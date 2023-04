Pourquoi empêcher Zuckerberg d’appâter les enfants dans le métavers ?

En apprenant que Mark Zuckerberg prévoit d’ouvrir son métavers Horizon Worlds aux moins de 18 ans, les défenseurs de la sécurité numérique des enfants montent au créneau. Dans une lettre ouverte, ils somment le patron de Meta d’abandonner immédiatement cette idée.

Mark Zuckerberg : sacrifier les enfants au profit de son métavers ?

Vers la fin de l’année dernière, Wall Street Journal rapportait que le métavers de Meta, Horizon Worlds, renconntre de sérieuses difficultés. La plateforme est sous-performante, perd des utilisateurs et n’arrive pas à en attirer d’autres.

Meta wants to open their Horizon Worlds VR app to 13-17 year-olds. Yet when we explored the Metaverse, we found incidents of abuse every 7 minutes.



Watch this space for new research exposing the scale of Meta's safety failures. More in @WSJ 👇 https://t.co/HsQ0Gp36Dv — Center for Countering Digital Hate (@CCDHate) March 3, 2023

Pour pallier ces difficultés, l’entreprise prévoit d’ouvrir son métavers aux mineurs, aux enfants de 13 à 17 ans en l’occurrence. Face à cette décision, les défenseurs de la cybersécurité des enfants sont rapidement montés au créneau. Dans une lettre ouverte publiée la semaine dernière, une coalition de défenseurs des droits des enfants s’insurge. Elle somme Mark Zuckerberg de renoncer à ce projet d’intégrer les enfants dans le métavers.

« Amener les adolescents à utiliser la plate-forme est essentiel pour les résultats de Meta, car ce sont des utilisateurs potentiels à vie, et leur présence et leur soutien peuvent rendre la plateforme à la mode […] Mais ce qui peut être bon pour vos résultats peut être incroyablement nocif pour les jeunes », déclarent les avocats, les experts et les organisations de défense des enfants.

Le métavers, un réel danger pour les enfants et les ados

Comme Facebook et Instagram, le métavers présente un réel danger pour les enfants. Entre le cyberharcèlement et les crimes de nature sexuelle, les risques sont réels. Il faut savoir que dans ce monde virtuel, les grands comme les enfants peuvent intégrer un même univers. Ce qui attire les prédateurs sexuels.

Dans cet univers, les enfants et les adolescents sont exposés à des comportement abusifs, à caractères sexuel, raciste, homophobe, etc. Autoriser les enfants à intégrer cet univers revient à les exposer à tous ces risques. Raison pour laquelle experts et défenseurs des droits des enfants tentent d’empêcher Mark Zuckerberg d’attirer les enfants dans son métavers.

Dans une lettre conjointe, plus de 70 défenseurs de la santé, de la vie privée et des droits des enfants souhaitent que l’entreprise cesse de « faire passer les profits avant la sécurité des enfants ». Le groupe est dirigé par Fairplay, le Center for Digital Democracy (CDD) et le Center for Countering Digital Hate (CCDH).

Des mineurs déjà actifs sur le métavers de Meta

Dans cette lettre ouverte, experts, avocats et organisations citent une étude portant sur Horizon Worlds, le métavers de Meta. Ce rapport intitulé Horizon Worlds Exposed, révèle que des mineurs sont déjà actifs sur le métavers.

Les observations des chercheurs ont permis de découvrir que les utilisateurs mineurs sont « régulièrement exposés au harcèlement et aux abus, y compris les insultes sexuellement explicites et le harcèlement raciste, misogyne et homophobe ».

« Il est plus qu’épouvantable que Mark Zuckerberg veuille sauver sa plateforme défaillante Horizons World en ciblant les adolescents », dénonce Josh Golin, directeur exécutif de Fairplay dans un communiqué.