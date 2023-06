Arnaque aux anciens permis de conduire : comment protéger vos parents ?

Protégez vos proches de l’arnaque éhontée des anciens permis de conduire. Découvrez les mesures essentielles à prendre pour prévenir les escroqueries et garantir la sécurité de vos parents sur la route.

Cette pratique sournoise cible spécifiquement les personnes âgées, mettant en péril leur sécurité et leurs économies. Face à cette menace grandissante, il est essentiel de prendre des mesures pour protéger vos parents et grands-parents.

Arnaque liée au renouvellement des permis de conduire : comment l’identifier ?

Il y a une décennie, le 16 septembre 2013, l’administration française a procédé au renouvellement des permis de conduire. Cette nouvelle carte d’identité en plastique, conforme aux normes européennes, est munie d’une puce électronique. Elle présente également des dimensions comparables à celles d’une carte bancaire. Par ailleurs, son objectif est d’accroître la sécurité par rapport à l’emblématique « papier rose » qui était en usage depuis 1922.

Les permis de conduire anciens, qui sont sur le point de disparaître, deviendront complètement dépassés dès le 19 janvier 2033. Cependant, des individus malhonnêtes exploitent la méconnaissance des conducteurs pour profiter de la période de transition à des fins néfastes.

Les seules raisons justifiées de demander une copie de son permis sont la perte, le vol ou de la détérioration de ce dernier. En outre, le mercredi 14 juin, l’UFC-Que Choisir alerte les résidents français quant aux possibles tentatives de fraude.

Ainsi, recevoir un texto, un courriel ou un coup de téléphone vous avertissant d’une lourde amende si vous ne renouvelez pas immédiatement votre ancienne autorisation de conduire, c’est une escroquerie. Soyez vigilant et méfiez-vous de telles communications.

#Actualité

Cette arnaque pour remplacer votre permis de conduire est très élaborée, voici comment la reconnaîtrehttps://t.co/imH8D4Un8r



Nouvelle campagne de phishing rapportée par l’UFC-Que Choisir ! Des escrocs diffusent massivement un faux SMS vous demandant de remplac… pic.twitter.com/8lHujlhPly — Tom's Guide 🚀 (@TomsGuideFR) June 16, 2023

Permis de conduire : est-il nécessaire de faire un renouvellement avant 2033 ?

Les fraudeurs ont un objectif constant : ils s’acharnent à vous pousser sans relâche à divulguer vos informations personnelles. Ils utilisent donc des liens frauduleux, dans le but ultime de les voler.

D’ici dix ans, aucune institution ne vous demandera de renouveler votre permis, sauf en cas de vol, de perte, de détérioration du document ou de modification de votre situation civile, comme le rappelle l’association UFC-Que Choisir.

Dans la réalité, si vous désirez préserver votre « certificat rose », il n’est nullement essentiel de migrer vers un permis de conduire sous forme de carte de crédit avant 2033. D’après l’administration, il n’y a aucune pression, car vous n’êtes pas contraint de requérir un renouvellement.

Fraude aux licences de conduire : une menace grave pour la sécurité routière

Malheureusement, la fraude liée au permis de conduire est une pratique répandue dans de nombreux pays, constituant une véritable escroquerie. Elle implique la falsification de documents ou la corruption de fonctionnaires chargés de la délivrance des permis. Par ailleurs, les conséquences de cette tromperie sont graves et multiples. Avant tout, elle met en péril la sécurité routière, car les conducteurs ayant acquis leur permis de manière frauduleuse peuvent manquer de formation adéquate pour conduire en toute sécurité.

De plus, cela accroît le risque d’accidents de la route, mettant en danger la vie des conducteurs, des passagers et des piétons. Cette pratique alimente l’essor de la criminalité, puisque les individus impliqués dans cette fraude sont souvent associés à d’autres activités illégales.

Enfin, elle mine la confiance du public envers les institutions responsables de la délivrance des permis de conduire. Cela met donc en doute l’intégrité du système. Ainsi, il est essentiel de combattre cette arnaque et de renforcer les mesures de sécurité. Tout ça, dans le but de préserver la sûreté et l’honnêteté du processus d’obtention du permis de conduire.