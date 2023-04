Test de NeuralText : cet outil facilite-t-il la création de contenu ?

Après avoir testé NeuralText, un logiciel de référencement et de génération de contenu basé sur l’IA, nous passons en revue ses fonctionnalités et donnons notre verdict.

NeuralText est une plateforme tout-en-un de marketing de contenu qui permet de gagner du temps et de l’argent. Cet article se concentrera sur l’examen des fonctionnalités de NeuralText, afin de donner notre verdict sur son efficacité. Plongeons dans le détail de ce logiciel innovant qui facilite la création de contenu de qualité en un temps record.

Présentation de NeuralText

Caractéristiques techniques Entreprise : Neuraltext

Langues : 25 langues disponible

Forfaits payants : starter, basic, pro

NeuralText est un logiciel basé sur l’IA qui permet aux créateurs de contenu de gagner du temps en écrivant grâce à ses suggestions. Les utilisateurs peuvent ainsi créer du contenu optimisé et de qualité en très peu de temps. De plus, ce logiciel fournit des mots-clés pertinents pour améliorer les publications sur les réseaux sociaux.

Ce logiciel est parfaitement adapté aux rédacteurs, aux agences de marketing, startups et grandes entreprises pour automatiser leur processus de rédaction. Grâce à son outil d’IA de rédaction, il est possible de créer du contenu dans 25 langues différentes. NeuralText propose également des solutions prêtes à l’emploi pour les recherches avancées, l’analyse et l’optimisation de contenu, ainsi que la suggestion de contenu.

Les fonctionnalités

NeuralText est une plateforme de marketing de contenu tout-en-un qui offre une gamme complète d’outils pour aider les professionnels à créer et à optimiser leur contenu. Les utilisateurs peuvent découvrir des mots-clés pertinents en fonction de leur popularité et tendance, grâce à cette fonctionnalité. Ils peuvent, par ailleurs, obtenir des indications pour améliorer leur contenu existant. Ils ont la possibilité de trouver du contenu personnalisé pour s’inspirer et ainsi améliorer leur référencement naturel.

L’intelligence artificielle de NeuralText permet de créer des introductions de blogs, des publications pour les réseaux sociaux et des titres attractifs qui convertissent. Elle peut également créer du contenu à la place de l’utilisateur en un temps record. La plateforme ne se limite pas à cela, elle permet également de télécharger des listes de mots-clés pour obtenir une analyse détaillée. Elle permet aussi de trouver et de classer des centaines de mots-clés à faible volume, faible difficulté d’utilisation et forte intention. De plus, les utilisateurs peuvent obtenir des suggestions de mots-clés peu utilisés par les concurrents.

Les fonctionnalités d’analyse de concurrents permettent aux utilisateurs de comprendre les attentes des visiteurs. Ils peuvent analyser la structure des articles de leurs concurrents grâce à cette fonctionnalité. Ce qui est le plus surprenant, c’est que les utilisateurs peuvent obtenir des idées de contenu grâce à la fonctionnalité d’obtention de questions. Quant à la fonctionnalité d’amélioration du contenu, elle permet d’écrire un contenu plus convaincant pour améliorer l’engagement des abonnés. NeuralText facilite l’utilisation de la plateforme en offrant des intégrations avec des outils populaires tels que Google Docs, WordPress, Shopify et Google Chrome.

Utilisation de NeuralText

Avec NeuralText, la création de contenu est un jeu d’enfant. Ce logiciel peut être utilisé pour une multitude de cas d’utilisation différents. Par exemple, des articles de blog, des descriptions de produits, des textes marketing ou du contenu pour les réseaux sociaux. En un seul clic, vous pouvez générer du contenu sans vous soucier des erreurs de grammaire, de fautes de frappe ou de problèmes de formatage. Avec le tableau de bord de NeuralText, vous avez un contrôle total sur la sortie et pouvez personnaliser le contenu selon vos besoins.

Tarifs

NeuralText propose trois types d’abonnements adaptés aux différents besoins : Starter, Basic et Pro. L’abonnement Starter coûte seulement 19 dollars par mois et convient aux débutants et aux indépendants. Il offre la possibilité de générer 20 000 mots, d’optimiser 5 articles et d’obtenir 2 000 suggestions de mots-clés.

L’abonnement Basic, à 49 dollars par mois, convient aux freelances et aux petites entreprises. Il permet de générer 20 000 mots, d’optimiser 40 articles et d’analyser 5 000 mots-clés. L’abonnement Pro est idéal pour les entreprises moyennes ou grandes. Il coûte 119 dollars par mois pour trois personnes. Il permet de générer 40 000 mots, d’écrire des articles illimités, d’obtenir 50 000 suggestions de mots-clés et d’analyser 15 000 mots-clés.

De plus, NeuralText offre la possibilité de tester l’outil pendant 5 jours pour seulement 1 dollar avant de souscrire à un abonnement. Il est donc facile de découvrir les avantages de cet outil avant de s’engager à long terme.

Verdict final

NeuralText est un outil impressionnant offrant de nombreuses fonctionnalités puissantes et intuitives pour générer facilement du contenu de haute qualité. Avec NeuralText, vous pouvez créer un contenu qui répond aux normes les plus élevées de précision et de qualité. Il est capable d’attirer l’attention de vos lecteurs et de générer des résultats.

Plusieurs langues disponibles

Basé sur le GPT-3

Améliore rapidement le contenu par analyse

Gain de temps

Certaines fonctionnalités sont difficiles à utiliser

Interface - 9 Fonctionnalité - 9.5 Rapport Qualité / Prix - 9 9.2 Interface : Simple et facile à utiliser. Fonctionnalité : Fonctionnalité avancée exploitant la technologie GPT-3. Rapport Qualité / Prix : Prix très séduisant pour du contenu de bonne qualité. User Rating: Be the first one !