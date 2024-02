Son voisin met le son trop fort, il crée une IA juste pour hacker ses enceintes grâce a Raspberry Pi IA

Un individu a utilisé Raspberry Pi IA pour créer un outil capable de hackers les enceintes Bluetooth de son voisin. Cela a ainsi permit de convertir une nuisance sonore en une technologie magique.

L’avez-vous remarqué ? L’évolution de la technologie a le pouvoir de transformer les frustrations quotidiennes en opportunités d’ingéniosité. C’est notre cas ici, où la perturbation causée par la musique forte d’un voisin a mené à une invention technologique remarquable grâce au Raspberry Pi et bien sûr, l’IA.

Raspberry Pi IA, une réponse créative face au bruit

Confronté à la musique reggaeton incessante de son voisin, Roni Bandini a décidé de réagir. Afin de résoudre ce dilemme, plutôt que de choisir la confrontation directe, il a opté pour une solution sûre et efficace : la technologie. L’atout est, soulignons-le, l’exploitation du Raspberry Pi IA. Ce dernier a pour perspective d’interférer avec les enceintes Bluetooth des alentours. Ceci représente un choix audacieux qui lui a, non seulement promis la tranquillité, mais a également marqué un changement créatif dans l’usage personnel de la technologie.

La technologie au service du silence.

Parlons maintenant du Raspberry Pi 3 B+. De quoi s’agit-il réellement ? Pour commencer, c’est un dispositif peu coûteux mais puissant. On le couple généralement à un écran OLED de DFRobot ainsi qu’à un microphone USB. Sans l’ombre d’un doute, cette configuration était essentielle pour identifier la musique indésirable. Par ailleurs, cela permet d’activer en même temps la solution de brouillage. Notons, entre autres, que la pièce maîtresse de cette invention est l’IA, cette dernière étant entraînée spécifiquement dans le but de reconnaître le reggaeton. (Raspberry Pi IA)

Raspberry Pi IA : un exploit technique avec des limitations

Ce projet a été réalisé avec un esprit ludique et expérimental. Il met en valeur les capacités impressionnantes du Raspberry Pi IA dans la gestion des nuisances sonores. Toutefois, on voit qu’il affiche également les différentes contraintes techniques existantes. Il est par exemple primordial d’être à proximité de l’enceinte cible pour que cela fonctionne. Citons, par la même occasion, le problème de variabilité et de compatibilité Bluetooth. Une telle initiative nous incite à être plus prudents et à nous informer sur les réglementations locales avant d’entreprendre de telles expériences.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.