Les hackers de Wagner en cyberguerre contre la Russie ? Tout savoir

La cyberattaque revendiquée par les hackers de Wagner signe-t-elle le début d’un conflit interne en Russie ? En tout cas, les faits vont dans ce sens et Poutine n’a pas tardé à menacer le groupe en guise de représailles.

Wagner lance une cyberattaque contre la Russie : retour sur les faits

La semaine dernière, Dozor-Teleport, un fournisseur russe de communications par satellite, a été la cible d’une cyberattaque. L’agression a été revendiquée par un groupe de hackers qui se dit être affilié à Wagner, une armée de mercenaires privée russe.

⚠️ Confirmed: Metrics show a disruption to satellite internet provider Dozor-Teleport which supplies Russia's FSB, Gazprom, Rosatom and military installations; the incident comes amid a wave of cyberattacks by a group claiming affiliation with Wagner PMC 🛰️📉 pic.twitter.com/rSoRyUFsWm — NetBlocks (@netblocks) June 29, 2023

Alors que les pirates publient leurs revendications sur une chaîne Telegram, Dozor-Teleport reste hors ligne. Les pirates auraient endommagé des terminaux satellites et détruit des informations confidentielles stockées sur les serveurs de la victime.

Comme preuve de la revendication, ils ont publié 700 fichiers, dont des documents et des images, sur un site de fuite. Selon les experts, le processus de restauration du réseau central de Dozor-Teleport pourrait prendre quelques jours, voire plusieurs semaines. La restauration complète du système pourrait prendre plusieurs mois.

Tout savoir sur Wagner

Wagner est un groupe privé de mercenaires russe, créé et dirigé par Yevgeny Prigozhin, un homme d’affaires russe. Le groupe Wagner a été identifié pour la première fois en 2014, lorsqu’il a commencé à soutenir les forces séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine. Les analystes pensent que le groupe a aidé la Russie à annexer la Crimée la même année.

La relation entre Prigozhin et Poutine est établie vers le début des années 2000. Prigozhin était propriétaire de restaurants de luxe où Poutine et ses invités de marque avaient leurs habitudes. Prigozhin a fini par être le restaurateur de Kremlin, ce qui lui a valu le surnom de « Chef de Poutine ».

En plus de ses entreprises, qui, soit dit en passant, ont raflé les contrats (très lucratifs) de restauration dans les écoles militaires et publiques russes, Prigozhin dirigeait également une société de mercenaires : Wagner.

Wagner a soutenu la Russie contre l’Ukraine, mais était aussi actif en Afrique dans la lutte contre l’influence française au Mali par exemple. Pour soutenir le Kremlin, Wagner s’est aussi aligné au régime de Bachar al-Assad. Dans le cadre du conflit actuel contre l’Ukraine, Prigozhin a même pu recruter des prisonniers pour renforcer ses troupes, avec l’accord du ministère russe de la Défense.

Wagner contre la Russie : la réaction de Vladimir Poutine

Alors pourquoi cette rébellion contre la Russie ? Le 24 juin, Prigozhin a ordonné à ses forces de marcher sur Moscou et a appelé à une rébellion armée pour évincer les dirigeants militaires russes. S’ensuit cette récente cyberattaque revendiquée par les hackers affiliés à Wagner.

Au fur et à mesure que l’invasion russe s’affaiblit, les mercenaires de Wagner sont lesés. Ils sont entre autres privés de munitions, ce qui a provoqué la colère de Prigozhin. Par ailleurs, ce dernier n’est plus autorisé à recruter des prisonniers. Tout cela a contribué à dégrader la relation entre Prigozhin et les leaders militaires russes.

“A year ago, Russia denied the Wagner group’s existence. Now, Yevgeny Prigozhin’s rebellion has publicly destroyed Putin’s case for the war in Ukraine.

Wagner’s march to Moscow showed us just how quickly Russians can leave Ukraine when they choose to.” – Statement by Ambassador… pic.twitter.com/GkGY8BVa6N — Yasmina (@yasminalombaert) June 30, 2023

À un moment donné, il a même accusé le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le chef d’état-major général Valery Gerasimov de trahison. Vladimir Poutine condamne la rébellion de Prigozhin et ses mercenaires. Les médias d’État russes ont déclaré que Prigozhin était toujours passible de poursuites.

Le président russe, lui, espère faire mainmise sur le groupe Wagner. Aux dernières nouvelles, Poutine initierait le rachat du groupe Wagner. Des sous-traitants militaires soutenus par le Kremlin ont lancé des campagnes de recrutement visant à embaucher certains des quelque 30 mercenaires, pirates et comptables du groupe paramilitaire de Prigozhin, selon le Wall Street Journal.