Métavers : les créateurs d’EverQuest et de Call of Duty dévoile le jeu Avalon

Avalon. Ce nouveau titre va révolutionner le monde du jeu vidéo. En effet, les développeurs ont voulu repousser les limites du possible. Désormais, les joueurs peuvent s’immerger dans un vrai Métavers, digne de leurs rêves les plus fous.

Des outils IA, une technologie blockchain, et l’expérience de plusieurs professionnels ont permis d’imaginer un nouveau concept de jeu. Et le résultat est exceptionnel, car le secteur du gaming va bientôt connaître le Métavers. Avalon est la clé qui ouvrira la porte à ce monde atypique. A noter que le jeu a été conçu par les développeurs les plus célèbres, et financé par investissement de 13 millions de dollars.

Une équipe de choc pour créer un jeu unique

Plusieurs professionnels de la high-tech ont collaboré pour développer Avalon. On peut citer certains développeurs de Call of Duty, Assassin’s Creed, Elden Ring, ou encore World of Warcraft. Le studio a ensuite fait appel à Didimo et Inwordl AI pour créer l’univers virtuel d’Avalon. Ces plateformes ont conçu les personnages du jeu. L’objectif était d’avoir un rendu qui se rapproche de plus en plus de la réalité.

Le jeu sera disponible en version bêta en 2024. La version officielle sera par la suite lancée en 2025. Comme quoi, il faut être assez patient pour tester le métavers dans le monde du jeu vidéo.

Un voyage à travers le Métavers

Explorer le monde, tout en créant son propre univers. Tel est le principe d’Avalon. Les joueurs peuvent parcourir plusieurs cartes à travers des portails. Et les possibilités sont infinies. Mais pour respecter l’équité dans le jeu, les armes, les véhicules, et même les missions seront en accord avec le monde dans lequel le joueur se trouve.

Au début de l’aventure, Avalon adopte un style MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Play Game). Le joueur découvrira ensuite qu’il peut créer son propre monde virtuel. Il sera alors maître de son univers, et peut pousser son imagination à son summum. Et ce concept est la valeur ajoutée d’Avalon. C’est de loin le premier titre qui se lance sur cette voie.

Jeffrey Butler, directeur des produits d’Avalon, a déclaré que le joueur n’a besoin d’aucun éditeur pour constituer les éléments de son univers Avalon. Tout est déjà disponible dans le package de départ.

Avalon : un vrai univers, où tout est possible

Avalon se présente aussi comme une source de revenu fiable pour les joueurs. Ils joueurs peuvent créer les éléments de leur univers, et les monétiser à leur guise.

“Si vous voulez créer le tombeau des horreurs dans un style cyberpunk, vous pourrez le publier et gagner de l’argent” déclare Jeffrey Butler.

Les œuvres produites dans Avalon deviennent alors les propriétés des joueurs. Il est possible de vendre, et de les échanger dans le jeu. L’achat est aussi possible pour les intéressés. Une technologie blockchain assure ensuite la fiabilité des transactions.Toutefois, Butler n’oblige pas les joueurs à dépenser de l’argent réel dans le jeu. L’expérience et l’immersion doivent passer avant les profits.

Par ailleurs, Avalon est aussi un jeu « inclusif ». Les développeurs ont exploité une IA générative pour introduire les ethnies du monde actuel.

“Nous avons travaillé dur pour être inclusifs et représenter autant d’ethnies que nos ressources le permettent” explique Jeffrey Butler.