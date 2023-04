Test ClosersCopy : cet outil de copywriting IA en vaut le coup ?

Grâce à son IA propriétaire, ClosersCopy vous aide à créer le meilleur texte de vente possible, en fournissant une assistance à la rédaction unique.

ClosersCopy est l’un de nos outils de copywriting IA préférés depuis longtemps. Cet outil utilise l’expérience de rédacteurs et l’agilité de l’IA pour une rédaction rapide et efficace. Même si vous n’êtes pas un rédacteur expérimenté, vous pouvez produire un texte fantastique en utilisant un modèle adapté à vos besoins. Cet article présente notre avis sur ClosersCopy après l’avoir tester.

Présentation de ClosersCopy

Caractéristiques techniques Types d’IA : Blog AI, Sales AI et Story AI

Langue : plus de 24 langues disponibles

Méthodes de payement : PayPal, Visa, AMEX et MasterCard

Forfaits payants : Power, Super Power Plan, Super Power Squad Plan

ClosersCopy se distingue comme l’un des meilleurs logiciels de copywriting disponibles. Il offre aux utilisateurs un accès à une bibliothèque de modèles pertinents et régulièrement mis à jour. Des annonces Facebook aux textes marketing en passant par les lettres de vente. ClosersCopy vous permet de créer rapidement et facilement des textes efficaces adaptés à vos besoins. Loué pour sa convivialité, ce logiciel peut être utilisé par les novices et les experts en copywriting.

En plus de proposer des modèles de qualité professionnelle, ClosersCopy fournit des suggestions sur les éléments à inclure dans vos copies. Avec cet outil, vous pouvez économiser du temps et de l’argent en évitant d’embaucher un rédacteur. Le plus intéressant est que ClosersCopy a été créé par un copywriter compétent, avec une équipe de spécialistes dévoués en constante amélioration de leurs services. Pour des textes de qualité professionnelle, ClosersCopy est l’outil idéal pour les personnes ayant une solide maîtrise de l’anglais et une connaissance minimale des outils de copywriting AI.

Fonctionnalités

ClosersCopy facilite la rédaction de contenus de qualité grâce à ses fonctionnalités avancées. Cette plateforme utilise l’intelligence artificielle pour générer rapidement des textes à forte conversion pour tous vos projets. Elle propose également une gamme complète de fonctionnalités pratiques et efficaces.

Tout d’abord, ClosersCopy intègre plusieurs outils de rédaction IA pour créer des bases solides et générer des idées. Il permet également d’analyser le contenu émotionnel et de rédiger des textes. Grâce à cette plateforme, vous pouvez créer des textes captivants en quelques clics seulement.

Ensuite, ClosersCopy propose un compositeur de formulaires longs unique dans ses outils de rédaction de l’IA. En plus de cela, il permet également de surligner du texte et de le faire réécrire par l’IA. Vous pouvez entraîner l’IA de ClosersCopy en créant des frameworks personnalisés pour améliorer la qualité de vos contenus.

Cela ne s’arrête pas là ! ClosersCopy propose des fonctionnalités avancées comme Compete, qui extrait les résultats de recherche Google, et Longform, qui facilite l’écriture de textes longs en un clic. Même si vous ne vous sentez pas à l’aise avec l’écriture, vous serez impressionné par ce que vous pouvez produire avec l’aide de cette plateforme.

En plus de toutes ces fonctionnalités, ClosersCopy intègre des conseils de rédaction, une recherche de mots-clés et des outils d’analyse de copie et de détection de spam. Vous pouvez également appeler une recherche de thésaurus en quelques clics pour obtenir une liste de synonymes et d’antonymes.

Interface et expérience utilisateur

L’interface de ClosersCopy a de nombreux boutons de fonction, mais elle offre plus de fonctionnalités. Comparé à Jasper AI, ClosersCopy a une interface plus encombrée mais plus fonctionnelle pour le formatage du texte. Avec ClosersCopy, vous pouvez facilement personnaliser votre texte en ajoutant des émoticônes, des guillemets, des mises en évidence, des soulignements, des italiques et en choisissant votre police préférée. Cependant, il faut un peu de temps pour s’habituer à savoir quel bouton exécute quelle action. En outre, l’éditeur de ClosersCopy ressemble à Google Docs, préféré par certains. Néanmoins, il ne permet pas l’utilisation simultanée avec Google Docs.

Utilisations de ClosersCopy

Avec ClosersCopy, le processus de rédaction se résume en trois étapes simples. Tout d’abord, vous choisissez un modèle. Ensuite, vous lisez les sections surlignées et modifiez celles-ci pour créer une nouvelle version personnalisée. Le contenu final est livré sur le site web de l’utilisateur, augmentant ainsi les taux de conversion et le trafic du site, pour une plus grande rentabilité de l’entreprise. Cette méthode de rédaction est facile et rapide, ce qui permet de gagner du temps tout en créant des contenus de qualité.

Tarifs

ClosersCopy propose trois forfaits à des prix raisonnables. D’abord, le Power plan à 49,99 dollars par mois ou 419,90 dollars par an. Il offre un accès à tous les outils fondamentaux de copywriting. Cela a une limite de 50 000 caractères de matériel AI par mois, 50 audits SEO et deux sièges. Ensuite, Le Super Power plan à 79,99 dollars par mois ou 671,90 dollars par an. Ce plan vous permet d’accéder à 400 000 caractères par mois de contenu produit par l’IA, avec un nombre de caractères ou de pièces de matériel illimité. Enfin, le Super Power Squad plan coûte 99,99 dollars par mois ou 839,90 dollars par an. Il débloque les équipes et vous offre un accès illimité aux personnages générés par l’IA chaque mois, avec des améliorations et des audits SEO illimités. Le paiement annuel vous permet d’économiser 30 % sur tous les plans.

Verdict final

ClosersCopy est un logiciel fantastique pour de multiples raisons. Il permet de gagner du temps et d’économiser des efforts, sans sacrifier la qualité. C’est également un outil facile à utiliser, à un prix raisonnable, avec une communauté et un système de soutien bénéfiques pour les utilisateurs. Sans aucun doute, nous apprécions cet outil.

Simple à utiliser

Editeur et Interface intuitive

Grande variété de modèles

Outils de grammaire et anti-plagiat manquants

Modèles toujours en évolution

Interface - 8.5 Performance - 9 Fonctionnalités - 9.4 Rapport Qualité / Prix - 9.5 9.1 Interface : Simple et facile à utiliser. Performance : Capable de créer un contenu de qualité. Fonctionnalités : Fonctionnalités avancées pour faciliter la rédaction de contenu. Rapport Qualité / Prix : Création de contenu de qualité à prix abordable. User Rating: Be the first one !