Alibaba s’apprête à allouer 1 milliard de dollars à sa clientèle cloud computing

Dernièrement, le géant chinois Alibaba Cloud se retrouve dans une situation délicate. D’une part, il affiche une nécessité de croissance alors que les règlementations sur le plan technologique se resserrent en Chine. D’autre part, il y a l’économie locale qui a régressé, ce qui n’est pas bon pour les affaires d’Alibaba. Cependant, selon des analystes, un essor devrait avoir lieu cette année 2022.

Alibaba investira 1 milliard de dollars

Une nouvelle fait rage dans le monde de la technologie. Alibaba, connue comme étant l’un des géants en Chine aurait affirmé vouloir débourser 1 milliard de dollars. Cette initiative aura lieu durant les trois exercices qui suivront. L’objectif étant de fournir un soutien pour ses clients dans le domaine du cloud computing. N’oublions pas que dernièrement, l’enseigne fait face à des soucis, ce qui entraîne un ralentissement. Elle compte alors sur cette décision pour booster sa croissance.

En quoi consiste le projet d’Alibaba cloud ?

Selon Alibaba, il s’agirait d’investissement sur des « incitations financières et non financières ». L’entreprise a même pris l’exemple des « financements, remises et initiatives de mise sur le marché » qui ont été évoqué lors du dernier communiqué de presse de l’entreprise.

A cela viendra s’ajouter le fait que l’enseigne était actuellement sur un programme révolutionnaire. Ce dernier chercherait à fournir une aide aux clients. L’outil permettra alors de situer leurs besoins commerciaux en ce qui concerne le cloud. Bien sûr, les conditions du marché devront être aussi étudiées.

Les raisons qui ont poussé Alibaba à de telles résolutions

A ce jour, Alibaba Cloud suit de près Microsoft et Amazon dans son rôle d’opérateur en cloud computing. Il faut néanmoins souligner que le cloud ne prend pas une grande partie de son activité. Cependant, la direction de la société est convaincue qu’il s’agit d’un élément clé si l’on veut être rentable à moyen et à long terme.

On notera également qu’Alibaba est loin d’être au top de sa forme. Elle a observé une chute vertiginale, notamment depuis l’affaiblissement de l’économie chinoise. Rappelons que cette faille s’est creusée depuis la résurgence du Covid-19 dans tout le pays, ce qui a provoqué un resserrement des exigences nationales. Ce n’est qu’au deuxième trimestre de cette année, entre avril et juin qu’une stabilisation a été observée.

Si tels sont les résultats généraux, ce ralentissement a aussi eu lieu dans le secteur du cloud computing. On remarque même une nette différence par rapport à ceux du premier trimestre de l’année. Cette déclaration concernant l’investissement d’Alibaba Cloud consiste également à fournir une poussée à l’entreprise chinoise de Hangzhou. Celle-ci souhaite, effectivement, élargir ses activités de cloud computing et viser d’autres pays.

Pour rappel, les data centers d’Alibaba se multiplient dans les autres contrées. C’est ainsi que l’enseigne compte obtenir plus de clients et de marchés dans des emplacements comme la Thaïlande ou Singapour.