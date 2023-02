Tesla HW4 : un hacker vole et dévoile le nouveau logiciel de conduite autonome

La course à la conduite autonome prend un nouveau tournant avec la fuite du logiciel de Tesla HW4 par un hacker. Le vol de ce logiciel, censé être l’un des plus avancés en matière de conduite autonome, soulève des questions sur la sécurité des données dans l’industrie automobile.

Un hacker s’est en effet infiltré dans le système de la célèbre entreprise de voitures électriques pour dérober et divulguer les secrets de ce système très attendu. Les experts prédisent déjà que cette fuite pourrait avoir des conséquences majeures sur l’industrie automobile et sur la sécurité routière en général.

Tesla a travaillé sur une mise à niveau de son système de conduite autonome depuis un certain temps maintenant. D’après les informations divulguées, ce nouveau matériel s’appelle Hardware 4.0 (HW4). Il semble même que la firme des voitures autonomes soit déjà en train de construire des véhicules équipés de ce système amélioré.

En plus de cela, Tesla a déposé une demande pour ajouter un nouveau radar à ses véhicules. Cela indique une mise à jour de la suite de capteurs pour l’Autopilot et la conduite autonome. L’entreprise, basée au Texas, modifie également ses caméras selon une demande déposée auprès des régulateurs chinois.

Cependant, il s’est avéré que le constructeur avait besoin d’un ordinateur plus puissant (HW3) pour réaliser cela, et qu’il a offert gratuitement en mise à niveau aux propriétaires existants. Bien que Tesla ne fournira pas de rétrofit pour HW4, le PDG Elon Musk a confirmé que la société continuera de tenir sa promesse de conduite autonome avec HW3. La mise à jour HW4 ne fera qu’améliorer encore les performances.

Green The Only, un célèbre bricoleur et hacker de Tesla, a récemment démonté un nouvel ordinateur HW4 provenant d’un véhicule Model X neuf. Bien qu’il ait constaté des améliorations mineures et de redondance du système, il a noté que la nouvelle carte consomme plus d’énergie que la carte précédente HW3 lorsqu’elle est inactive.

Selon les observations du hacker, le nouvel ordinateur HW4 de Tesla comprend des améliorations en termes de sécurité. En effet, Elon Musk a souligné que la sécurité était une priorité majeure pour l’entreprise, en particulier en raison des préoccupations de piratage des véhicules autonomes.

En outre, Tesla semble inclure davantage de caméras dans la suite matérielle. Les nouvelles voitures embarqueront des connecteurs pour 12 caméras au lieu des 8 actuelles. Cela signifie que le constructeur automobile est en train de se tourner vers une approche basée sur la vision.

alerts (esp. with pillar moved forward)?

New GPS module with triband antenna.

The unit itself is big and unmarked, so who makes it is unknown, I would not be surprised if it’s somewhat custom Tesla thing. They carry bootloader for it in firmware. pic.twitter.com/45kpSaw65K

— green (@greentheonly) February 15, 2023