Tech Innovators | Léo Chouraqui (Founder & CEO, SpinforEat)

Dans le cadre de notre dossier « Tech Innovators: À la découverte des esprits visionnaires de l’informatique », Léo Chouraqui (Founder & CEO de SpinforEat) a accepté de faire un point sur les grands enjeux du secteur de l’IT.

LeBigData.fr : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Léo Chouraqui (SpinforEat) : CEO & Fondateur chez SpinforEat

Quelles sont les dernières tendances et innovations dans le domaine de l’IT qui ont retenu votre attention récemment ?

Récemment, je suis particulièrement captivé par l’intelligence artificielle avancée, le déploiement de la 5G, l’automatisation poussée, les progrès en cybersécurité, et l’émergence des technologies immersives telles que la réalité augmentée et virtuelle. Ces innovations redéfinissent nos méthodes de travail, d’apprentissage et de communication.

Quels sont les domaines où l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (Machine Learning) ont le plus d’impact aujourd’hui selon vous ?

L’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (Machine Learning) ont un impact majeur dans plusieurs domaines :

1. Recherche et développement : L’IA transforme la recherche, accélérant les découvertes scientifiques et la compréhension de données complexes. Elle aide à résoudre des problèmes dans des domaines comme la médecine, l’écologie et la physique.

2. Apprentissage et éducation : Ces technologies permettent la personnalisation de l’apprentissage, en adaptant les contenus aux besoins et au rythme de chaque apprenant. Elles facilitent également l’accès à des ressources éducatives interactives et engageantes.

3. Marketing : L’IA et le Machine Learning révolutionnent le marketing par l’analyse prédictive, la segmentation de la clientèle et la personnalisation des expériences utilisateur. Elles optimisent les stratégies publicitaires et améliorent la compréhension des comportements des consommateurs. Dans ces domaines, l’IA et le Machine Learning apportent une plus grande efficacité, précision et capacité d’innovation, tout en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités.

Comment la transformation numérique a-t-elle évolué et quelles sont les principales stratégies et défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu’elles se lancent dans ce processus ?

La transformation numérique a évolué de manière significative ces dernières années, devenant une nécessité pour les entreprises de tous secteurs. Dans le domaine de la restauration, cette transformation est cruciale pour rester compétitif et répondre aux attentes des clients. La transformation numérique dans la restauration s’est considérablement développée, avec un accent particulier sur la fidélisation des clients, le marketing numérique et la présence en ligne.

Évolution de la Transformation Numérique en Restauration :

– Fidélisation des Clients : Utilisation de programmes de fidélité numériques et d’analyses de données pour personnaliser les offres et améliorer l’expérience client.

– Marketing Numérique : Adoption de stratégies de marketing digital, y compris les réseaux sociaux et le marketing par sms/e-mail, pour atteindre et engager une clientèle plus large.

– Menus Digitaux et Commande en Ligne : Mise en place de menus numériques interactifs et de systèmes de commande en ligne pour faciliter l’accès et améliorer la commodité pour les clients. Stratégies Clés pour la Transformation Numérique :

1. Renforcer la Présence en Ligne : Création dune fiche restaurant attractive, d’un menu digital et maintien d’une présence active sur les réseaux sociaux.

2. Exploiter les Données Clients pour la Personnalisation : Utiliser les données pour offrir des promotions ciblées et des recommandations personnalisées.

3. Adoption de Technologies Orientées Client : Mise en place d’une web app à l’image de la marque et d’un espace client permettant au client d’appartenir réellement à la marque. Défis à Relever :

– Adaptation aux Technologies Changeantes : Se tenir à jour avec les dernières innovations et les intégrer efficacement.

– Coûts d’Investissement : Gérer les coûts associés à l’adoption de nouvelles technologies. Chèque numérique pour les commerçants !

– Sécurité des Données : Protéger les informations des clients contre les violations de données.

Des solutions comme SpinforEat jouent un rôle essentiel en aidant les restaurants dans cette transition numérique. SpinforEat offre des outils spécifiques pour améliorer la fidélisation des clients et optimiser la présence en ligne, notamment à travers des menus digitaux et des systèmes de fiche restaurant. Cela permet aux restaurants de mieux comprendre et servir leurs clients, tout en augmentant leur visibilité et leur efficacité opérationnelle.

Quelles sont les compétences et les connaissances clés que les professionnels de l’IT doivent acquérir pour rester pertinents dans ce paysage technologique en constante évolution ?

Pour rester pertinents dans le domaine de l’IT, les professionnels doivent se concentrer sur deux aspects clés :

1. Être à jour techniquement : Il est essentiel de se tenir constamment informé des dernières technologies et tendances. Cela implique une formation continue, la participation à des ateliers, des webinaires et la veille technologique. La maîtrise des dernières avancées en matière de cloud computing, de cybersécurité, d’intelligence artificielle, et de développement de logiciels est cruciale.

