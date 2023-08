WhatsApp : les utilisateurs l’attendaient, cette nouveauté enfin disponible !

L’ère de la photo pixelisée sur WhatsApp semble toucher à son terme. En effet, une nouvelle fonctionnalité fait son apparition, et elle risque bien d’enthousiasmer les amateurs d’image. Découvrez la nouveauté qui change la donne en matière de partage d’images.

Les adeptes de WhatsApp ont depuis longtemps espéré cette occasion. Dès aujourd’hui, une toute nouvelle option très attendue fait son apparition au sein de l’application : la transmission d’images en haute résolution.

Une solution à la dégradation des images

Depuis ses débuts, WhatsApp a souvent été critiqué pour la dégradation de la qualité des photos partagées. Jusqu’à présent, les utilisateurs avaient le choix entre trois modes d’envoi : automatique, meilleure qualité et économie de données. Malheureusement, même en choisissant le mode le plus qualitatif, la compression des images demeurait inévitable.

Un réel inconvénient à l’heure où nos smartphones sont équipés de caméras dépassant souvent les 100 mégapixels. Il était devenu évident que pour partager des clichés de haute qualité, WhatsApp n’était pas le premier choix. Mais tout ceci est sur le point de changer. Après une période d’essai en version bêta, la plateforme de Meta introduit enfin cette option tant demandée.

L’annonce officielle provient de Mark Zuckerberg lui-même. Avant d’envoyer une photo, il suffira de cliquer sur l’icône HD. Deux choix s’offriront alors à vous : qualité standard ou qualité HD. Pour illustrer ce progrès, une image en « qualité standard » sera envoyée en 1365 x 2048 pixels tandis que le mode « qualité HD » la propulsera en 2000 x 3000 pixels. C’est donc une augmentation significative de la résolution avec une compression nettement réduite.

Toutefois, il est important de noter que l’option « qualité standard » demeure celle activée par défaut. WhatsApp a opté pour cette stratégie afin d’assurer une transmission rapide et fluide des images, notamment dans des zones à connectivité variable. Mais rassurez-vous, si vous optez pour le mode HD, les participants de la conversation seront notifiés par une étiquette HD accolée à votre photo. Et, comme toujours, la confidentialité est au rendez-vous avec le cryptage de bout en bout.

A partir d'aujourd'hui, WhatsApp ajoute une fonctionnalité très attendue par ses utilisateurs : l'envoi d'images de haute qualité, par @linternauteinfo : https://t.co/4FnoaDWoiq via @LInternauteInfo — JosiMoha (@JosiMoha) August 22, 2023

Bien que cette mise à jour soit en cours de déploiement, il se pourrait que certains utilisateurs doivent patienter avant d’en bénéficier. WhatsApp assure cependant qu’elle sera généralisée « dans les prochaines semaines ». Pour y accéder au plus tôt, veillez à mettre régulièrement à jour votre application via Google Play ou l’App Store. Les plus impatients peuvent même se tourner vers les versions bêta récentes pour iOS et Android, où cette fonctionnalité est d’ores et déjà opérationnelle.