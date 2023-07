Comment UTWIN a boosté ses performances grâce à son expertise en analytique

La fintech UTWIN s’est dotée d’une direction data qui a su tirer profit de l’analytique pour faciliter la prise de décision et améliorer les performances de l’entreprise. Des analyses mises à la disposition de la direction et des équipes métier, mais aussi des partenaires.

UTWIN est un acteur spécialisé dans la distribution et la gestion de contrats d’assurance emprunteur. Née en 2015, cette start-up labellisée fintech est depuis devenue un acteur avec plus de 70 000 assurés, 4000 partenaires distributeurs, et un rythme de croissance annuelle dépassant les 20%. Grâce à son expertise de bout en bout, de la vente à la gestion des contrats, UTWIN voit chaque année ses offres décrocher le label Excellence des Dossiers de l’Épargne.

UTWIN entend simplifier le parcours client avec des solutions novatrices, comme le simulateur-comparateur UBOX, couronné d’un Argus d’Or de l’innovation en assurance de personnes. « Notre modèle consiste à allier une forte expertise à un parcours totalement digital, fluide et facile, tout en préservant une relation humaine de qualité », résume Florence Vuillet, directrice de la data chez UTWIN.

Un traitement intensif de la data

« Lors de mon arrivée il y a 5 ans, le traitement des données n’était pas réalisé directement par les équipes d’UTWIN, qui ne comptait alors qu’une vingtaine de collaborateurs, contre plus de 75 aujourd’hui. Consciente de la nécessité d’analyser les données afin de progresser, de prendre de meilleures décisions et d’améliorer les performances de l’entreprise, la direction a choisi de recruter un data analyste. »

Cinq ans plus tard, l’équipe data propose ses services aussi bien à la direction, qu’aux métiers ou encore aux partenaires d’UTWIN. Tout d’abord sous un angle décisionnel, avec la fourniture d’indicateurs qui aident la direction et les managers dans leurs prises de décision. Mais aussi sous un angle opérationnel, au travers d’un suivi détaillé des activités des équipes internes et des partenaires.

Les analyses et tableaux de bord sont mis en place en lien avec les utilisateurs. « Il est important de comprendre ce que l’on fait, pourquoi on le fait et en quoi cela permettra de répondre aux besoins des métiers. Un bon data analyste se doit d’être un esprit curieux, capable de comprendre le travail des autres équipes, ce qui pourra les aider, mais aussi à quoi correspond chaque champ d’une base de données : une information relative à un contrat, un client, une prime, un sinistre ? »

Enfin, l’analytique permet de suivre les KPI propres au monde de l’assurance, comme l’état de la sinistralité et sa bonne adéquation avec les primes demandées. À ce titre, nous travaillons au quotidien avec notre actuariat et celui de nos partenaires assureurs. » Un élément clé de performance pour UTWIN et ses partenaires.

Une analytique centrée sur la direction data

« Traiter la data en interne, nous a permis de devenir plus performants du fait d’une meilleure connaissance de notre portefeuille, ainsi que de nos activités passées et présentes. Ceci nous permet de prendre des décisions plus éclairées, » explique Florence Vuillet.

Aujourd’hui, l’analytique est mise au service de l’ensemble des parties prenantes d’UTWIN : direction, équipes métiers et partenaires. Mais l’expertise associée reste entre les mains de la direction data, regroupant trois data analystes. « Nous essayons de conserver le data analyste au cœur du processus de traitement de la donnée. Tout d’abord pour nous assurer que nous pourrons tirer le maximum de nos données. Mais aussi pour maintenir la cohérence de notre vision data. Tout chiffre accessible au sein de l’entreprise, quelle que soit la direction, sort du même référentiel de données et est en phase avec notre vision data globale. »

À mesure que l’entreprise grandit, la direction data cherche des moyens d’ouvrir plus largement sa plateforme analytique aux utilisateurs, tout en préservant cette cohérence, dont les data analystes sont ici les garants.

« Lorsque je suis arrivée, UTWIN utilisait SAS Enterprise Guide, une solution que je connaissais bien et qui me convenait parfaitement. C’est un outil idéal pour consolider l’ensemble de nos données et en tirer des analyses pertinentes. Début 2023, nous avons initié la bascule vers SAS Viya, qui réalise un vrai bond en avant sur le terrain de la data visualisation. Nous allons ainsi pouvoir mettre les analyses à la disposition d’un plus large public, sans devoir passer par des outils de restitution tiers, et tout en gardant le data analyste au cœur du processus d’analyse des données. »

Avec le passage à SAS Viya, UTWIN profite d’une solution aboutie de data visualisation, qui permettra de s’ouvrir plus largement aux métiers, sans quitter le monde SAS, que la direction data maîtrise parfaitement, mais aussi sans risquer de rompre la cohérence de sa vision data. La mise en place de SAS Viya s’accompagne d’une montée en compétences des équipes, assurée par un centre de formation SAS. De nouveaux usages de l’analytique sont par ailleurs à l’étude, notamment sur le terrain du risque et de la lutte contre la fraude. « Des outils comme SAS Viya permettent aux data analystes d’exprimer toutes leurs compétences, y compris sur le terrain de la restitution des analyses », conclut Florence Vuillet.