet ou un crédit est nécessaire dans ce cas.

En quoi consiste le crédit Skype ?

A défaut d'abonnement internet, vous pouvez passer des appels téléphoniques moyennant un crédit Skype.

Le crédit Skype est une sorte de monnaie virtuelle. Avec celui-ci, chaque utilisateur peut passer des appels aussi bien vers des lignes fixes que des lignes mobiles. C'est une bonne alternative, à défaut d'abonnement.

L'avantage avec ce type de crédit est que vous pouvez l'utiliser à chaque fois que vous passez un appel téléphonique via votre compte Skype. Actuellement, il est disponible en différentes options : 5 €, 10 € ou 25 €. A vous de choisir celui qui correspond à vos besoins et votre budget.

L'autre avantage avec le crédit Skype réside dans son tarif. En général, le coût tourne autour de quelques cents par minute d'appel. Il ne tient pas compte de votre pays ni de celui où réside votre interlocuteur.

Néanmoins, certains appels peuvent coûter jusqu'à un peu moins de 2 € la minute.

A combien s'élève l'abonnement pour des appels Skype ?

En vérité, le coût d'un abonnement pour des appels Skype diffère d'un pays à un autre. Il existe des plans tarifaires plus élevés mais qui offrent un large éventail d'appels. D'autres sont limités sur le plan géographique.

L'abonnement World

L'abonnement ne dépend pas que du pays d'origine. Son coût est aussi différent en fonction du pays où l'autre personne reçoit l'appel.

De la sorte, vous pouvez économiser en adoptant un tarif limité dans une zone géographique. Vous pouvez aussi, si le moyen le permet, et que vous en avez réellement besoin, adopter l'abonnement Monde.

Avec un tel abonnement dont le coût s'élève à 13,00 €, vous pouvez appeler dans 63 endroits et pays différents à travers le monde de façon illimitée.

L'abonnement Monde est valable théoriquement sur des lignes fixes et mobiles. Mais dans la plupart des pays, vous ne pouvez appeler que des lignes fixes.

L'offre limitée sur le plan géographique

Dans ce cas, un abonnement au crédit Skype peut ne pas offrir la même durée d'appel pour des pays différents.

Vous pouvez bénéficier de 1000 minutes d'appel par mois pour un montant de 6,5 € pour la Chine. En revanche, le même montant ne vous procure que 300 minutes d'appel si vous appelez vers le Japon.

Certains plans tarifaires sont moins coûteux, mais encore faut-il que vous ne dépassiez pas une certaine limite en termes de durée d'appel.

C'est le cas pour les Etats-Unis où vous n'avez qu'à payer 3 € par mois pour passer des appels vers n'importe quel pays de ce territoire. Ce tarif est aussi valable à Porto Rico et à Guam.

Vous devez toutefois payer un supplément de 15 cents par minute au-delà de 2000 minutes.

Skype Business, c'est quoi ?

Conçu spécialement pour les entreprises, Skype Business est une plateforme de communication avec laquelle effectuer des réunions en ligne. Il intègre les fonctionnalités de base de Skype : messagerie, visioconférence, transfert de fichiers entre autres.

Certaines offres peuvent accueillir jusqu'à 250 participants en une réunion comme les offres Office 365 Business Essentials et Business Premium.

Skype Business prend aussi en charge d'autres fonctionnalités comme le contrôle de la communication sur les appareils ou encore l'archivage des sessions de réunions et des messages.

En plus des caractéristiques de base, Skype Business offre également des fonctionnalités payantes. Avec la conférence rendez-vous, les utilisateurs peuvent passer un appel à réunion à l'aide d'un téléphone.

Le partage vidéo et audio est une offre payante incluse dans Skype Room Systems v2.

Points communs et différences entre Skype et Skype Business

Les deux versions de Skype présentent à la fois des similitudes et des différences. D'abord, ils présentent des interfaces similaires. Ils offrent la possibilité de partager des données et d'effectuer des appels tant audio que vidéo.

