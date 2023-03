Stalker 2 : le dev ukrainien attaqué par les hackers russes, ça tourne très mal

La saga de jeux vidéo Stalker 2 fait une fois de plus les gros titres, mais pas pour les raisons espérées. Les développeurs ukrainiens ont été victimes d’une attaque de hackers russes. Cela laisse les fans de la série inquiets quant à l’avenir de leur jeu tant attendu.

Le développement de Stalker 2 de GSC Game World rencontre à nouveau des difficultés. Des hackers russes ont exigé que les développeurs ukrainiens changent leur attitude envers les joueurs russes et biélorusses. Cela les a poussé a revendiqué le piratage de la version en développement du jeu. Les tensions entre l’Ukraine et la Russie sont à leur plus haut niveau depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, et cela a un impact sur la communauté de joueurs de Stalker.

Stalker 2 : Les développeurs ukrainiens font front !

Stalker 2 est un jeu vidéo de tir à la première personne développé par le studio ukrainien GSC Game World. Il s’agit de la suite tant attendue du jeu original Stalker: Shadow of Chernobyl, sorti en 2007.

Une récente menace de piratage a marqué le développement de la suite du jeu emblématique. Le 11 mars dernier, des fans russes du jeu ont publié un message sur leur page, affirmant avoir réussi à pirater la version en cours de développement de Stalker 2. Les créateurs ukrainiens du jeu ont rapidement pris la parole pour répondre à cette provocation. Ils ont exprimé leur désaccord envers ces menaces et ont clairement demandé à leurs harceleurs d’aller voir ailleurs.

Cette réponse montre la détermination de l’équipe face aux menaces et aux difficultés. Les fans de la série Stalker sont impatients de découvrir la suite de cette saga, et les développeurs ukrainiens s’efforcent de fournir le meilleur produit possible malgré les obstacles qu’ils peuvent rencontrer. Cette réaction ferme et sans compromis est un exemple de la résistance que l’on peut opposer aux menaces en ligne.

Stalker 2 : Le piratage, une réponse illégale à un problème international

Il est envisageable que les pirates aient revendiqué leur acte de piratage en réaction à la décision de GSC Game World de s’abstenir de proposer une version localisée de leur prochain jeu axé sur le tir sur le marché russe. Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, les individus russes faisant partie de l’univers de la série pourraient également être affectés par la façon dont ils sont traités.

Les pirates pourraient faire du chantage à GSC Game World pour changer leur position envers les joueurs russes et biélorusses. Le tout en leur demandant des excuses pour leur traitement.