Troubles de l’érection : ce métier est beaucoup plus touché, et voici pourquoi

Une étude récente menée par des chercheurs américains révèle un problème de santé insoupçonné chez ces aventuriers de l’espace : les troubles de l’érection. Découvrez pourquoi les hommes et femmes de l’espace sont plus susceptibles de souffrir de ces problèmes.

L’exploration spatiale, un domaine à la pointe de la technologie et de la science, révèle des défis inattendus. Parmi eux, les troubles de l’érection s’avèrent être une préoccupation majeure pour les astronautes. Ce phénomène, étudié de près par des chercheurs, soulève des questions sur l’impact des conditions spatiales sur la santé sexuelle des explorateurs de l’espace.

Les risques de l’espace pour la santé sexuelle

En explorant l’infini cosmique, les astronautes s’exposent à des dangers uniques. Par ailleurs, ces risques, dont les troubles de l’érection font partie, sont confirmés par des chercheurs. En effet, l’apesanteur et les conditions spatiales particulières jouent un rôle crucial dans l’apparition de ces dysfonctionnements.

À noter que l’exposition prolongée à l’apesanteur n’est pas sans conséquence sur la santé. Le Guardian liste les troubles potentiels, y compris les troubles de l’érection. Ces risques pourraient refroidir l’enthousiasme des aspirants astronautes. En effet, ces risques, variés et sérieux, témoignent de la complexité des missions spatiales.

Pourquoi les astronautes auraient davantage de risques de souffrir de troubles érectiles

Révélations sur les risques de l’espace et les troubles de l’érection astronautes

En juillet 2023, une affection respiratoire touchant les astronautes ayant foulé la Lune a été révélée. Ainsi, cela indique que les troubles de l’érection ne sont pas le seul problème de santé lié à l’espace. Une étude publiée dans « The FASEB Journal » explore plus avant ces problèmes.

Selon des tests effectués sur des rats, les rayons cosmiques influenceraient la santé sexuelle. Cependant, bien que limitée à un groupe de 43 rongeurs, cette recherche suggère un lien entre l’exposition spatiale et les troubles de l’érection.

Les effets de la microgravité et des rayons cosmiques sur les troubles de l’érection

Dans un laboratoire de la NASA, une expérience a été menée sur des rats. Certains étaient exposés à la microgravité, d’autres à des rayons cosmiques. Un an après, les chercheurs ont observé une dégradation des tissus et un rétrécissement des vaisseaux sanguins, affectant l’érection.

Ces observations confirment le lien entre les conditions spatiales et les troubles de l’érection. Or, la microgravité et les rayonnements cosmiques semblent jouer un rôle déterminant. Les scientifiques soulignent que les effets observés sur les rats pourraient se répercuter différemment chez les humains.