Seulement, Skype Business a acquis des modifications afin d'être facilement utilisable dans le monde des affaires. La grande différence repose sur la capacité d'accueil.

La version grand public ne permet de recevoir que 20 participants à la fois. Par contre, Skype Business peut accueillir jusqu'à 250 personnes.

En outre, lorsque l'entreprise opte pour la version professionnelle, il s'en suit une facilité de gestion. Au lieu de gérer individuellement les comptes, l'entreprise paie les frais de connexion de manière globale.

Skype : une version remaniée pour Android et iOS

Microsoft a annoncé en septembre 2021 que la firme avait commencé le développement d'un Skype plus puissant et mis à jour. Après avoir passé plusieurs tests, Microsoft a dévoilé début décembre 2021, une version de Skype adaptée aux utilisateurs d'Android et d'iOS. Cette mise à jour comprend également les améliorations suivantes.

Les appels de groupe sont désormais possibles en mode Ensemble.

Amélioration de l'expérience de la caméra. En effet, grâce à la fonctionnalité Office Lens, il devient possible de capturer les souvenirs, de créer des vidéos ou de numériser des documents, des tableaux blancs et des cartes de visite en toute intelligence.

Ajout d'une nouvelle fonction de recherche et révision de l'avatar.

Résolution de certains bogues et augmentation de la stabilité.

Personnalisation de la notification sonore.

Nouvelle présentation des réactions

En ce qui concerne les réactions, une fonction de recherche a été ajoutée. En outre, les réactions ont été classées par catégorie de sentiments et les réactions favorites ont été épinglées. Grâce à cette refonte, il est possible de choisir n'importe quelle émotion et de réagir en deux secondes.

Pour couronner le tout, avec Universal Translator, l'utilisateur de Skype peut communiquer avec n'importe qui dans n'importe quelle langue, en appel fixe ou vidéo.

Désormais, les utilisateurs de Skype peuvent utiliser le service gratuit en tant qu'invités. Autrement dit, il est désormais possible d'entamer une conversation, de passer un appel vidéo ou vocal ou de transférer des fichiers sans avoir à créer un compte Microsoft.

Par ailleurs, ce service sans compte permet d'inviter jusqu'à 300 interlocuteurs à discuter ainsi que 25 participants à un appel vocal ou vidéo. Pour l'instant, pour l'utiliser, il faut se servir d'un navigateur Web à partir d'un ordinateur. Cela signifie que cette fonctionnalité ne fonctionne pas actuellement sur les smartphones.

Pour avoir accès à Skype sans compte, il faut d'abord se rendre sur Skype.com à partir d'un navigateur Web sur un ordinateur. Ensuite, il faut cliquer sur le bouton Commencer une conversation.

Par la suite, l'utilisateur doit indiquer son nom et cliquer sur le bouton Commencer une conversation. La page suivante s'affiche au bout de quelques secondes. Il suffit de cliquer sur le bouton Copier le lien pour copier le lien dans le presse-papiers du PC. Puis, il faut le communiquer à tous ceux qui veulent participer à la conversation.

Après avoir copié le lien, une page va apparaître dans laquelle il sera possible de passer des appels vidéo, de lancer une discussion de groupe, de passer des appels vocaux et de partager des photos et des fichiers. Une fois l'appel ou le chat effectué, il suffit de cliquer sur « Quitter la conversation » pour se déconnecter.

Qu'est-ce que les robots certifiés Skype ?

A part la discussion avec votre interlocuteur, vous pouvez discuter directement avec des robots certifiés Skype. Ce sont des robots déployés par intelligence artificielle afin de répondre aux besoins des utilisateurs.

Leur profil se présente par une photo carrée et une coche certifiée. Ceux-ci sont disponibles dans toutes les langues. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir les annonces.

