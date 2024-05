Tata Communications CloudLyte : la clé de l’agilité dans un monde connecté

Tata Communications a récemment présenté Tata Communications CloudLyte, une avancée technologique révolutionnaire dans le monde de l'informatique en périphérie. Il s'agit d'une plateforme entièrement automatisée. Cette dernière ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises à l'échelle mondiale en déployant et en gérant des applications dans plusieurs pays. De ce fait, elle offre des capacités avancées d'IA en périphérie pour une prise de décision éclairée.

Une solution complète en boîte

Tata Communications CloudLyte propose une solution de bout en bout qui englobe l'infrastructure périphérique, la plateforme, le réseau et les services gérés. L'offre s'accompagne d'une garantie de disponibilité. Cette approche unique permet un déploiement rapide et une mise à l'échelle sans effort. Le but étant d'offrir aux entreprises la flexibilité nécessaire pour prospérer dans un monde globalement axé sur les données.

Répondre aux besoins émergents

Cette solution répond à un large éventail de cas d'utilisation de pointe dans des secteurs clés tels que la vente au détail, la fabrication, l'automobile, les soins de santé et les services financiers. En permettant l'inférence en temps réel et la mise à l'échelle automatique, la plateforme étend de manière transparente les capacités cloud à la périphérie. Elle offre ainsi, l'agilité et la flexibilité du cloud où vous en avez le plus besoin.

Les voix de l'industrie

Neelakantan Venkataraman, vice-président et responsable mondial des activités cloud et périphérie de Tata Communications, a souligné l'importance croissante des capacités d'informatique en périphérie dans un monde hyperconnecté.

« Dans un monde hyperconnecté, les entreprises dépendent de plus en plus de capacités d'informatiques en périphérie résilientes, performantes et sécurisées. Celles-ci sont essentielles pour gérer les immenses volumes de données brutes générées et les traiter rapidement et efficacement afin de permettre une prise de décision rapide et de favoriser une transformation accélérée des entreprises. En apportant l'expérience du cloud à la périphérie, Tata Communications CloudLyte permet aux entreprises mondiales d'exploiter tout le potentiel du cloud grâce à un tissu cloud bien intégré. Avec Tata Communications CloudLyte, nous ne nous contentons pas de construire l'avenir, nous le redéfinissons. De la maintenance prédictive pilotée par l'IA à l'analyse de la vente au détail, le potentiel est illimité. », a déclaré Venkataraman.

De la part d'Omdia

De son côté, Kerem Arsal, analyste principal chez Omdia, a également salué CloudLyte pour sa capacité à combler une lacune importante sur le marché de la périphérie.

« Tata Communications CloudLyte comble une lacune importante sur le marché de la périphérie grâce à son approche de l'informatique qui ne dépend ni de l'infrastructure ni du cloud et à sa capacité à prendre en charge un large éventail de réseaux d'accès pour la connectivité, tels que SD-WAN, 5G privée et Wi-Fi. En contournant les silos informatiques et de technologie opérationnelle, elle unifie efficacement la gestion, l'approvisionnement et l'orchestration des ressources et des applications dans des environnements multicloud. Pourtant, elle est également modulaire pour donner aux clients la flexibilité nécessaire pour concevoir leurs propres solutions en fonction de leurs paramètres existants et des résultats souhaités. En tant que plateforme élégante et holistique qui fusionne la connectivité et l'informatique, Tata Communications CloudLyte réduit considérablement la complexité des déploiements en périphérie pour de nombreux cas d'utilisation innovants. », a ajouté Arsal.

En somme, Tata Communications CloudLyte ouvre de nouvelles perspectives pour l'informatique en périphérie. Elle offre une solution complète et automatisée pour les entreprises mondiales. Avec son approche innovante, Tata Communications redéfinit l'avenir de l'informatique en périphérie. Par conséquent, elle ouvre la voie à une transformation accélérée des entreprises à l'échelle mondiale.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.