Black Friday sur Fnac et Darty : quels sont les meilleurs bons plans ?

À l’approche du Black Friday 2023, l’excitation monte chez les amateurs de bonnes affaires. Cette année, Fnac et Darty sont au cœur de l’événement avec des promotions exceptionnelles.

Le Black Friday est un événement incontournable pour les chasseurs de bonnes affaires. Cette année, Fnac et Darty se distinguent en proposant des offres alléchantes. Ce guide complet vous présente les meilleures affaires à réaliser chez ces deux enseignes phares. Des réductions sur les produits high-tech aux offres exceptionnelles, il y en a pour tous les goûts.

Les temps forts du Black Friday chez Fnac et Darty

Des offres technologiques impressionnantes

Fnac et Darty se lancent dans la bataille du Black Friday 2023 avec une série d’offres attractives sur une multitude d’articles high-tech. Parmi les offres phares, la batterie externe Samsung 10 000 mAh 25W est proposée à seulement 4,99 euros (avec 20 euros remboursés), et le casque micro gaming HyperX Cloud Alpha est à 49,99 euros. Les amateurs de musique peuvent également se réjouir avec les écouteurs Jabra Elite 4 Active à 79 euros. Ces offres sont une aubaine pour les technophiles à la recherche d’accessoires de qualité.

Les Must-Have pour la maison

Au-delà de la technologie portable, Fnac et Darty proposent également des réductions sur des articles pour la maison. Le pack de 2 ampoules Philips Hue W&C avec télécommande est une belle opportunité à 89 euros. De plus, le pack Philips Hue incluant 2 ampoules, une télécommande, et une barre lumineuse est à 129 euros. Ces offres permettent de moderniser son intérieur avec des produits connectés à des prix très compétitifs.

Les grandes marques à petit prix

Les offres de Fnac et Darty incluent également des réductions sur des produits de marques renommées. Par exemple, la tablette Lenovo M10 Plus avec coque de protection est à 169 euros, une offre intéressante pour ceux à la recherche d’une tablette abordable mais performante. Pour les amateurs de réalité virtuelle, le casque VR Meta Quest 2 est proposé à 299 euros, un prix défiant toute concurrence.

Des bons plans high-tech à saisir

Ordinateurs et gaming à l’honneur

Fnac et Darty frappent fort dans le domaine de l’informatique et du gaming. Le PC portable Lenovo IdeaPad 1, équipé d’un Ryzen 5, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go, est une affaire en or à 399 euros. Les gamers ne sont pas en reste avec le PC portable HP 15s, doté d’un Core i5 et 16 Go de RAM à 499 euros. Par ailleurs, le PC portable gamer Acer Nitro 5, avec Core i5, RTX 4060, 16 Go de RAM, est disponible à 899 euros. Ces offres représentent une occasion unique pour les passionnés de jeux vidéo.

Télévisions et consoles en vedette

Le Black Friday est aussi le moment idéal pour acquérir une nouvelle télévision ou console à un prix avantageux. La TV QLED Samsung Q70C de 55 pouces est disponible à 649 euros, une offre alléchante pour un téléviseur de cette qualité. Proposant un prix de départ à partir de 599 euros, la console portable Asus Rog Ally rivalise avec la Nintendo Switch. C’est un prix intéressant pour les adeptes de jeux vidéo.

Fnac et Darty : la destination Black Friday

Une semaine de folie

Fnac et Darty lancent leur Black Friday une semaine avant le jour J. Cela permet aux consommateurs de profiter de réductions exceptionnelles sur une période étendue. La Black Friday Week se poursuit jusqu’au week-end du 24 novembre 2023. Il est recommandé d’agir rapidement si un produit vous intéresse, car les stocks sont limités et les offres sont temporaires.

Encore plus de bons plans

Pour ceux qui recherchent encore plus d’offres, Fnac et Darty proposent une sélection de bons plans supplémentaires. Par exemple, la TV SAMSUNG Neo QLED QN90C de 55 pouces est affichée à 1099 euros au lieu de 1599 euros. Cela représente une économie substantielle pour un téléviseur de cette qualité. De même, les téléviseurs LG QNED75 et TCL 55C749 affichent des prix très compétitifs.

Le Black Friday 2023 chez Fnac et Darty offre l’occasion idéale d’importantes économies sur une large gamme de produits. Que vous soyez à la recherche de la dernière technologie, Fnac et Darty sont les destinations incontournables pour ce Black Friday. Vous y trouverez également les meilleures offres.