Vous pouvez bloquer ou supprimer les robots Skype à tout moment, mais pas tous. Le robot « Quoi de neuf », par exemple, ne peut être supprimé ni bloqué. Vous ne pouvez que vous désinscrire si vous ne souhaitez plus discuter avec.

Il faut souligner qu'actuellement, les robots Skype ne sont disponibles que dans un nombre limité de pays : Allemagne, Amérique Latine, Australie, Brésil, Canada, Espagne, États-Unis, France, Inde, Irlande, Italie, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Portugal, Russie, Royaume Unie, Singapour.

Les données sont-elles chiffrées de bout-en-bout ?

Auparavant, les données échangées sur Skype n'étaient pas chiffrées de bout-en-bout. Le chiffrement n'a intégré son univers qu'à partir de 2018. A préciser toutefois que cela n'est pas disponible par défaut. Ce chiffrement n'est pas non plus disponible en dehors des messages instantanés.

Pour pouvoir obtenir des données cryptées de bout-en-bout, il faut démarrer une nouvelle conversation. Cette conversation privée est la seule à être utilisée afin de crypter les messages. Pour ce faire, il faut cliquer sur « Nouvelle conversation privée ».

Une fois que votre interlocuteur a accepté cette invitation, vous pouvez échanger des messages en privé avec celui-ci. Là encore, il y a un hic. Aucun utilisateur ne peut utiliser un appareil pour participer à deux conversations privées ou plus.

Une conversation privée peut toutefois être basculée vers un autre appareil. Dans ce cas, toutes les données stockées dans l'autre appareil ne peuvent être consultées que sur celui avec lequel ces données ont été échangées.

Microsoft peut-il consulter vos conversations sur Skype ?

Oui ! Effectivement, Microsoft peut, à tout moment, consulter vos conversations à part celles qui sont chiffrées de bout-en-bout.

Tous les fichiers envoyés via Skype sont cryptés par défaut. Ce chiffrement s'opère cependant entre l'appareil et les serveurs de Microsoft. Une fois qu'elles atteignent le serveur, toutes ces données sont décryptées.

Ce qui permet à Microsoft d'avoir une mainmise sur votre compte Skype et donc de l'espionner à sa guise. Si vous avez déjà entendu parler de l'histoire de la NASA impliquant Microsoft, vous devez avoir des doutes sur la discrétion de celui-ci envers votre compte Skype.

Certes, les messages échangés sur Skype peuvent être cryptés, par le biais d'une conversation privée, et donc exempt de tout risque d'espionnage. Ce qui n'est pas le cas des autres types de conversation : envoi de fichiers, appels audio et vidéo.

Quant aux messages vocaux, lorsqu'ils sont téléchargés, ils sont chiffrés. Ces messages sont quand même stockés sous forme de fichiers non cryptés sur votre appareil.

La sécurité de Skype est-elle assurée ?

Vu son ancienneté, Skype n'est pas entièrement sécurisé. Il héberge des comptes abandonnés. Avec ces comptes, les hackers peuvent introduire des logiciels malveillants sur votre appareil.

Des logiciels malware s'infectent facilement dans votre appareil, que ce soit un ordinateur ou un appareil mobile. Les appareils Android sont les plus vulnérables en ce moment.

Skype se trouve aussi être un levier potentiel du hameçonnage. Pour y échapper, il suffit de ne pas accepter les invitations venant de personnes inconnues.

Par ailleurs, sachant qu'il n'est pas toujours chiffré de bout-en-bout, Microsoft et les gouvernements peuvent facilement vous espionner. La conversation privée et l'utilisation d'un VPN deviennent un impératif pour y échapper.

Enfin, n'oubliez pas qu'il existe des alternatives à Skype. Si vous voulez communiquer en toute sécurité, utilisez WhatsApp. C'est une application qui utilise des données chiffrées de bout-en-bout.

Google Meet ou encore Zoom accèdent à des réunions en ligne avec un grand nombre de participants.

