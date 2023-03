Comment Ubisoft va remplacer les PNJ de ses jeux par une IA ?

Ubisoft a annoncé qu’il remplacera les personnages non joueurs (PNJ) de ses jeux par une intelligence artificielle (IA) de pointe. Cette décision marque une avancée majeure dans l’industrie du jeu vidéo. Elle promet d’offrir une expérience de jeu plus immersive et réaliste pour les joueurs.

Ubisoft, l’industrie du jeu vidéo, a indiqué un changement majeur dans son approche de la création de personnages non joueurs (PNJ). La société prévoit de remplacer les PNJ traditionnels par une intelligence artificielle (IA) de pointe. Cela offre une expérience de jeu plus immersive et réaliste pour les joueurs. L’entreprise espère offrir aux joueurs des interactions plus réalistes et personnalisées avec les personnages de leurs jeux.

Ubisoft utilise l’IA Ghostwriter pour créer des PNJ plus réalistes

Ghostwriter créé par Ubisoft, est un outil d’IA interne pour améliorer l’écriture de dialogues de PNJ dans leurs jeux vidéo. En collaboration avec les scénaristes, Ghostwriter a été conçu pour générer des variantes de dialogues et créer des interactions plus réalistes entre les personnages non-joueurs. L’outil permet de diversifier les dialogues et d’améliorer l’immersion du joueur dans l’univers du jeu. Cela libère du temps pour les développeurs pour se concentrer sur d’autres éléments essentiels du jeu. L’utilisation de l’IA pour automatiser les tâches répétitives libère du temps pour l’équipe de développement. Cela leur permet de se concentrer sur d’autres aspects cruciaux du jeu.

En utilisant des techniques d’apprentissage en profondeur, il est possible de trouver des solutions plus efficaces à diverses difficultés. Joshua Romoff, spécialiste expert en données chez Ubisoft, explique le fonctionnement et l’utilisation de l’IA dans leur processus de développement. Ubisoft va être capable de créer des PNJ plus vivants, d’explorer des univers de jeu complexes et de concevoir des gestes plus humains.

Cette collaboration entre l’IA et les réalisateurs de scénario permet de générer des variantes de dialogues. Tandis que l’apprentissage par renforcement profond offre des solutions plus efficaces pour résoudre toutes sortes d’obstacles.

Ubisoft : l’apprentissage automatique pour améliorer la navigation des PNJ

En 2021, Ubisoft a exposé son projet d’amélioration de la navigation des personnages non-joueurs (PNJ) grâce à l’apprentissage automatique. Le projet a été baptisé La Forge. Le renforcement de cet apprentissage améliore un comportement donné en attribuant ou retirant des points selon les actions effectuées. L’IA doit ainsi chercher à obtenir le score optimal en utilisant les actions à sa disposition.

Un réseau de neurones profonds analyse l’écran, le réduit à une échelle plus petite et intègre ces données dans sa partie d’initiation. Tout ça à l’aide de renforcement pour effectuer des actions en fonction des informations reçues. Ce système bout en bout permet de contenir toutes les données échangées entre les différents systèmes. À chaque image, l’équipe de développement attribue des points en fonction des mouvements effectués.

Après cela, l’équipe procède à plusieurs itérations pour entraîner l’agent à accomplir les actions souhaitées. Cette méthode d’apprentissage automatique permet ainsi d’optimiser la navigation des PNJ dans les jeux vidéo.