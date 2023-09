YouTube dévoile l’IA qui permet à n’importe qui de créer des vidéos

La plateforme YouTube vient de dévoiler une vague d’outils basés sur l’intelligence artificielle générative, visant à simplifier la création de vidéos. Découvrez toutes les fonctionnalités annoncées !

Depuis le début 2023, les GAFAM sont lancés dans une course à l’IA générative et s’empressent d’incorporer cette technologie révolutionnaire à tous leurs produits phares.

Après l’intégration de ChatGPT au moteur de recherche Microsoft Bing, ou encore l’ajout d’une intelligence artificielle à Amazon Alexa, c’est au tour de Google de déplacer son pion sur l’échiquier.

Cette fois, le géant de Mountain View a profité de son événement Made On YouTube dédié aux créateurs pour dévoiler une flopée de nouveaux outils d’intelligence artificielle pour sa plateforme YouTube.

Le but ? Aider les utilisateurs à créer des vidéos et à atteindre une audience plus large. Selon Neal Mohan, le nouveau CEO de YouTube, « nous voulons rendre plus facile pour chacun de sentir qu’il peut créer, et nous croyons que l’IA générative rend cela possible ».

Il ajoute que « l’IA va permettre aux gens de repousser les frontières de l’expression créative en rendant les choses difficiles plus simples ». Son objectif est « d’offrir ces puissants outils aux masses ».

Dream Screen : l’IA qui crée l’arrière-plan pour vos YouTube Shorts

L’une des nouveautés présentées est le Dream Screen : un outil spécifiquement dédié à « YouTube Shorts » et ses courtes vidéos au format smartphone similaires à TikTok.

Cette fonctionnalité expérimentale permet aux créateurs d’ajouter des vidéos ou des images générées par l’IA en guise d’arrière-plan pour leurs vidéos verticales.

Pour utiliser Dream Screen, les créateurs n’ont qu’à taper leur idée d’arrière-plan sous forme de prompt et la plateforme s’occupe du reste. Vous pourrez par exemple donner l’impression d’être dans l’espace, sur la plage ou au beau milieu d’une forêt.

Le nouvel outil sera d’abord testé auprès d’une poignée de créateurs triés sur le volet, puis déployé plus largement dans le courant de 2024.

Inspiration d’idées, recherche de musique et doublage automatique

En parallèle, YouTube a aussi dévoilé de nouveaux outils basés sur l’IA que les créateurs pourront exploiter pour trouver de nouvelles idées, préparer leur vidéo, ou encore chercher des musiques spécifiques à l’aide de phrases descriptives.

Un outil de doublage propulsé par l’IA va également permettre aux utilisateurs de partager leurs vidéos dans différents langages, à la manière du logiciel HeyGen AI.

Le YouTuber Chikin Chow basé à Los Angeles, plus gros créateur de Shorts avec 30 millions d’abonnés, déclare être très excité par ces nouveaux outils et notamment l’IA de doublage qui va lui permettre de traduire ses vidéos comiques.

1️⃣ YouTube Create

Améliorez votre contenu grâce à des outils d'édition de pointe : nettoyage de l’audio, sous-titres auto-générés, musique libre de droits et bien plus. L’appli est disponible en France en version bêta sur Android, et sur iOS en 2024.https://t.co/N1qneRq92m pic.twitter.com/eQmPVQJ9UP — YouTube Créateurs (@YTCreateurs) September 21, 2023

Il estime lui aussi que « le contenu global est le futur. Si vous regardez les tendances de notre génération récentes, les choses qui ont vraiment eu un impact et changé la culture sont globales ». En guise d’exemple, il cite la série coréenne « Squid Game ».

Il espère pouvoir atteindre de nouvelles audiences partout dans le monde, qui n’auraient jamais pu comprendre ses vidéos sans ces fonctionnalités de doublage automatique. En outre, les outils de montage vont l’aider à gagner du temps.

Il considère toutefois l’IA comme une « collaboratrice » ou un « supplément » pour l’aider à faire avancer son travail créatif, et « pense que les personnes qui seront capables d’accepter le changement et de surfer dessus seront celles qui connaîtront le succès à long terme ».

3️⃣ Aloud

Cet outil a été créé pour optimiser le doublage des vidéos et les faire voyager à travers le monde ! Alimenté par l'IA, il permet de facilement doubler des vidéos de l'anglais vers l'espagnol et le portugais – pour l'instant. Disponible dans le Studio en 2024. pic.twitter.com/tMKzBup2bE — YouTube Créateurs (@YTCreateurs) September 21, 2023

Vers un âge d’or de la vidéo ?

Depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, l’IA générative est devenue la technologie la plus importante du moment avec de nombreux développements massifs de la part de la Silicon Valley.

Malgré les nouvelles possibilités qu’elle offre, cette innovation présente aussi de nombreux dangers. Certains experts redoutent notamment la prolifération de DeepFakes à des fins de désinformation ou de manipulation.

On peut également craindre une robotisation de la production de vidéos, avec des personnes créant des vidéos sans véritable intérêt à la chaîne uniquement pour l’argent. C’est déjà ce qu’on constate avec ChatGPT, exploité pour inonder le web de livres médiocres, voire dangereux.

Ceci étant dit, ces nouvelles fonctionnalités proposées par YouTube pourraient réellement permettre à tout un chacun de réaliser ses idées de vidéos. Elles pourraient aussi permettre de créer du contenu de meilleure qualité, et ainsi augmenter le niveau général de la plateforme…

