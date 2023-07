TOSA : tout savoir sur cette certification en bureautique et informatique

Le TOSA ou Test On Software Applications peut être défini comme un examen des aptitudes en informatique. Il aboutit à une certification reconnue dans différents pays tels que la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada.

Aujourd’hui, l’utilisation de certains outils numériques est devenue incontournable dans la grande majorité des professions en raison de la généralisation de la dématérialisation. En effet, de nombreux métiers se détachent progressivement du papier et des imprimés. Les performances opérationnelles se basent désormais sur la maîtrise de l’ordinateur et des logiciels informatiques. Les jeunes diplômés souhaitant prouver qu’ils disposent de cette compétence particulière ont certainement intérêt à réaliser un test TOSA.

Quel est l’intérêt d’obtenir une certification TOSA ?

Lorsqu’un demandeur d’emploi postule à une offre, il doit se démarquer de ses concurrents afin de capter l’attention du recruteur. Cette nécessité s’impose particulièrement aux profils qui possèdent peu d’expériences professionnelles. Concrètement, il faut démontrer aux employeurs que toutes les compétences et qualités nécessaires au poste sont détenues par le candidat. La certification TOSA permet justement de valoriser les aptitudes en informatique de ce dernier. Elle prouve sa maîtrise des logiciels les plus utilisés dans le monde du travail. Vis-à-vis des recruteurs, elle sera utile pour analyser les motivations du demandeur d’emploi et sa capacité à s’intégrer facilement dans la société. Elle atteste que le postulant se projette déjà dans ses futures responsabilités et fait attention à ses connaissances ainsi qu’à ses performances.

Quels sont les parcours possibles ?

D’une manière générale, deux certifications TOSA sont particulièrement connues : celles associées aux logiciels bureautiques et celles liées à la conception graphique. Néanmoins, il convient également de mentionner les tests réalisés dans le domaine du digital et du codage informatique.

Les certifications TOSA en bureautique

Cette certification TOSA fait référence à quatre principaux logiciels : Word, Excel, PowerPoint et Outlook.

Les certifications TOSA en graphisme

Cette catégorie inclut la maîtrise de quatre différents outils : Photoshop, Illustrator, Indesign et Autocad. Elle est particulièrement adaptée à ceux qui veulent se former aux techniques de la Conception Assistée par Ordinateur et de la Publication Assistée par Ordinateur.

Les certifications TOSA dans le domaine du digital et du codage informatique

La certification TOSA dans le domaine du digital concerne essentiellement la création et l’administration d’un site web via WordPress. Elle indique également la maîtrise des divers outils collaboratifs et la compréhension des enjeux de la cybersécurité. Quant à l’attestation liée au codage informatique, elle s’intéresse aux techniques de programmation avec Python ou PHP.

Comment se déroule un test TOSA ?

Dans la majorité des cas, un test TOSA dure environ 60 minutes et peut se dérouler en présentiel ou à distance. Il consiste à répondre à une série de questions adaptatives et à des QCM ergonomiques centrés sur la maîtrise des fonctionnalités du logiciel concerné. Parfois, des exercices sont à réaliser directement sur l’outil afin de mesurer les aptitudes réelles du candidat. Il est conseillé de suivre préalablement une formation ou de participer à des journées de révision pour se préparer méthodiquement à l’examen. Par ailleurs, il est possible de mesurer d’abord son niveau de connaissance et de maîtrise auprès d’un centre agréé. Cette pré-évaluation permet d’identifier les points à améliorer avant le passage de la certification TOSA.

Quel est le score minimal pour chaque certification TOSA ?

À l’issue de l’examen, si vous obtenez un score de 1 à 350 points sur 1 000, vous êtes catégorisé parmi les « débutants ». En revanche, si vous avez atteint de 351 à 550 points, votre niveau sera « basique ». De 551 à 725 points, vous serez classé dans l’ordre des « opérationnels ». Entre 726 et 875 points, vous appartenez au groupe des « avancés ». Enfin, si votre score est supérieur ou égal à 876 sur 1 000, vous serez considéré comme un « expert ».