Vidéo : Amazon dévoile 2 robots pour remplacer ses employés

Amazon déploie des robots pour remplacer ses employés dans ses entrepôts. Cette amélioration robotique vise à réduire les délais de livraison.

Le leader mondial du commerce en ligne a entamé le déploiement de nouvelles technologies robotiques et d’intelligence artificielle dans ses entrepôts. En effet, Amazon veut des robots pour remplacer ses employés afin de réduire les délais de livraison. L’initiative vise également à accélérer les opérations d’inventaire et à réduire les accidents.

Notons que cette amélioration robotique a commencé la semaine dernière dans un entrepôt de Houston, aux États-Unis. La solution sera ensuite déployée dans les 300 sites d’opérations dans le monde à partir de 2024. Le géant américain se servira de l’effervescence des fêtes de fin d’année pour évaluer son nouveau système.

75 % plus rapide que les employés d’Amazon

Sequoia est l’un des systèmes robotiques qui seront implémentés dans les entrepôts du leader du commerce en ligne. Notons que cette appellation est une référence à l’arbre géant emblématique de la Sierra Nevada en Californie.

Cet ensemble robotique regroupe une série de systèmes comprenant des robots mobiles et des bras robotiques. Il devrait permettre de répertorier plus rapidement les articles à vendre et d’être plus précis dans le pronostic des délais de livraison.

David Guerin est très optimiste quant aux performances de ce nouveau système robotique. Le directeur de la technologie robotique dans l’optimisation logistique d’Amazon a dévoilé des chiffres impressionnants dans le Wall Street Journal.

En effet, ses prévisions annoncent une baisse de 25 % de la durée de traitement des commandes. Sequoia devrait également accélérer de 75 % l’identification et le stockage des marchandises.

Amazon va aussi tester ces robots humanoïdes pour remplacer ses employés

Auparavant, les employés effectuaient l’inventaire. Pour cela, ils devaient parfois atteindre de hautes étagères et porter de lourds objets. Les robots font désormais le gros du travail. Ils vont remettre des conteneurs triés au personnel des entrepôts.

D’autre part, Sequoia ne sera pas seul à prendre en charge l’inventaire dans les entrepôts. Le nouveau système robotique vient plutôt assister Sparrow. Ce bras robotique, dont la forme évoque un cygne, s’occupe du tri dans des entrepôts d’Amazon depuis l’année dernière. Mais ce n’est pas le plus intéressant.

Guerin a confié le lancement imminent de Digit. Ce robot humanoïde possède la capacité d’imiter la gestuelle humaine. Il peut être programmé pour effectuer certaines tâches. En effet, Digit peut déplacer, saisir et manipuler des objets dans les espaces et les coins de l’entrepôt comme jamais un robot ne l’a fait auparavant.

Des robots qui ne menacent pas l’emploi

Amazon veut des robots pour remplacer les employés afin d’accélérer les opérations dans les entrepôts. Néanmoins, l’initiative vise également à préserver l’intégrité physique des salariés. Le remplacement ne signifie pas licenciement, mais retrait des employés sur les tâches physiques très contraignantes. Ces dernières peuvent terminer en accident.

Le déploiement massif des systèmes robotiques ne menace pas l’emploi selon le géant américain du commerce en ligne. La firme se défend effectivement d’avoir créé des centaines de milliers de nouveaux postes.

Le mois dernier, Amazon a annoncé le recrutement pour 250 000 postes. La compagnie augmenterait les salaires horaires pour les fêtes de fin d’année.

Amazon a considérablement impliqué les robots dans ses processus de fonctionnement. Cependant, le taux de blessure au sein du personnel en 2022 était encore 15 % inférieur à celui de l’année précédente.