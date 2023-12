Votre voiture collecte vos données : voici comment les effacer facilement

La plupart des voitures modernes sont aujourd’hui équipées d’un système embarqué. Autrement dit, elles sont connectées. Ce qui suppose des données à profusion. Seulement voilà, votre voiture collecte vos données. Une véritable catastrophe pour la confidentialité, mais c’est sans compter sur cette astuce qui vous permet de les effacer facilement.

Quelles données votre voiture collecte-t-elle et pour qui ?

Les voitures d’aujourd’hui s’apparentent à des smartphones, avec des applications connectées à Internet qui collectent d’énormes quantités de données, dont des informations personnelles. La plupart des conducteurs n’ont aucune idée des données transmises par leur véhicule. Ils ignorent également qui les collecte, les analyse et les partage… Et avec qui.

Ce qui suit est un scénario typique de flux de données pour un véhicule moderne doté de fonctionnalités connectées. Dès que le conducteur s’installe, des dizaines de capteurs, des caméras et des microphones émettent des données, immédiatement transmises à l’ordinateur de la voiture : verrouillage des portes, température interne de la cabine, enclenchement du bouton de démarrage, géolocalisation de la voiture, etc.

La voiture continue de collecter d’autres données au fur et à mesure qu’elle roule : l’itinéraire, la vitesse, le niveau d’huile, les informations sur les freins, la musique diffusées et autres données sur les applications d’infodivertissement, etc. Si en plus le conducteur connecte son smartphone au système de navigation, la voiture peut collecter des données personnelles issues de ces périphériques.

Ces données sont traitées par l’ordinateur de bord, puis transférées aux serveurs du constructeur automobile. Les informations sont ensuite partagées (et vendues) avec des tiers, comme les compagnies d’assurance, les gouvernements ou encore les courtiers en données. Il existe aujourd’hui toute une industrie construite autour de la surveillance, de la journalisation, de l’analyse et de la monétisation de ce type de données.

Effacer ces données pour améliorer la confidentialité

Privacy4Cars, une société technologique américaine, développe des solutions de confidentialité et de transparence des données. Ses outils sont particulièrement conçus pour aider les utilisateurs à « déconnecter la voiture connectée ». Les solutions permettent d’effacer rapidement et en toute confiance les informations personnelles des utilisateurs de véhicules (numéros de téléphone, journaux d’appels, historique de localisation, codes de porte de garage…).

Ces outils indiquent quels types de données sont collectées et si la voiture dispose ou non de la télématique, de la biométrie, du suivi de localisation ou de la synchronisation téléphonique. L’outil indique également avec qui ou avec quoi le constructeur de votre voiture peut partager ces informations.

Pour utiliser l’outil de recherche de rapport de confidentialité des véhicules de Privacy4Cars, les conducteurs doivent avoir leur numéro d’identification de véhicule (VIN). Après l’analyse, les clients peuvent supprimer ces données à tout moment via une réinitialisation d’usine. Grâce à ses outils de confidentialité, « la voiture ne transmet pas ces données au-delà de la voiture », explique la société américaine.

Selon Andrea Amico, fondateur PDG de Privacy4Cars, la suppression de ces données collectées par les voitures est vivement recommandée, notamment dans certaines circonstances. « Les propriétaires de véhicules devraient effacer ces données lorsqu’ils achètent ou vendent une voiture d’occasion. Les conducteurs doivent également les supprimer lorsqu’ils restituent les véhicules aux agences de location ou aux sociétés de leasing », souligne-t-il.