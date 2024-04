WeShake, gestion et paiements simplifiés pour les entrepreneurs

WeShake a présenté une solution novatrice pour les paiements et la gestion des relations commerciales. Cette startup s'est démarquée au Salon de la Défense Arena le 3 et 4 avril. Les visiteurs ont pu découvrir ses services au stand C11 de France Fintech.

Innovation majeure pour la gestion des flux financiers

Au cœur de l'offre de WeShake se trouve une plateforme de gestion et de paiement intégré, une première en son genre, qui est déjà récompensée par le Prix de l'innovation de France Fintech.

Conçue pour répondre aux besoins des auto-entrepreneurs, artisans, professions libérales et même des grandes entreprises, cette solution permet une gestion des relations clients-fournisseurs à la fois plus rapide, plus agile et plus sécurisée. Sa facilité d'utilisation transforme radicalement la manière dont les professionnels gèrent leurs transactions commerciales.

Une carte de paiement révolutionnaire

La carte WeShake est une innovation technique et sociale, conçue pour fluidifier et sécuriser la relation client/fournisseur. Elle permet aux utilisateurs de gérer les dépenses sans affecter directement leur comptabilité.

Grâce à cette carte, les entrepreneurs peuvent provisionner les dépenses nécessaires chez leurs fournisseurs sans impacter leur flux de trésorerie principal. Elle s'avère être une solution idéale pour les professions réglementées comme le droit et la justice, qui nécessitent une comptabilité rigoureuse.

Interface et services intégrés

WeShake propose une plateforme « tout-en-un » très intuitive qui offre non seulement un système de paiement exclusif mais aussi une interface de mise en relation entre indépendants et entreprises. Ce réseau facilite la création de nouvelles opportunités professionnelles tout en sécurisant les transactions. En quelques clics, les utilisateurs peuvent facturer et encaisser des paiements, piloter leur activité et leur réseau de partenaires avec une facilité et une sécurité inégalées.

Surveillance des risques de dépendance économique

La plateforme intègre également un baromètre et un système d'alerte pour surveiller les risques de dépendance économique. Ce dispositif unique aide les plateformes à justifier et à améliorer la qualité de leurs relations commerciales. Ce qui permet de réduire les risques juridiques associés à des pratiques comme le salariat déguisé.

Selon Sandra Bibas, la fondatrice de WeShake, la plateforme est conçue pour répondre non seulement aux besoins actuels des entrepreneurs mais aussi pour anticiper les défis futurs.

« WeShake est une solution qui peut compléter ou se substituer à tout ce qui existe actuellement sur le marché. Sa force ? Répondre parfaitement aux problématiques d'aujourd'hui… mais surtout aux enjeux de demain !« . A déclaré Sandra Bibas.

Tarification flexible et accessible

WeShake met un point d'honneur à démocratiser l'accès aux meilleures solutions de la FinTech avec des formules d'abonnements mensuels flexibles et sans engagement :

Sans engagement ;

Adaptés aux besoins variés des utilisateurs : trois formules à la carte sont disponibles ;

trois formules à la carte sont disponibles ; Prix compétitifs : à partir de 4,50 euros HT/mois pour les auto-entrepreneurs, avec une formule de base gratuite pour les entreprises, et à partir de 14,90 euros HT/mois pour des services plus avancés.

Reconnaissance et expansion

Suite à son prix de l'innovation, WeShake a continué à progresser et a récemment été admise en tant que start-up accélérée chez Euratechnologies à Lille, un des plus grands incubateurs de startups en Europe.

Sécurité et conformité au cœur des services

WeShake est célèbre pour sa conformité avec les réglementations strictes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et la protection de la clientèle. En tant qu'agent bancaire agréé par l'ACPR, la plateforme assure que toutes les transactions sont sécurisées et traçables. De ce fait, elle offre une solution fiable et sécurisée pour les flux financiers complexes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

