Testez GeForce Now sans risque : mais attention au coût caché des pass !

GeForce Now, la plateforme de Cloud Gaming de Nvidia est enfin disponible. C'est alors l'occasion d'essayer cette innovation majeure de 2024. Mais attention, car le géant américain réserve quelques surprises. Il existe des offres plus ou moins atypiques, en plus des abonnements classiques.

Nvidia a rehaussé le niveau dans le domaine du Cloud Gaming. Avec GeForce Now, l'entreprise avait pour but de devenir un leader du secteur. Et elle a les atouts pour réussir le coup. En effet, cette plateforme est destinée à toutes les bourses. Une approche originale pour séduire les gamers à travers la planète. Mais attention, car les abonnements payants ont leurs particularités. Et cette tendance peut gâcher l'expérience, surtout si vous êtes un débutant dans le domaine du gaming.

Testez GeForce Now avec les pass journaliers

Certes, il existe un abonnement gratuit sur la plateforme de Cloud Gaming de Nvidia. Toutefois, les publicités sont incluses dans cette offre. Vous devez passer par ces contenus avant de lancer une partie.

Pour satisfaire les abonnées, Nvidia a mis en place des pass journaliers sur GeForce Now. Vous pourrez alors tester la plateforme pendant 24 heures. Cette offre sans engagement est bénéfique, surtout si vous êtes assez hésitant.

Mais faites attention, car l'offre est divisée en deux catégories. Vous avez le pass prioritaire à 4,39 euros. Toutes les options sont incluses, mais la prouesse graphique est assez limitée. Les images sont à 1080P, avec un framerate de 60 fps. Quant aux serveurs, vous profiterez des performances de la RTX 2080.

Pour passer au-delà de ces restrictions, vous pourrez vous lancer vers le pass Ultime. Ici, vous aurez accès aux serveurs RTX 4080 de Nvidia. Et ce n'est pas tout. Vous ne serez pas limité à 60fps. Testez alors vos jeux favoris sous un autre angle, à 4K 120fps.

Quel abonnement choisir ?

Les pass journaliers de GeForce Now sont des offres alléchantes à première vue. C'est l'occasion d'essayer la plateforme avant de s'engager vers d'autres abonnements à long terme. Toutefois, le prix est assez cher. De plus, Nvidia a annoncé qu'il ne va lancer qu'un nombre limité de pass journaliers.

Certains gamers ont alors préféré s'orienter directement vers l'abonnement Ultime. Oui, cette offre coûte 21,99 euros. Le prix sera à 18,17 euros si vous choisissez l'engagement de 6 mois.

Mais dans tous les cas, vous pourrez toujours tester les jeux de vos rêves avec ces abonnements. Et pour satisfaire les gamers, Nvidia a récemment ajouté 8 titres majeurs.

