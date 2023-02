Twitter coupe l’accès aux données, les scientifiques se désolent

Twitter a longtemps offert aux utilisateurs un accès gratuit à ses données via son interface de programmation d’applications (API). Cependant, la plateforme va bientôt imposer un coût de 100 dollars par mois pour un accès de base au programme.

Cette décision a causé de l’inquiétude chez les chercheurs qui utilisaient les données de Twitter pour étudier les comportements en ligne. Pendant des années, Twitter a été une source inestimable de statistiques et de données pour les chercheurs. Cela pourrait ne plus être le cas avec cette nouvelle politique.

Twitter se met à jour : fin de l’accès gratuit à l’API

Elon Musk a annoncé la fin de l’accès gratuit à son interface de programmation d’applications sur Twitter. Désormais, le réseau social mettra son API à disposition du public pour un abonnement de 100 dollars par mois. De plus, il y aura des options d’accès supplémentaires coûtant plus cher. Les limites d’accès aux tweets et à d’autres fonctionnalités telles que le filtrage seront également mises en place.

Cette décision aura un impact sur les programmes tiers qui utilisaient les données fournies par la plateforme, comme Tweetbot. Cependant, cela pourrait également avoir des conséquences sur la recherche universitaire. En effet, ces dernières s’appuient sur les données de Twitter pour analyser le comportement sur les médias sociaux.

Pour le moment, Twitter n’a pas encore précisé combien de tweets les utilisateurs seraient autorisés à publier avec ce niveau de 100 dollars par mois. Quoi qu’il en soit, les choses bougent vraiment sur la plateforme. Il semble que le désir d’Elon Musk de se débarrasser des armées de bots soit en train de se réaliser.

Accès aux données sur Twitter : impacts sur la recherche

Des spécialistes du secteur prévoient que la décision récente pourrait être préjudiciable pour la progression des études universitaires. Kristina Lerman, professeure d’informatique à l’USC, a indiqué que lorsqu’elle a été informée de la situation, son équipe a commencé à s’activer pour rassembler les données nécessaires pour les projets en cours d’exécution ce semestre. Toutefois, cette urgence s’est atténuée à mesure que de plus amples détails ont été rendus publics.

Lerman a fait remarquer que la décision de Twitter d’imposer des coûts supplémentaires pour l’accès à l’API peut causer des problèmes pour différentes parties intéressées. Les chercheurs financés par des subventions peuvent être en mesure de payer les coûts supplémentaires. Cependant, les étudiants en doctorat et les journalistes peuvent rencontrer des obstacles pour utiliser les données à des fins personnelles.

Le coût peut également dissuader les utilisateurs de bots, qui collectent des informations à partir de l’API. Lerman pense que la décision de Musk n’était probablement pas motivée par des raisons financières. D’après elle, c’est plutôt une initiative pour permettre à Twitter de réduire ses dépenses en ressources. « Je ne peux pas imaginer qu’il sera capable de soutirer autant d’argent aux chercheurs, car ils n’aiment pas payer pour des choses », a-t-elle déclaré. Cependant, cela peut entraver la capacité des gens à surveiller les tendances sur la plateforme et la fiabilité de l’accès payant est incertaine, ce qui pourrait finalement nuire à l’entreprise.