Android, c’est fini ! Pourquoi le petit robot vert de Google va disparaître ?

Adieu, le petit robot vert ! Les jours d’Android, l’emblématique système d’exploitation de Google, semblent comptés.

Depuis son lancement en 2008, le petit robot vert d’Android a été un symbole reconnaissable dans le monde de la technologie. Cependant, Google a récemment annoncé un changement majeur à venir : la disparition définitive du corps du robot. Cette évolution se fait progressivement avec une transition vers une représentation simplifiée.

La métamorphose d’Android : une tête en 3D dévoilée au CES 2023 !

Le changement du logo d’Android s’est produite de manière progressive et en douceur, à travers diverses phases. Lors du CES 2023, Google a dévoilé la nouvelle esthétique de la mascotte d’Android : une tête de robot en 3D au lieu d’un robot complet. Ainsi, nous sommes maintenant confrontés à une simple tête en trois dimensions. Cette tête, d’ailleurs, est devenue monnaie courante dans de nombreux visuels récents de Google.

La société basée à Mountain View présente des têtes « Android » dans des couleurs variées. Le logo sera désormais disponible en noir ou en bleu et d’autres motifs colorés. Par ailleurs, la couleur dominante demeure le vert. Même le quartier général de Google arbore à présent une statue représentant une tête d’Android ! Toutefois, jusqu’à présent, le nom de la marque et le logo affichés sur les smartphones n’ont pas subi de modifications.

Android, l’emblème mondial de la révolution technologique

Après ce changement, le terme « Android » est désormais étroitement lié à l’image d’un androïde en forme de demi-sphère. Cependant, vous pouvez trouver cette image dans les documents officiels et les campagnes publicitaires de Google ou dans l’interface du système d’exploitation. En outre, la nouvelle représentation visuelle d’Android symbolise à la fois le progrès technologique et la portée mondiale de la marque. Ainsi, sa présence est témoignée dans chaque coin du monde connecté, sur tous les continents.

Les premiers smartphones à arborer avec fierté le nouvel emblème de la marque Android sont le Galaxy S23 et le Galaxy Z Flip. L’entreprise a mis en avant la collaboration étroite entre Google et le célèbre fabricant sud-coréen. Cependant, cette alliance promet des avancées révolutionnaires et une expérience utilisateur exceptionnelle pour les passionnés de technologie du globe.

Choisissez un smartphone qui correspond parfaitement à votre style de vie !

Choisir un smartphone Android présente de multiples avantages. Avant tout, Android propose une diversité étendue en matière de marques, de modèles et de budgets. Ainsi, cela vous permet de dénicher le téléphone qui correspond parfaitement à vos besoins et à votre style de vie.

De plus, Android est un système d’exploitation ouvert, ce qui implique qu’il offre une flexibilité accrue et une personnalisation plus avancée par rapport à d’autres plateformes. Cependant, vous pouvez personnaliser l’interface, installer des applications provenant de sources tierces. De plus, vous pouvez même modifier le système selon vos préférences.

Cette plateforme mobile est également compatible avec une vaste sélection d’appareils connectés, facilitant ainsi l’intégration avec des accessoires et des services intelligents. Pour couronner le tout, la communauté Android est extrêmement active. Il offre un soutien continu, des mises à jour régulières. Il peut vous assurer une abondance de ressources en ligne pour résoudre les problèmes et découvrir de nouvelles fonctionnalités, tout comme d’autres marques de smartphone.