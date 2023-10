Windows 12 : un employé Microsoft leak des informations clés, puis supprime tout

Selon le leak d’un employé de Microsoft, Windows 12 n’existe pas et la firme n’est pas sur le point de développer le successeur de Windows 11. Mais le leak de cet employé a vite disparu quelque temps après sa publication.

Quoi qu’il en soit, la révélation a tout de même semé le doute auprès des internautes. Alors qu’est-ce qui s’est passé exactement ? Pourquoi après avoir annoncé que le système d’exploitation Windows 12 n’existe pas, le leak a été supprimé du compte Twitter de cet employé de Microsoft ? Quelle a été la réponse de Microsoft face à cette fuite ? Cette affaire est pleine de mystère apparemment.

Une déclaration qui suscite des interrogations

Il est vrai que Microsoft a semé des indices suggérant l’arrivée potentielle de Windows 12 depuis environ un an. Tout indique que ce système d’exploitation pourrait succéder à Windows 11 dès l’année prochaine, marquant ainsi le retour de Microsoft à un cycle de développement de trois ans pour son OS.

Plusieurs éléments clés de Windows 12 ont déjà été évoqués bien avant ce leak. À savoir sa base fondée en grande partie sur l’intelligence artificielle et le cloud.

C’est pourquoi les déclarations d’un employé de Microsoft ce week-end ont suscité des interrogations. Ce responsable, se présentant comme un cadre supérieur au sein de l’entreprise, a affirmé dans une série de leak que Windows 12 n’était pas en développement chez Microsoft. Ces déclarations ont pris de court ceux qui s’attendaient à une nouvelle version du système d’exploitation.

Un employé de Microsoft remet en cause l’existence de Windows 12 dans un leak, une affaire entourée de mystère

Toutes les leak de l’employé concernant Windows 12 ont été rapidement supprimées de son profil. Mais la situation n’a pas échappé à l’attention des internautes. L’employé n’a pas expliqué pourquoi il a fait ces déclarations ni pourquoi il les a ensuite supprimées, ajoutant à la perplexité générale. Il est possible que Microsoft prépare une annonce dans les mois à venir, et que ce manager ne soit pas au courant des plans de l’entreprise.

Cependant, il est important de noter que Microsoft ne cache plus vraiment son travail sur Windows 12. Entre les allusions plus ou moins subtiles lors de la Build 2023 et les offres d’emploi qui révèlent clairement ses intentions, il est difficile d’imaginer que Microsoft tente réellement d’étouffer l’affaire, qui suscite de plus en plus d’attention.

Par conséquent, il est préférable de ne pas prendre les déclarations de cet employé pour argent comptant. Nous ne saurons que vous conseiller de rester attentif aux annonces officielles de Microsoft à l’avenir.