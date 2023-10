Tom Hanks cloné par l’IA pour une pub de dentifrice : L’acteur n’en revient pas

Tom Hanks, cloné par IA, apparaît dans la pub d’une assurance dentaire. Ce n’est pas demain la veille que l’acteur deviendra fan de l’intelligence artificielle.

Une assurance dentaire utilise ainsi des images de Tom Hanks générées par IA pour son clip promotionnel. Un choix que l’acteur américain n’approuve évidemment pas. Il n’a reçu aucune demande d’exploitation de son image et il n’a pas donné son consentement. La star de Forrest Gump n’a jamais caché son scepticisme concernant l’intelligence artificielle.

Tom Hanks alerte ses fans

L’acteur de 67 ans est aujourd’hui une figure incontournable du cinéma hollywoodien. Beaucoup vont même jusqu’à le considérer comme une icône de la culture américaine. De ce fait, avoir Tom Hanks pour sa publicité est un énorme plus pour sa stratégie promotionnelle. Mais il n’est pas facile d’avoir la star hollywoodienne.

Il faut certainement un gros cachet pour solliciter les services de monsieur Hanks. À moins d’être un proche à qui il pourrait gratuitement rendre service. Quand on n’a pas les moyens et que l’on n’est pas non plus un proche de l’acteur, il ne reste qu’une solution : le deepfake. C’est cette technique que les auteurs de la vidéo polémique ont utilisée.

Une assurance dentaire a ainsi eu recours à un clone de Tom Hanks généré par IA pour sa publicité. Celui qui a partagé l’affiche avec Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux a prévenu ses fans sur Instagram.

Quand Tom Hanks partageait ses réserves sur l’IA

La SAG-AFTRA – syndicat des acteurs professionnels américains – continue de faire la grève. Notons que la place de l’intelligence artificielle dans l’industrie n’est pas à l’origine du mouvement. Cependant, l’utilisation de la technologie dans le processus créatif fait désormais partie des préoccupations du syndicat.

Les comédiens craignent de perdre le contrôle de leurs images respectives. En effet, l’IA permet aux studios de créer des doubles numériques ultra-réalistes des acteurs. Les producteurs pourraient recourir au procédé sans le consentement des concernés.

« Je pourrais être renversé par un bus demain, et c’est tout. Je continuerais d’apparaître indéfiniment dans de nouveaux films (…) Il n’y aura rien pour dire que ce n’est pas moi », expliquait Tom Hanks en avril dernier. Le comédien oscarisé était alors l’invité de son collègue britannique Adam Buxton dans le podcast de ce dernier.

Une question de consentement et de restrictions

Rappelons que la grève des scénaristes américains a précédé celle de la SAG-AFTRA. Pour le coup, l’utilisation de l’intelligence artificielle était la cause de la révolte des auteurs. Ces derniers ont obtenu gain de cause après plusieurs semaines de bras de fer. En effet, il y aura des restrictions dans l’application de l’IA dans les productions audiovisuelles.

D’autre part, ce n’est pas la première fois que l’on voit un clone numérique de Tom Hanks à l’écran. En 2004, le public a pu admirer une version numérique ultra-réaliste de l’acteur dans le film d’animation, Le Pôle express, de Robert Zemeckis. En 2022, le film de Marc Forster, Le Pire Voisin au monde, présentait un clone beaucoup plus jeune du comédien.

Le problème des acteurs en soi n’est pas l’utilisation de l’intelligence artificielle. Ils veulent seulement la mise en place de restrictions pour éviter les abus.