Steam Deck : comment vider le cache de téléchargement ? Tutoriel

Si vous suivez ces étapes, vider le cache de téléchargement sur Steam Deck est une tâche simple. Nous vous fournissons toutes les démarches et les informations nécessaires pour rétablir le bon fonctionnement de vos téléchargements.

Le Steam Deck est une machine redoutable, capable de fonctionner non seulement comme un ordinateur de poche puissant, mais aussi comme un ordinateur de bureau compétent. En somme, il représente l’une des meilleures options pour jouer à vos jeux PC en déplacement. Néanmoins, même les jeux les plus performants sur Steam Deck peuvent rencontrer des problèmes de téléchargement. Alors que la plupart des jeux s’installent sans difficulté sur votre Steam Deck, d’autres téléchargements peuvent demeurer bloqués pendant des heures, sans fin en vue. Les mises à jour simples semblent également ne jamais se terminer, quelle que soit la quantité d’espace de stockage qu’elles occupent. L’un des moyens les plus rapides de résoudre ces problèmes de téléchargement ou de mise à jour de jeux sur Steam Deck est de vider le cache de téléchargement.t.

Vider le cache de téléchargement sur Steam Deck en huit étapes

Une fois que vous êtes dans l’interface utilisateur de Steam Deck, vous pouvez vider le cache de téléchargement assez facilement. Pour ce faire, vous devez :

Appuyer sur le bouton « Steam » ;

Accéder à l’option « Puissance » ;

Sélectionner « Passer en mode Bureau ».

». Ouvrez l’application Steam ;

Accéder à la barre d’outils et choisir « Steam » ;

Aller dans les paramètres ;

Accéder à la section « Téléchargements » ;

Sélectionner l’option « Vider le cache ».

Notons tout de même que la fonction « Vider le cache » sur Steam Deck n’est accessible que lorsque vous accédez aux paramètres de Steam via le mode bureau, et non pas en mode Big Picture. Si vous rencontrez des problèmes lors de la transition entre ces deux modes, vous pouvez consulter notre tutoriel pour faciliter le passage vers le mode bureau de Steam Deck.