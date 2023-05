Assurance panne cloud : tout ce qu’il faut savoir pour votre entreprise

Comprendre comment l’assurance panne cloud peut atténuer les risques face aux conséquences désastreuses d’un incident pour une entreprise.

Avec la montée en puissance du cloud computing, les entreprises ont de plus en plus recours à des services hébergés dans le cloud, comme AWS d’Amazon ou Google Cloud Platform. Toutefois, cette dépendance accrue envers les services en ligne expose également les entreprises à des risques de panne. Cela peut paralyser leurs activités et impacter leur rentabilité.

C’est là que l’assurance panne cloud intervient, offrant une protection financière en cas d’indisponibilité prolongée des traitements en nuage. Cette assurance peut couvrir les pertes de revenus, les dommages causés aux données et les pertes financières subies par les clients de l’entreprise.

Les risques de perte pour les entreprises utilisant l’assurance cloud

Les dépenses des entreprises pour leur infrastructure cloud ont atteint près de 61 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2022. Cependant, même avec cet investissement important, les risques d’arrêt de service demeurent élevés. En effet, les entreprises n’ont pas encore suffisamment renforcé leur sécurité pour éviter ces incidents. Pour pallier ces problèmes, les fournisseurs de services cloud proposent des accords de niveau de service (SLA) pour garantir la disponibilité et les performances de leurs services.

Toutefois, les sanctions prévues en cas de manquement à ces engagements ne couvrent généralement pas l’intégralité des pertes. Ainsi, ces pertes sont subies par un client en cas d’arrêt du cloud. Amir Kabir, associé général chez AV8, a souligné ce point lors d’une interview avec TechCrunch+. Il a expliqué que ces accords ne prennent pas en compte les pertes totales subies par les clients. En conséquence, les entreprises doivent mettre en place des plans de continuité des activités pour anticiper ces risques potentiels.

Répercussions d’une assurance incomplète face aux pertes de cloud

Les pannes de cloud peuvent causer des pertes importantes de revenus pour les entreprises de toutes tailles, y compris celles dans le commerce électronique. Ces interruptions peuvent avoir un impact négatif. Ces dommages collatéraux pourraient être la productivité des entreprises, les contrats de service conclus avec les clients. Cependant, l’assurance est souvent considérée comme une protection contre les risques. Par contre, elle ne couvre pas intégralement les pertes résultant de l’indisponibilité du cloud. Cela constitue un problème majeur pour le secteur.

Les interruptions de cloud peuvent causer des pertes considérables pour les entreprises, qui peuvent avoir du mal à se remettre d’une telle situation. Ainsi, il est important que les entreprises prennent des mesures pour minimiser les risques d’interruptions de service. Idéalement, il faut travailler avec des fournisseurs de cloud fiables et mettre en place des systèmes de sauvegarde pour assurer la continuité des opérations en cas de problème.

Assurance contre les pannes de données en nuage : comment minimiser les risques ?

Un incident de panne de cloud se produit lorsque les services offerts par le cloud computing deviennent inaccessibles ou fonctionnent de manière incorrecte. Les conséquences de ces pannes peuvent être catastrophiques pour les particuliers et les entreprises qui ont recours à ces services pour stocker leurs données, exécuter des applications ou accéder à des ressources informatiques.

Les causes sous-jacentes à ces incidents peuvent être diverses, allant d’une erreur humaine à un problème matériel ou à une attaque informatique. Les prestataires de services cloud travaillent constamment à minimiser les risques d’interruption de service et à garantir une disponibilité maximale de leurs services. Cependant, les utilisateurs doivent également prendre des mesures pour assurer la continuité de leurs activités en utilisant des systèmes de sauvegarde et de récupération de données en cas de panne.