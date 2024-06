Bataille des images sur les réseaux : comment l’IA participe au conflit israélo-gazaouï

Une image générée par intelligence artificielle illustrant le conflit à Gaza est devenue virale en quelques jours. Relayée massivement par des célébrités, cette représentation numérique témoigne de la nouvelle guerre des images se jouant sur les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux ont été récemment inondés par une image liée au conflit en cours entre Israël et Gaza. Générée par intelligence artificielle, cette illustration montre des rangées de tentes de fortune formant les mots « All eyes on Rafah » (« Tous les regards sur Rafah »). En l'espace de quelques jours seulement, ce visuel est devenu l'un des contenus les plus partagés en lien avec cette guerre.

Un slogan devenu viral

Bien que le slogan existait déjà dans les mouvements pro-palestiniens depuis quelques mois, ce n'est que très récemment qu'il a véritablement percé dans la sphère publique. L'attention s'est en effet portée il y a quelques jours sur la ville de Rafah après un bombardement israélien meurtrier dans un camp de déplacés, faisant des dizaines de victimes civiles.

Selon les observateurs, si cette image particulière a rencontré un tel écho, c'est probablement parce que les plateformes ont réduit la visibilité de contenus plus explicites et choquants en lien avec ce drame.

Des célébrités pour relayer l'image

L'énorme diffusion de ce visuel est en grande partie due aux nombreuses célébrités qui l'ont relayé auprès de leurs millions d'abonnés sur Instagram, TikTok et X (anciennement Twitter). Des acteurs comme Priyanka Chopra, Varun Dhawan, Alia Bhatt ou Pedro Pascal, ainsi que la chanteuse Dua Lipa, ont ainsi contribué à sa viralité.

En quelques jours, le nombre de partages sur Instagram a dépassé les 45 millions. Sur TikTok, une vidéo commentant l'image a été visionnée 10 millions de fois en 24 heures. Un simple partage sur X a quant à lui engrangé 8 millions de vues et 188 000 retweets.

Contre-feu pro-israélien

Face à ce raz-de-marée virtuel, des voix pro-israéliennes ont tenté de produire leur propre contre-offensive numérique. Une agence de design a ainsi largement diffusé un visuel montrant un combattant du Hamas braquant une arme sur un bébé, reposté plus de 300 000 fois sur Instagram.

Ce phénomène illustre une nouvelle fois le pouvoir de dissémination des réseaux sociaux dans les conflits contemporains, où la bataille des images fait désormais rage en parallèle des affrontements sur le terrain.

