Amazon va lancer sa plateforme de NFT : tout savoir

Amazon a prévu de lancer sa propre plateforme NFT le 24 avril prochain, ce qui pourrait transformer le marché des actifs numériques. Avec plus de 310 millions de clients dans le monde, le géant du e-commerce pourrait changer le marché du NFT.

Les NFT ont récemment attiré l’attention de nombreux acteurs du monde de la technologie, et Amazon ne fait pas exception. En tant que l’un des plus grands détaillants en ligne, Amazon a le potentiel de transformer ce marché en proposant des options d’achat et de vente accessibles à des millions de personnes. Cette évolution pourrait avoir des implications significatives pour le marché des NFT en pleine croissance. Cependant, elle soulève également des questions quant à l’impact que cela pourrait avoir sur les acteurs déjà en place.

Amazon s’apprête à révolutionner le marché des NFT

Amazon prévoit de lancer sa propre plateforme NFT en parallèle avec 15 collections le 24 avril prochain. Cette nouvelle a été rapportée par des informateurs de The Big Whale, le magazine en ligne spécialisé dans le domaine de la cryptomonnaie.

Cette plateforme sera disponible via un onglet nommé « Amazon Digital Marketplace » sur le site principal d’Amazon. Elle devrait être accessible en premier lieu aux États-Unis avant un lancement à l’international. Ce projet serait une opportunité importante pour Amazon de susciter l’intérêt de nouveaux utilisateurs web3.

Actuellement, le nombre de clients actifs d’Amazon dans le monde dépasse les 310 millions. De ce fait, les experts estiment que la création de cette place de marché pourrait transformer le marché des NFT. Des cryptomonnaies ont d’ailleurs émis des prévisions, stipulant que si seulement 1 % des clients d’Amazon s’intéressent à cette initiative, l’espace NFT sera décuplé du jour au lendemain.

L’arrivée d’Amazon sur le marché des jetons fongibles pourrait favoriser l’adoption de ces actifs numériques. Amazon rejoindrait ainsi Facebook et Twitter dans la course à la création de plateformes NFT. Cette nouvelle initiative d’Amazon pourrait faire de l’entreprise un acteur de taille dans ce marché en pleine expansion.

Reprise des NFT : un volume de transactions record en un mois

Le marché du NFT a reçu un coup de boost surprenant en 2021. Malheureusement, il a ensuite subi une chute de prix avec l’arrivée du marché en 2022. Aujourd’hui, les NFT commencent à montrer des signes de reprise. Cela se reflète sur un volume mensuel de transactions qui a atteint un niveau record en février. En effet, les mouvements financiers sur le marché du NFT avoisinent les 2 milliards de dollars, selon la plateforme DappRadar. Les acteurs du marché des NFT peuvent se réjouir de la hausse de 117 % enregistrée en un mois. Il reste à voir si cette reprise va se confirmer et si les NFT vont retrouver leur position de leader sur le marché de la cryptomonnaie.

En outre, la décision d’Amazon de lancer dans la vente de NFT pourrait également contribuer à stimuler davantage le marché. Cela encouragerait les principaux acteurs à investir dans des collections qui ont du potentiel, comme OpenSea ou BLUR.