Ce jeu va être incroyable, mais le trailer de GTA VI l’a complètement occulté

Le monde vidéoludique continue de savourer le premier trailer de GTA VI. Il en oublie qu’il n’y a pas que Grand Theft Auto dans la vie.

Rockstar Games a enfin dévoilé le premier trailer de son très attendu GTA VI. Les chiffres d’audience de la vidéo de 90 secondes sont impressionnants. Le monde vidéoludique ne se remet pas encore de ces premières images. Ainsi, la sortie du premier teaser du prochain Dragon Age est complètement passée inaperçue.

Le trailer de GTA VI déjà dans l’histoire

La bande-annonce de Grand Theft Auto VI est là, et elle est simplement magnifique. On y découvre la ville de Vice City sublimée par la puissance du moteur graphique. Celle-ci n’a plus rien à voir avec le terrain de jeu que les connaisseurs de la licence ont connu dans GTA: Vice City. Mais la vidéo propose plus que des graphismes exceptionnels.

Les 90 secondes d’images sont effectivement riches en easter eggs. Nous en parlons d’ailleurs plus en détail dans cet autre article. Le trailer révèle surtout Lucia, la protagoniste de GTA VI. À noter que celle-ci est le premier personnage féminin jouable de la licence.

Rockstar Games a réussi son coup, le public était au rendez-vous. La nouvelle bande-annonce est devenue la vidéo n’étant pas un clip musical avec le plus grand nombre de vues sur YouTube en 24 heures.

Par ailleurs, le trailer de Grand Theft Auto V a mis 12 années pour atteindre les 100 millions de vues sur YouTube. Celui de ce prochain opus a franchi ce cap en seulement quelques heures. En revanche, les fans vont devoir prendre leur mal en patience. La sortie du jeu est prévue pour 2025.

Un nouveau teaser pour Dragon Age: Dreadwolf

On peut se risquer à dire que GTA VI est le jeu le plus attendu de ces dix dernières années. La sortie de son premier trailer allait forcément attirer tous les feux des projecteurs. Aucune autre bande-annonce de jeu vidéo n’allait pouvoir rivaliser avec celle du futur titre phare de Rockstar Games.

Cela n’a pas été un obstacle pour les communicants de la licence Dragon Age. Ils ont dévoilé de nouvelles images du prochain gros titre de la franchise pratiquement en même temps que la bande-annonce de GTA VI. Sans surprise, celles-ci sont totalement passées inaperçues.

On ne peut pas dire que les nouvelles images de Dragon Age: Dreadwolf sont sorties dans l’indifférence la plus totale. Deux jours après leur publication sur YouTube, celles-ci comptabilisent plus de 420 000 vues. Mais il y a carrément plusieurs galaxies entre ce chiffre et celui du trailer de GTA VI.

Soulignons en revanche que ces nouvelles images ne sont pas une bande-annonce, mais un teaser. Ce dernier offre un premier aperçu global du jeu. Cette sortie inattendue était pour marquer que le développement du titre a passé la phase Alpha.

« Nous pouvons maintenant nous atteler au réalisme esthétique de la forme finale et de la reprise des caractéristiques de jouabilité », explique l’éditeur du jeu dans un billet. À noter que la première bande-annonce de Dragon Age: Dreadwolf est prévue pour l’été 2024.