Du 11 au 12 octobre : Amazon organise des Ventes Flash Exclusive Prime

Des milliers d’offres promotionnelles vous attendront lors des Ventes Flash Exclusive Prime. Vous y trouverez sûrement les articles que vous recherchez, à des prix imbattables.

Comme chaque année, Amazon organise le Prime Day qui correspond en fait à 2 jours de promotions lors des Ventes Flash Exclusive Prime. Pour cette année, elles se dérouleront le 11 et le 12 octobre. Une occasion rare pour dénicher des produits de qualité à prix réduit.

Ventes Flash Exclusive Prime d’Amazon : ce que vous devez savoir

Pour qui ?

Seuls les membres d’Amazon Prime peuvent profiter de ces réductions de prix extraordinaire. L’abonnement s’élève à 6,99 euros mensuels. Su vous n’êtes pas encore abonné, n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant.

Quand ?

Notez ceci dans votre agenda : les Ventes Flash Exclusive Prime se déroulent le 11 octobre (00h) jusqu’au 12 octobre (23h59). Vous aurez largement le temps de commander vos articles.

Des offres exceptionnelles

Les produits high-tech, les accessoires, les liseuses et les consoles de jeux seront les articles phares durant ces deux jours. Mais vous pourrez aussi trouver des milliers d’articles à prix réduit. Les promotions atteindront même les -50 % sur la plusieurs produits. C’est une aubaine pour les 15 pays qui en bénéficieront. Préparez ainsi votre budget pour acheter les produits de vos rêves le moment venu

Un accès aux Ventes Flash Exclusive Prime pour les abonnés, et d’autres avantages intéressants

Un abonné Prime pourra donc acheter ces articles soldés durant le Prime Day. Mais en plus de ces avantages, il peut aussi bénéficier de services de livraison gratuits à tout moment. Les fans de football pourront regarder le Ligue 1 et la Ligue 2 tandis que les étudiants profiteront d’un abonnement à moitié prix tout au long de leurs études. Par ailleurs, les membres peuvent regarder des films et séries sur Prime vidéo.

