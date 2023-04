Google Cloud est rentable pour la 1ère fois, AWS bientôt détrôné ?

L’ascension fulgurante de Google Cloud se poursuit alors qu’il devient enfin rentable, laissant AWS se demander si sa position de leader est menacée. Cette percée majeure pourrait bien redistribuer les cartes dans la bataille féroce pour la domination du marché de l’informatique en nuage.

Avec cette performance financière positive, Google Cloud se rapproche d’AWS dans la course à la domination du marché. Cette étape importante peut également signaler une transformation de l’industrie du cloud computing. Cependant, les acteurs clés cherchent à se différencier et à conquérir une part du marché en constante évolution.

Google Cloud gagne du terrain face à AWS avec une forte croissance

Selon les résultats publiés par Alphabet, la branche « cloud » de l’entreprise a connu une forte croissance. Le résultat d’exploitation de cette division s’est élevé à 191 millions, avec un chiffre d’affaires de 7,45 milliards de dollars. Ce chiffre est en nette hausse par rapport à la période précédente, où Alphabet avait essuyé une perte de 706 millions de dollars et réalisé un chiffre d’affaires de 5,82 milliards de dollars. Cette unité rassemble la Google Cloud Platform et les souscriptions à l’application de collaboration et de productivité Google Workspace. Ils proposent des infrastructures et des services cloud destinés aux entreprises pour la création et l’exécution de leurs propres applications.

$GOOGL CEO: "Over the past 3 years, GCP’s annual deal volume has grown nearly 500%, with large deals over $250M growing more than 300%. Nearly 60% of the world’s 1,000 largest companies are Google Cloud customers…we remain focused on driving long-term profitable growth in… pic.twitter.com/j7l7kIvToz — The Transcript (@TheTranscript_) April 28, 2023

Deutsche Bank, MLB, PayPal et UPS sont des clients d’Alphabet, représentant 10% de son chiffre d’affaires. Cependant, Amazon Web Services conserve sa place de leader sur le marché. Par contre, Alphabet investit continuellement dans ce segment pour devenir un acteur majeur dans le domaine du cloud computing. Il cible les grandes entreprises et les agences gouvernementales qui souhaitent adopter l’informatique en nuage.

Google Cloud réduit ses pertes grâce à une refonte des coûts, surpassant AWS

Alphabet a annoncé une baisse considérable des pertes de son unité « cloud » pour les années 2021 et 2022. D’après les chiffres révisés, au quatrième trimestre, l’entité « cloud » a subi une perte opérationnelle de 186 millions de dollars, contre 480 millions de dollars précédemment. Cette amélioration est due en partie à une redistribution des coûts qui étaient auparavant imputés aux activités d’entreprise. Ces derniers ont été réalloués aux services Google destinés aux consommateurs.

La répartition des coûts et d’outils est juste avec une mesure actualisée de l’avantage relatif des services. Grâce à ces changements, l’allocation de certains coûts précédemment non alloués à ces segments a été augmentée. De plus, il y a eu une diminution de la répartition de certains frais sur les produits Google Cloud pour les entreprises.

Découvrez les nombreux avantages du Cloud pour votre entreprise

Google Cloud est une plateforme de cloud computing. Il offre une gamme complète de services pour aider les entreprises à gérer leurs opérations informatiques à grande échelle. Les avantages apportés par Google Cloud sont nombreux. Tout d’abord, cette plateforme est très flexible et évolutive, permettant aux entreprises de s’adapter rapidement aux changements dans leur environnement informatique. Elle offre également des niveaux de sécurité et de confidentialité élevés pour protéger les données des utilisateurs.

De plus, Google Cloud propose une large gamme d’outils de développement, de déploiement et de gestion pour aider les développeurs à créer et à déployer des applications de manière efficace. La plateforme est également très rentable, offrant une tarification compétitive par rapport à d’autres services de cloud computing.