2. Offrir un Service Après-Vente (SAV) irréprochable : Les compétences techniques doivent s’accompagner d’un excellent service client. Cela comprend une communication claire, la capacité de résoudre rapidement les problèmes, et une approche centrée sur le client. Un SAV efficace renforce la confiance des clients et améliore la réputation de l’entreprise. En combinant une expertise technique à jour avec un service client de qualité, les professionnels de l’IT peuvent non seulement répondre aux besoins actuels, mais aussi anticiper les défis futurs, se distinguant ainsi dans un secteur en constante évolution.

Quelles sont les meilleures pratiques pour favoriser une culture d’innovation au sein des organisations et encourager la collaboration entre les équipes techniques et métiers ?

Pour favoriser une culture d’innovation et encourager la collaboration entre les équipes techniques et métiers, voici quelques meilleures pratiques :

1. Communication Ouverte et Transparente : Encourager la communication régulière et ouverte entre les équipes pour partager les idées et les perspectives. Cela inclut des réunions interdépartementales, des séances de brainstorming, et l’utilisation d’outils collaboratifs.

2. Espaces de Collaboration Interdisciplinaire : Créer des espaces physiques ou virtuels où les équipes techniques et métiers peuvent se rencontrer et travailler ensemble sur des projets communs.

3. Formation Croisée et Ateliers : Organiser des séances de formation où les membres des équipes techniques et métiers peuvent apprendre les bases du domaine de l’autre, favorisant ainsi une meilleure compréhension mutuelle.

4. Leadership Engagé : Avoir des leaders qui valorisent l’innovation et la collaboration, et qui donnent l’exemple par leur propre engagement.

5. Reconnaissance et Récompense : Mettre en place des systèmes de reconnaissance pour récompenser les efforts collaboratifs et les innovations.

6. Projets Pilotes et Prototypage Rapide : Encourager les équipes à tester rapidement de nouvelles idées à travers des projets pilotes, en acceptant l’échec comme une étape du processus d’apprentissage.

7. Feedback Constructif : Mettre en place des mécanismes pour recueillir et utiliser les retours d’expérience des employés et des clients.

8. Flexibilité et Adaptabilité : Promouvoir une culture où le changement est accepté et où les employés sont encouragés à être flexibles et adaptatifs. Ces pratiques contribuent à créer un environnement propice à l’innovation, où les équipes techniques et métiers collaborent efficacement pour développer des solutions créatives et pertinentes.

Comment les gouvernements et les organismes réglementaires peuvent-ils soutenir l’innovation dans le domaine de l’IT et créer un environnement propice à l’adoption de nouvelles technologies ?

Les gouvernements et les organismes réglementaires jouent un rôle crucial dans la promotion de l’innovation dans le domaine de l’IT. Voici comment ils peuvent soutenir cet environnement :

1. Financement et Subventions : Offrir des aides financières, des subventions et des incitations fiscales pour encourager la recherche et le développement dans le secteur de l’IT.

2. Politiques de Réglementation Souples : Élaborer des politiques qui soutiennent l’innovation tout en assurant la sécurité et la confidentialité des données.

3. Partenariats Public-Privé : Encourager les collaborations entre les entités gouvernementales et les entreprises du secteur privé pour développer et tester de nouvelles technologies.

4. Formation et Éducation : Investir dans l’éducation et la formation pour développer les compétences numériques et technologiques au sein de la main-d’œuvre.

5. Infrastructure Numérique : Développer une infrastructure numérique robuste, comme des réseaux à large bande et 5G, pour faciliter l’adoption des nouvelles technologies.

6. Soutien à la Startup : Mettre en place des incubateurs et des accélérateurs pour soutenir les startups technologiques.

7. Dialogue avec les Innovateurs : Engager un dialogue continu avec les leaders technologiques, les universitaires et les innovateurs pour comprendre les tendances émergentes et ajuster les politiques en conséquence.

8. Cadres Légaux et Éthiques : Établir des cadres légaux et éthiques clairs pour les nouvelles technologies, comme l’IA, pour assurer une utilisation éthique et responsable. En adoptant ces approches, les gouvernements et les organismes réglementaires peuvent non seulement soutenir l’innovation dans l’IT, mais aussi créer un écosystème où les nouvelles technologies peuvent être développées et adoptées de manière sécurisée et efficace. La BPI finance l’innovation !!

Quels sont les défis éthiques et les questions de responsabilité liés à l’adoption de technologies émergentes et comment les aborder de manière responsable ?

Les défis éthiques et questions de responsabilité liés à l’adoption de technologies émergentes incluent la protection de la vie privée, la sécurité des données, les biais algorithmiques et l’impact sur l’emploi. Pour les aborder de manière responsable, il est essentiel d’adopter des cadres réglementaires robustes, de promouvoir la transparence et l’auditabilité des algorithmes, de garantir une utilisation éthique des données, et d’investir dans la formation et la reconversion des travailleurs affectés par l’automatisation. J’ai moi-même recruté des développeurs en reconversion !

Propos recueillis par Mathilde Flory.