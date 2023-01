Anonyme sur le net : pourquoi et comment faire ?

L’internaute préfère aujourd’hui rester anonyme sur le net pour plusieurs raisons. Mais est-ce vraiment possible ? Quelles sont les avantages de naviguer anonymement ? Comment faire ? Nous répondons à toutes ces questions.

Selon les données de 2013 du Pew Research Center, « même si vous ne faites rien de mal, vous êtes surveillé et enregistré ». C’est notamment la principale raison qui pousse les internautes à prendre des mesures pour éviter d’être observés que ce soit par des personnes, des organisations ou des gouvernements spécifiques.

Être anonyme sur le net : est-ce réellement possible ?

La réponse est oui. Etre anonyme sur le net est parfaitement possible. Néanmoins, il implique beaucoup d’efforts, de l’utilisation de nouveaux navigateurs et systèmes d’exploitation.

Anonymat vs confidentialité : quelle différence ?

Nombreux pensent qu’anonymat et vie privée sont les mêmes choses et les utilisent même de manière interchangeable. Mais ce n’est pas le cas. La confidentialité est le choix de garder des choses uniquement pour vous. L’anonymat en revanche, cache l’identité, pas les publications.

Les avantages de rester anonyme sur le net

Les internautes choisissent de rester anonyme sur le net selon plusieurs raisons. En voici par ailleurs les avantages que représente ce choix.

Rester anonyme sur le net pour une liberté d’expression

Le fait de rester anonyme sur Internet permet à l’utilisateur d’exprimer librement ses pensées. Et ce, sans devoir faire face aux jugements ou contrecoups menaçant sa vie réelle.

Liberté de mouvement

Ici, les utilisateurs peuvent exercer des activités sans être ni jugés ni observés par les curieux. Ils peuvent donc, à leur guise, acheter n’importe quoi en ligne, commenter des vidéos ou devenir membre d’une communauté en ligne.

Sécurité personnelle

En se cachant derrière l’anonymat, l’utilisateur n’a pas à se préoccuper de sa sécurité personnelle. Il peut aisément faire ce qu’il veut sans que personne ne l’attaque à son domicile.

Sécurité des données

Les pirates font toujours de leur mieux pour accéder aux données des utilisateurs les plus précieuses tels que les mots de passe ou les informations bancaires. Or, demeurer anonymes sur le net les empêche de le faire.

Comment être anonyme sur le net ?

Bien que rester anonyme sur le net se présente très avantageux, il nécessite de nombreux changements dans le système numérique de l’utilisateur. Il y a effectivement 22 étapes à suivre dont les suivantes.

Utiliser une application de messagerie cryptée

Signal est un exemple d’application messagerie cryptée. Toutes les communications y ont chiffrées de bout en bout via son protocole open source.

Utiliser un navigateur crypté

Tor est un navigateur hyper sécurisé qui chiffre trois fois votre activité et votre activité Web pour que vous puissiez rester anonyme sur le net.

Utilisez un VPN

« VPN » signifie « réseau privé virtuel » et se configure en quelques minutes seulement. En plus de masquer l’adresse IP, les VPN masquent également les historiques de navigation.

Utiliser des services de messagerie sécurisés

En dépit de Gmail, notre application de messagerie habituelle, il y a des options plus sécurisées comme ProtonMail. Tous les e-mails y sont cryptés via un code open source. En plus, le service est entièrement gratuit pour les utilisateurs Android, iOS et Web.

Utiliser un e-mail temporaire

Des services comme Temp Mail génèrent gratuitement des adresses e-mail jetables pour que vous ne receviez pas quotidiennement une newsletter.

Utiliser un stockage crypté

Certains fournisseurs de stockage cloud utilisent un cryptage de bout en bout, comme Sync, Tresorit et ProtonDrive, un cousin de ProtonMail et ProtonVPN.

Anonyme sur le net : ne publiez pas de PII

Tachez à ne pas publier vos informations personnellement indentifiables comme l’adresse, le numéro de téléphone ou le numéro de sécurité sociale. Sinon, cela pourrait provoquer une usurpation d’identité.

Vérifier les autorisations de l’application

La plupart des applications demandent autant d’autorisations que possible, reste à l’utilisateur de les contrôler.

Lire les politiques de confidentialité

Il implique de toujours bien vérifier quelles données un site Web ou une application collecte, partage et/ou vend avant de l’utiliser. A part cela, il faut également éviter les assistants vocaux et se servir de bloqueurs de publicités comme AdBlock ou AdBlock Plus.

Eviter les réseaux sociaux pour rester anonyme sur le net

Il convient d’informer que les entreprises de média sociaux conservent les données d’utilisateurs sur le long terme. Ainsi, afin de rester anonyme sur le net, vaut mieux s’éloigner le plus possible des réseaux sociaux.

Utiliser un proxy

Contrairement aux VPN, un serveur proxy chiffre uniquement l’adresse IP de votre appareil, et non pas votre trafic Web.

Vérifier HTTPS afin d’être anonyme sur le net

HTTPS signifie « protocole de transfert hypertexte sécurisé ». Alors, si possible, veuillez à toujours vérifier que vous vous rendiez sur des sites web avec des URL commençant par HTTPS et non HTTP.

Désactiver les cookies

Les cookies sont les données sur vos activités en ligne qui façonnent les publicités ciblées. Parfois ils sont anonymes et agrégés, mais parfois non. Cela dit, il est essentiel de toujours les désactiver.

N’utilisez pas Google

Google contrôle absolument tout ce que vous faites sur le net. Ainsi, au lieu de l’utiliser, privilégiez par exemple DuckDuckGo, qui ne récolte pas vos informations personnelles pour créer des publicités ciblées.

Utiliser un gestionnaire de mots de passe

Un même mot de passe pour plusieurs comptes complique carrément l’objectif d’être anonyme sur le net. Dès lors, il faudra créer un mot de passe unique et sécurisé pour tous les comptes en ligne.

Utilisez un système d’exploitation sécurisé

Même si vos serveurs, votre messagerie, ou vos moteurs de recherche sont sécurisés, si votre système d’exploitation ne l’est pas, on peut toujours enregistrer vos données. Linux est un exemple de système d’exploitation open source qui isole chaque utilisateur. Il y a aussi Tails ou Whonix.

Utiliser une crypto-monnaie anonyme

Monero est une crypto-monnaie masque l’expéditeur, le destinataire et le montant envoyé à l’aide de trois technologies de confidentialité différentes.

Désactiver JavaScript pour rester anonyme sur le net

Les pirates ont la possibilité d’exploiter les vulnérabilités de Javascript pour voler les données d’utilisateurs. Il est donc préférable de le désactiver, surtout sur Chrome ou Firefox.

Évitez les spams pour rester anonyme sur le net

Evitez autant que possible de cliquer sur des messages, e-mails ou sites Web inconnus. En fait, les e-mails spam peuvent être des tentatives de phishing pour obtenir vos PII.

Utilisez un destructeur de fichiers

Pour supprimer définitivement vos fichiers, utilisez un destructeur de fichiers virtuel comme File Shredder, par exemple.