Apple et Google s’unissent contre cette grave menace pour votre vie privée

Certaines personnes détournent les trackers Bluetooth de type AirTag ou Tile trackers pour suivre illégalement quelqu’un ou le harceler. Face à cette grave menace pour la vie privée, Apple et Google s’unissent pour lutter contre ces abus.

Apple et google : travailler sur une nouvelle norme pour protéger la vie privée

Partout, les plaintes sur l’utilisation abusive des trackers Bluetooth comme AirTags se multiplient. Ces trackers GPS d’objets sont en effet largement détournés pour harceler, espionner ou suivre illégalement des personnes. Apple et Google annoncent travailler de concert pour minimiser les risques de suivis non autorisés et protéger la vie privée des cibles de ces abus.

📍New Blog Post:

Abusers’ New Favourite Toy – AirTags used to stalk and control women



❗️It’s been over two years since Apple launched its AirTag device, a small and inconspicuous gadget that can be attached to keys, wallets, and other items to help you locate them using the… pic.twitter.com/c5CemI5rZr — Right to Equality (@Right2Equality) April 6, 2023

L’idée est de créer une norme pour encadrer l’utilisation de ces trackers. Grâce à ce nouveau cadre, les utilisateurs d’iOS et d’Android seront en mesure de savoir s’ils sont suivis par un tracker Bluetooth. De nombreuses entreprises technologiques et des marques de localisateurs d’objets comme Pebblebee, Samsung, Tile, Chipolo ou encore Eufy Security soutiennent le projet.

Apple a déjà mis en place un système d’avertissement pour les utilisateurs d’iPhone pour les trackings abusifs. Néanmoins, le protocole n’est pas disponible pour d’autres systèmes et appareils. La mise en œuvre d’une norme universelle se révèle tout à fait pertinente quand on sait que Samsung exploite à lui seul plus de 90 % de l’exploitation des smartphones.

Il faut développer « une solution universelle au niveau du système d’exploitation capable de détecter les trackers créés par différentes entreprises sur la variété de smartphones que les gens utilisent tous les jours », explique Alexandra Reeve Givens, présidente du Center for Democracy & Technology.

Trackers Bluetooth : comment la nouvelle norme va-t-elle être déployée ?

Pour Google, Apple et toutes les entreprises qui prennent part au projet, ce projet anti-harcèlement qui vient protéger la vie privée n’en est qu’au stade de la proposition. Les parties prenantes au projet sont conscientes qu’elles n’auront pas le pouvoir de mettre totalement fin à l’utilisation abusive des localisateurs d’objets.

Néanmoins, cette norme en cours de développement viendra réduire efficacement le harcèlement. Les entreprises instigatrices ont déjà déposé le projet auprès de l’Internet Engineering Task Force (IETF). Cet organisme international est chargé de « produire des documents techniques et d’ingénierie pertinents et de haute qualité qui influencent la façon dont les gens conçoivent, utilisent et gèrent Internet de manière à améliorer le fonctionnement d’Internet ».

Une fois approuvée, la norme va être déployée via une mise à jour du micrologiciel. Autrement dit, les AirTags, les trackers Tile ou encore les Samsung SmartTags existants seront mis à jour si la nouvelle norme est déployée.

Jusqu’ici, les utilisateurs d’Android restent sans défense face au harcèlement mené via un AirTag. Seules les versions les plus récentes d’iPhone peuvent détecter un AirTag utilisé pour un suivi non autorisé. Mais étant donné que Samsung est l’un des plus grands fabricants de téléphones Android au monde, cela pourrait entraîner un déploiement rapide des nouvelles mesures.