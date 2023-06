Apple va bloquer la capture vidéo des concerts. Info ou Intox ?

La prochaine version de l’iOS annoncée pour l’automne apportera son lot de nouveautés. Une fonctionnalité fait déjà l’objet d’une controverse. Il semblerait en effet qu’Apple prévoit de bloquer les captures vidéos des concerts. Info ou Intox ? Lumière sur cette fonctionnalité qui fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Apple veut interdire la capture vidéo sur iOS 17

La firme à la pomme a annoncé début juin la sortie prochaine d’iOS 17, la nouvelle mise à jour de son système d’exploitation mobile. Apple a annoncé le déploiement sur les iPhones du monde entier avant l’automne. Néanmoins, la société a déjà sorti la version bêta.

Depuis juin 2023, Apple a ouvert la version bêta à tous les développeurs enregistrés. La version bêta publique ne sera disponible que début juillet. Cette preview technique donne lieu à beaucoup de contenu et a permis aux développeurs de tester les fonctionnalités de la nouvelle itération d’iOS.

Soren Iverson, un concepteur californien de Cash App (service de paiement mobile) suggère qu’il a pu tester cette version bêta. Il évoque une nouvelle fonctionnalité qui bloquerait les captures vidéo lors des concerts.

iOS camera lock if you record too much concert footage pic.twitter.com/Mfg89toNT1 — Soren Iverson (@soren_iverson) June 13, 2023

Dans un Tweet, il explique que son iPhone l’a notifié du message suivant pendant qu’il enregistrait un concert auquel il a assisté : « Vous avez enregistré 32 minutes de concert. Faites une pause et profitez du spectacle »

Une nouvelle fonctionnalité qui suscite la controverse

« La notification apparaîtra sur votre écran avant que votre iPhone ne verrouille l’appareil photo, vous obligeant à vivre le moment présent », ajoute Soren Iverson dans son Tweet. La publication a rapidement suscité un débat houleux entre les utilisateurs d’iPhones.

Il y a ceux ceux qui se disent qu’ils ont le droit de faire tout ce qu’ils veulent avec leur téléphone où qu’ils soient, pour n’importe quel événement. D’autres pensent que cette fonctionnalité pourraient éventuellement pousser les gens à mieux profiter du moment et donc améliorer au final leur expérience.

Soren Iverson ayant une grande communauté sur Twitter, sa publication n’est pas passée inaperçue. Son tweet sur cette fonctionnalité attribuée à iOS 17 a d’ailleurs été vu plus de 10 millions de fois, cité 4 000 fois et retweeté près de 4 800 fois. La question est maintenant de savoir si oui ou non cette nouvelle fonctionnalité est réelle.

Capture vidéo : non, Apple ne prévoit aucune restriction

La prochaine iOS 17 apportera son lot de nouveautés, une série de modifications d’interface notamment, des corrections de bogues et de nouvelles fonctionnalités (Stand By, Check In…). Mais le blocage des captures vidéos lors des concerts n’en fait certainement pas partie.

Il s’agit d’une de ces publications destinées au buzz dont l’auteur a l’habitude de faire. Le californien est en effet connu pour publier régulièrement des captures d’écran de fausses fonctionnalités aussi plausibles que farfelues sur Twitter.

Toutefois, il faut savoir qu’Apple avait déjà déposé un brevet qui va dans le sens de cette pseudo-fonctionnalité il y a de cela quelques années. Les informations sur ce brevet déposé en 2016 évoque une caméra capable de détecter un signal infrarouge et d’en interpréter les données. Le signal peut être utilisé pour désactiver la photographie et l’enregistrement vidéo.