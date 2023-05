Skyrim : un mod intègre ChatGPT au jeu vidéo culte, voici le résultat

Un modder a intégré l’IA ChatGPT avec la version VR du célèbre jeu vidéo Skyrim, afin de permettre aux personnages non-joueurs (PNJ) de générer des dialogues à l’infini. Un aperçu du futur des jeux vidéo ?

Depuis son lancement en 2011, le jeu vidéo Skyrim s’est hissé au rang d’oeuvre culte avec d’innombrables portages sur toutes les plateformes et bien plus de 30 millions d’exemplaires vendus.

Douze ans plus tard, afin d’étendre encore un peu plus ce monde virtuel monumental, un modder a eu l’idée d’y intégrer l’intelligence artificielle ChatGPT.

Grâce à cette IA, « Art From The Machine » a donné aux personnages non-joueurs (PNJ) de la version VR de Skyrim la possibilité d’inventer de nouvelles répliques et de tenir de véritables discussions avec le joueur.

En effet, l’un des gros points faibles de ce jeu de rôle concerne les options de dialogue très limitées des PNJ. Grâce au large modèle de langage (LLM) d’OpenAI, ce problème est enfin résolu.

Afin d’accomplir cette prouesse, le modder a connecté le modèle speech-to-text Whisper d’OpenAI avec un modulateur text-to-speech appelé xVASynth.

Ceci lui a permis de converser avec les personnages du jeu de façon naturelle, en parlant tout simplement dans son microphone.

Dans la vidéo de démonstration publiée sur YouTube, le joueur demande au PNJ Ulfberth War-Bear de décrire une épée. Celui-ci répond « ça ressemble à une épée en bronze finement forgée avec une gemme d’âme incorporée à la poignée ».

Il ajoute également que « l’enchantement sur l’épée permet au porteur de capturer les âmes de ses ennemis ». Le personnage a aussi pu indiquer les heures d’ouverture d’une boutique dans la ville fictive de Whiterun et calculer quand elle allait fermer.

Des PNJ capables de se souvenir du passé

Plus stupéfiant encore : les PNJ ont été capables de se rappeler d’événements passés et de conversations qu’ils avaient eus avec le joueur.

Sur Reddit, le modder explique en effet avoir un système de mémoire basique sur lequel il demande à ChatGPT de synthétiser les conversations avec des les condenser pour de futurs prompts.

Il ne s’agit toutefois que d’un système rudimentaire. Comme il l’explique, il existe des outils nettement sophistiqués pour la mémoire qu’il espère implémenter dans le futur comme Langchain.

Le futur du jeu vidéo ?

Avant de mettre son mod à la disposition du public, Art From The Machine compte encore le perfectionner. Par exemple, les voix synthétisées laissent encore à désirer.

Néanmoins, cette expérience offre un aperçu du futur du jeu vidéo. Très bientôt, les joueurs pourront avoir des conversations étendues avec des personnages contrôlés par l’ordinateur alors qu’ils s’immergent dans les mondes virtuels.

À mesure que la technologie d’intelligence artificielle se développe, les développeurs utiliseront les chatbots IA pour permettre aux PNJ de sortir des limites d’un simple arbre de dialogue.

Il existe également un mod pour le jeu Mount & Blade : Bannerlord, permettant aux PNJ d’utiliser l’IA pour répondre aux questions posées par le joueur.

Les plus grands studios de jeux vidéo ont aussi commencé à adopter cette innovation, à l’instar d’Ubisoft qui compte conférer une IA aux personnages de ses jeux.

On pourrait imaginer des jeux dans lesquels le joueur devra réussir à amener la conversation sur un certain sujet pour découvrir des secrets. En outre, une IA multilingue comme ChatGPT pourrait fortement simplifier le travail de traduction des jeux vidéo.

Au-delà des dialogues, l’intelligence artificielle pourrait permettre aux personnages virtuels de mieux combattre le joueur ou de vivre leur vie en toute autonomie.

Lors d’une récente expérience, les chercheurs de Google ont placé 25 agents IA ChatGPT dans un village virtuel et les ont observés mener leur routine quotidienne…

À n’en point douter, le jeu vidéo est l’une des nombreuses industries que l’intelligence artificielle s’apprête à révolutionner !