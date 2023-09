Steam fête ses 20 ans ! Découvrez toutes les promos de jeux vidéo à saisir

On ne présente plus Steam aux gamers, mais pour les nouveaux venus dans cet univers, sachez qu’il s’agit de la première plateforme pour les joueurs PC dans le monde. La plateforme fête ses 20 ans et offre aux joueurs des promos de jeux vidéo. Une occasion à saisir !

Steam, une plateforme lancée en septembre 2003

Steam est une plateforme qui vous permet de télécharger et de jouer à des jeux vidéo sur votre PC. Sa bibliothèque est immense. Elle comprend de tout, des jeux de la maison mère (Valve) aux titres phares des principaux éditeurs en passant par les joyaux indépendants des développeurs undergrounds.

Steam possède un système de gestion unique qui garde vos jeux organisés et à jour pour vous. Celle-ci intègre également un système de suivi statistiques et dispose d’une large communauté de gamers. Cette dernière permet aux gamers d’échanger, de trouver des partenaire de jeux, de former des équipes, etc.

Steam a été lancé en septembre 2003 par la société Valve. Grâce à la plateforme, Valve est devenu l’éditeur de ses propres jeux. Rapidement la plateforme a répertorié des jeux tiers pour agrandir sa bibliothèque et répondre aux besoins des gamers. Ce 12 septembre, Steam fête ses 20 ans. Sur ses réseaux, la plateforme aux 100 millions d’utilisateurs actifs et plus, remercie sa communauté

« Nous ressentons une fierté et une gratitude immenses en constatant ce que nous avons accompli ces 20 dernières années. Steam tire son succès directement des gens qui utilisent la plateforme pour jouer à des jeux ou pour en développer dans le monde entier », déclare la société.

Des offres promotionnelles pour fêter l’événement

Pour fêter les 20 ans de Steam, Valve lance des offres promotionnelles. Jusqu’à mardi 19 septembre, la plateforme propose notamment des remises importantes sur tous les titres de Valve et certains des jeux Steam les plus vendus de 2003 à 2023.

Half-Life 2 fait partie des titres de Valve qui ont bénéficié de remises importantes. Soit dit en passant, ce titre a eu un remaster révélé lors de la Gamescom 2023 (Gamescom est une conférence internationale dédiée à l’univers du gaming). Les joueurs bénéficient également d’une remise sur les titres des séries Counter-Strike, Portal et Left 4 Dead.

En plus des titres de Valve, des jeux tels que Resident Evil : Village, Valheim et Mass Effect : Legendary Edition sont aussi disponibles à des tarifs préférentiels dans le cadre de cette célébration. Par ailleurs, Valve a offert des badges spéciaux aux fidèles utilisateurs de Stream présents sur la plateforme pendant ces deux décennies.

Steam propose également des stickers animés et des arrière-plans (sur le thème du 20e anniversaire bien sûr) en téléchargement gratuit pour habiller votre profil. Enfin, la plateforme a créé une page spéciale anniversaire conçue comme une véritable capsule temporelle pour retracer son parcours depuis 2003. Celle-ci arbore notamment le vert typique de ses débuts et évoque les jeux les plus vendus pour chaque année.