Oubliez Tesla Optimus ! Ce robot est plus fort et rapide qu’un humain : Astribot S1

Astribot dévoile son robot S1 : un humanoïde plus rapide et plus fort qu'un être humain. La vidéo de démonstration est impressionnante, et aussi un peu effrayante… va-t-on se faire dépasser intellectuellement et physiquement par les robots IA ?!

L'industrie de la robotique humanoïde avance très vite… et les robots, eux-mêmes, sont de plus en plus rapides au point d'en devenir effrayants.

En mars 2024, OpenAI et Figure s'alliaient pour présenter le robot 01 doté d'une IA ChatGPT et capable de discuter et de réagir aux demandes des humains.

Un autre partenaire d'OpenAI, le Norvégien 1X, présentait son robot capable de plier le linge. En avril, c'est le pionnier Boston Dynamics qui dévoilait la nouvelle version 100% électrique de son robot Atlas.

Néanmoins, en termes de performances physiques, la Chine semble prendre de l'avance avec le robot H1 de Unitree qui détient le record de vitesse : 3,3 mètres par seconde.

Astribot S1 : un robot qui bouge à 10 mètres par seconde

À présent, toujours en Chine, c'est au tour de l'entreprise Astribot basée à Shenzhen de présenter son robot S1. Et une fois encore, la machine impressionne par sa vitesse et sa précision.

Cet humanoïde est capable d'exécuter des mouvements à une vitesse maximale de 10 mètres par seconde. Il peut également porter une charge de 10 kilos dans chaque bras.

En d'autres termes, comme le souligne Astribot sur son site web, le S1 est plus fort et plus rapide qu'un homme adulte…

Cette vitesse est suffisante pour retirer la nappe sous une pile de verres sans même les faire tomber. Et si vous n'y croyez pas, la vidéo le prouve.

Au-delà de sa rapidité, S1 se distingue par sa dextérité. Il est capable d'ouvrir et de verser une bouteille de vin, d'éplucher finement un concombre, de retourner un sandwich sur une poêle, et même d'écrire avec un stylo !

Il est également très doué pour imiter les mouvements humains, ce qui devrait lui permettre d'apprendre très facilement de nouvelles tâches.

Nouveau leader des robots ou entourloupe à la chinoise ?

Alors, assiste-t-on réellement au sacre du nouveau champion de la robotique humanoïde ? Pas si sûr…

À aucun moment de la vidéo, le S1 ne se déplace. On peut donc penser qu'il s'agit d'un robot stationnaire, contrairement au Tesla Optimus et à d'autres humanoïdes capables de marcher.

De plus, l'histoire d'Astribot et ses projets demeurent drapés de mystère. Rien ne permet de savoir si le S1 va entrer en production de masse, même si la Chine a promis d'investir des milliards dans la robotique.

Tout juste le site nous apprend-il que la firme a été fondée en 2022 à Shenzhen, que le robot a pris un an à développer, et qu'il devrait être commercialisé d'ici la fin 2024.

La page indique aussi que la maison-mère d'Astribot, Stardust Intelligence, a été fondée par Lai Jie qui a travaillé pour Tencent Robotics Laboratory, Baidu, et l'Université Polytechnique de Hong Kong. Un CV plutôt prestigieux.

Le nom d'Astribot s'inspire quant à lui du proverbe latin « Ad astra per aspera » : « vers les étoiles à travers la difficulté ». Il représente la façon dont l'entreprise se projette à long terme, et sa détermination à démocratiser la technologie des robots IA…

Et vous que pensez-vous de ce robot Astribot S1 ? Est-ce que Tesla a du souci à se faire ? Qui va prendre la tête dans ce secteur entre les États-Unis et la Chine ? Partagez votre avis en commentaire !

