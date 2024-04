À retenir cette semaine : la dette africaine envers la France, la domination d’Anthropic sur OpenAI et l’avènement d’IA de nouvelle génération

Chaque semaine, dans notre section ‘Ce qu'il fallait retenir cette semaine', LeBigData.fr décortique pour vous les tendances et les nouvelles les plus importantes dans le monde du Big Data. De la protection des données à l'exploitation du cloud, en passant par les nouvelles frontières de l'intelligence artificielle, nous couvrons les sujets qui impactent le secteur. Découvrez les faits marquants de cette semaine.

L'emprise économique de la France sur l'Afrique : une dette colossale de 17 milliards d'euros

En 2022, la dette totale des pays africains envers la France s'élevait à environ 17 milliards d'euros, soit 11 191 milliards de francs CFA. Cette dette, issue d'aides publiques au développement et de financements commerciaux, touche particulièrement trois pays – le Maroc, l'Égypte et la Côte d'Ivoire – mais s'étend également à d'autres États comme le Cameroun, le Sénégal, la Tunisie, le Kenya et le Nigéria, dépassant ainsi les frontières linguistiques de la francophonie. La situation est encore plus marquée pour les pays de la zone franc CFA, dont la dette cumulée envers la France avoisine les 6 milliards d'euros, soulevant des interrogations sur les réalités géopolitiques sous-jacentes à cette dépendance financière durable.

Claude 3 d'Anthropic dépasse GPT-4 d'OpenAI sur de multiples fonctionnalités

Il semblerait que l'IA Claude 3 d'Anthropic ait surpassé GPT-4 d'OpenAI sur plusieurs points, devenant ainsi la nouvelle référence des chatbots. Selon des experts, Claude 3 est capable d'aider des utilisateurs expérimentés à réaliser des tâches complexes plus rapidement qu'eux, comme générer un fuzzer pour tester un logiciel et trouver des bugs de sécurité. L'IA peut également résoudre des problèmes d'ingénierie, créer des animations pour expliquer des théorèmes mathématiques, traduire des artefacts antiques, faire mieux que GPT en arithmétique, comprendre les notices Ikea, et même transformer une simple idée en une véritable entreprise fonctionnelle. Tout cela semble confirmer la supériorité de Claude 3 sur GPT-4, marquant potentiellement la fin de son règne.

L'avènement de l'IA capable de raisonner : OpenAI et Meta dévoilent leurs nouveaux modèles de langage révolutionnaires

Les géants de la tech, OpenAI et Meta, ont annoncé le lancement imminent de nouvelles IA capables de raisonner et de planifier, une évolution majeure par rapport aux chatbots actuels. GPT-5 d'OpenAI et LLaMa 3 de Meta seront disponibles en 2024 et marqueront le début d'une nouvelle vague d'IA de nouvelle génération, avec des capacités beaucoup plus sophistiquées, notamment pour résoudre des problèmes complexes. Ces modèles, qui pourront organiser des voyages de bout en bout, représentent une étape importante vers l'émergence d'une intelligence artificielle générale (AGI) dotée des mêmes capacités cognitives que l'humain.



