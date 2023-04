Test de SurferSEO : est-ce le bon outil d'optimisation sémantique ?

SurferSEO simplifie l’analyse et l’optimisation on-page de votre contenu pour un meilleur référencement. Nous l’avons testé pour savoir si SurferSEO mérite son coût, découvrez notre verdict.

SurferSEO optimise le contenu des sites pour une meilleure performance sur les moteurs de recherche. Avec la possibilité d’optimiser sémantiquement les articles et d’analyser les pages des concurrents, Surfer est l’outil idéal pour dépasser la concurrence. Bien que coûteux, est-il vraiment utile ? Nous avons testé SurferSEO en profondeur et nous partageons notre avis dans cet article.

Présentation de SurferSEO

Caractéristiques techniques Interface : en anglais

Fonctionnalités : SERP Analyser, Content Editor, Content Planner, Audit SEO, Analyse du NLP, Keyword Research

Forfaits payants : Base, Pro, Business

SurferSEO est une solution d’optimisation on-page plébiscitée par des experts en référencement, tels que Matthew Woodward et Gaël Breton. Ce logiciel complet permet d’analyser les concurrents, rechercher des mots clés et améliorer la qualité des textes. SurferSEO fournit également des données et des recommandations pour aider à la rédaction de contenus de qualité. Ces derniers améliorent le positionnement des pages existantes et aident à trouver de nouvelles idées de sujets à exploiter.

Bien que son interface ne soit disponible qu’en anglais, l’outil est capable d’analyser les pages dans n’importe quelle langue, y compris le français. Ainsi, grâce à ses fonctionnalités avancées telles que l’analyse des concurrents et la recherche de mots clés, SurferSEO est devenu un outil de référencement incontournable. De plus, les conseils de rédaction fournis par l’application aident à créer des contenus optimisés pour les moteurs de recherche. Ils garantissent également que ces contenus soient de grande qualité pour les utilisateurs.

Les fonctionnalités de SurferSEO

SERP Analyzer

L’analyseur de SERPs proposé par SurferSEO permet d’établir un classement des pages les mieux classées pour une requête donnée sur Google. En tapant « plateforme affiliation », SurferSEO propose un graphique. Ce graphique indique le nombre moyen de mots sur les pages du top 10 et du top 20. Cependant, ce graphique n’est pas toujours fiable et il est préférable de consulter les 40 pages se positionnant sur le mot-clé. Cette fonctionnalité fournit plusieurs informations précieuses, telles que le score d’optimisation de la page, le Domaine Score et la possibilité d’ajouter ou supprimer un site web du graphique. Cette fonctionnalité est utile pour définir la difficulté d’un mot-clé et évaluer la concurrence en temps réel.

Éditeur de contenu

L’éditeur de contenu est une fonctionnalité clé de SurferSEO. Elle permet de suivre les recommandations du logiciel tout en rédigeant le texte. Cette fonctionnalité est disponible directement dans l’interface ou sous forme d’extension pour WordPress et Google Docs. SurferSEO analyse les meilleurs résultats de recherche pour votre requête et fournit des directives de rédaction telles que la longueur du texte, les mots clés à intégrer, les images et les sous-titres. Chaque mot et expression est fourni avec une fourchette de fréquence d’utilisation et un score sur 100 évalue la performance globale du contenu. En outre, cette fonctionnalité permet de filtrer les concurrents et de sélectionner des sujets spécifiques à aborder. Cependant, il est conseillé de vérifier la liste de mots clés en amont pour éviter les erreurs d’évaluation.

Audit de contenu

La fonction d’audit de contenu de SurferSEO permet d’analyser une page en fonction d’une SERP. Pour le mot-clé « plateforme affiliation », l’outil fournit une liste de données à améliorer, à refaire ou à conserver. Le content score de notre page est comparé à celui des 10 premiers résultats de la SERP. SurferSEO indique également que notre page manque de backlinks. L’outil fournit des recommandations pour optimiser le contenu, comme ajouter des liens internes et des mots importants. Il analyse également la structure de la page et la meta-description, ainsi que la rapidité de la page. Il est difficile d’avoir tout en vert sans un texte illisible. Pour un meilleur référencement, obtenez un score de contenu optimal et incluez des liens internes et des mots clés.

Recherche de mots-clés

Avec SurferSEO, il est inutile d’ajouter votre contenu à l’éditeur pour obtenir des suggestions de mots-clés. La fonction de recherche de mots-clés vous présente une liste de termes pertinents pour l’optimisation de chaque page. Cette option est pratique pour les sites qui doivent être classés dans différents endroits. Vous pouvez même modifier l’emplacement de la recherche de mots-clés pour obtenir des suggestions basées sur les habitudes de recherche des internautes d’un pays spécifique. L’outil dispose également d’un presse-papiers intégré pour enregistrer vos mots-clés cibles. Fini les copier-coller fastidieux !

Tarifs

SurferSEO offre trois tarifs d’abonnement avec toutes les fonctionnalités, notamment l’analyse de SERP, l’optimisation de contenu, la recherche de mots-clés et le planificateur de contenu. La différence réside dans le nombre d’articles optimisables et auditables chaque mois. La formule de base à 49 dollars par mois permet d’optimiser 120 articles. La formule Pro à 99 dollars par mois offre jusqu’à 360 articles, et la formule Business à 199 dollars par mois permet jusqu’à 840 articles. De plus, selon l’abonnement choisi, plusieurs utilisateurs peuvent partager les frais. Bien que les abonnements soient limités, chaque formule offre un excellent rapport qualité-prix.

SurferSEO : verdict final

SurferSEO est un outil complet pour optimiser son référencement, tant pour son propre site que pour celui de ses concurrents. Les analyses sont précises et fournissent de nombreuses données et statistiques avancées. Les recommandations sont concrètes et faciles à appliquer, avec une interface utilisateur agréable et une extension Chrome pratique. Toutefois, SurferSEO ne couvre que les aspects liés au contenu et aux paramètres on-page, et ne remplace pas une solution comme Ahrefs pour les backlinks. Mais selon nous, c’est un excellent outil de référencement.

Fonction recherche de mots-clés gratuite

Analyse des SERPs en temps réel

L’extension Chrome gratuite

Interface uniquement en anglais

Logiciel assez complexe à apprendre

Interface - 9 Fonctionnalité - 9.3 Rapport Qualité / Prix - 9.2 9.2 Interface : Interface utilisateur intuitive et claire. Fonctionnalité : De multiples fonctionnalités pour optimiser et améliorer une page existante. Rapport Qualité / Prix : Contenu de qualité à prix séduisant. User Rating: Be the first one !