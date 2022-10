Coup dur pour Zuckerberg : voici pourquoi Apple ne croit pas au « métavers »

Le CEO d’Apple ne croit pas au métavers de Mark Zuckerberg. Dans une interview, Tim Cook révèle pourquoi il n’emploie pas ce mot et préfère le concept de réalité augmentée…

Depuis plusieurs mois, la Silicon Valley et les géants du numérique ne jurent que par le métavers. Une fascination collective semble avoir conquis le petit monde de la tech. Pourtant, l’un des GAFAM est resté en retrait depuis le départ et n’a pas manifesté autant d’intérêt pour le monde virtuel…

Dans une interview accordée au magazine néerlandais Bright, le CEO d’Apple, Tim Cook, révèle que sa réticence face à la mode du métavers est volontaire.

Comme il l’explique, « je pense qu’il est toujours important que les gens comprennent ce que sont les choses. Et je ne suis vraiment pas sûr que la personne moyenne puisse vous dire ce qu’est le métavers ».

Pour rappel, ce terme provient de la science-fiction et se réfère à une version d’internet en trois dimensions auquel on accéderait via les technologies immersives telles que les casques de réalité virtuelle plutôt qu’avec des écrans 2D.

Apple n’a prononcé le mot « métavers » qu’une fois en 2022

Au cours de l’année 2022, le mot « métavers » était sur toutes les lèvres, mais Apple ne l’a mentionné qu’une fois lors de l’annonce de ses résultats financiers. En comparaison, Meta l’a prononcé plus de 36 fois.

En réalité, bien que ce mot soit copieusement utilisé comme argument marketing, les dirigeants d’entreprise sont divisés par ce « buzzword ». Certains le perçoivent comme une véritable technologie commerciale, à l’instar de la réalité virtuelle, d’autres n’y voient qu’un concept fantaisiste qui n’existera peut-être jamais…

Meta perçoit Apple comme son principal rival

Paradoxalement, en juillet 2022, Mark Zuckerberg a affirmé à ses employés que Meta est « dans une compétition profonde et philosophique » avec Apple pour créer le métavers.

Même si le fabricant de l’iPhone refuse d’employer le mot « métavers », la firme investit massivement dans la réalité augmentée. Interrogé en janvier 2022 sur le rôle d’Apple dans le domaine du métavers, Tim Cook a répondu que l’entreprise « explore toujours de nouvelles technologies émergentes » et fait référence aux 14 000 applications ARKit disponibles sur l’App Store.

Lors de l’interview avec Bright, Tim Cook a réitéré sa croyance profonde que « la réalité augmentée va tout impacter ». Rappelons que les lunettes de réalité augmentée d’Apple sont prévues pour 2024. En revanche, il estime que la « réalité virtuelle n’est pas une manière de vivre votre vie entière ».

Augmenter la réalité plutôt que la virtualiser

D’après lui, la VR est « quelque chose dans lequel on peut vraiment s’immerger, et ceci peut être utilisé d’une bonne façon. La VR est pour des périodes régulières, mais pas une façon de communiquer correctement. Donc je ne suis pas contre, mais ce n’est pas la façon dont je la vois ».

Ainsi, les deux géants du digital semblent s’opposer sur la façon de concevoir le monde virtuel. Là où Mark Zuckerberg et Meta cherchent à nous immerger totalement dans le métavers, Tim Cook souhaite plutôt exploiter la technologie pour améliorer le monde réel…

Et vous, quelle est votre vision pour le futur du métavers ? Seriez-vous prêt à vivre totalement dans le virtuel, où souhaitez-vous garder un pied dans le réel ? Répondez en commentaire pour partager votre vision !