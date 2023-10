Ransomware : Boeing sous la menace des pirates. Le compte à rebours est lancé !

Boeing, l’une des principales sociétés aérospatiales au monde, est actuellement sous la menace de hackers, connus pour leur efficacité impitoyable. Les cybercriminels ont lancé le compte à rebours. Boeing a jusqu’au 2 novembre pour répondre à leurs exigences, souvent inflexibles.

Boeing, la dernière proie du gang de ransomware Lockbit

Les hackers derrière le ransomware Lockbit est aujourd’hui considéré comme l’une des organisations les plus prolifiques et agressives du secteur. Leurs actions suscitent l’inquiétude des professionnels de la cybersécurité du monde entier.

LockBit est un type de ransomware impliquant un paiement financier en échange d’un décryptage. Les acteurs de la menace utilisent la méthode de triple extorsion pour mener des cyberattaques de haute gravité.

Il cible principalement les agences gouvernementales, les grandes entreprises et les multinationales, à l’image de sa dernière proie, Boeing. Plus tôt dans le mois, les hackers affirment avoir exfiltré une énorme quantité de données sensibles de Boeing et menacent de les publier si la victime n’accède pas à leur demande d’ici le 2 novembre.

« Une énorme quantité de données sensibles a été exfiltrée et prête à être publiée si Boeing ne prend pas contact dans les délais ! Pour l’instant, nous n’enverrons pas de listes ni d’échantillons pour protéger l’entreprise MAIS nous ne la conserverons pas ainsi jusqu’à la date limite », peut-on lire sur le site de fuite de données des hackers.

Boeing affirme examiner de près ces affirmations

Dans la mesure où les acteurs de la menace n’ont diffusé aucun échantillons de données, les experts en cybersécurité doivent encore trouver les moyens de confirmer cette affirmation. En tout cas, du côté des cybercriminels, les dés sont lancés. Ils ont enclenché le compte à rebours sur leur site du Dark Web.

Les hackers n’ont pas non plus diffusé la demande de rançon ni précisé dans aucune des publications publiques le montant demandé. Néanmoins, les observateurs et les analystes en cybersécurité, à l’instar du chercheur américain Dominic Alvieri, craignent une demande astronomique.

De son côté, Boeing affirme évaluer la menace. « Nous évaluons cette affirmation », a déclaré un porte-parole de la société. En tout cas, les enjeux sont élevés. La stratégie de réponse de Boeing pourrait être cruciale pour atténuer les conséquences potentielles d’une fuite de données.

Cet incident rappelle encore une fois aux organisations l’importance cruciale de mesures de cybersécurité robustes. La mise en œuvre de protocoles de cryptage stricts, la mise à jour des logiciels de sécurité, la réalisation régulière d’évaluations de vulnérabilité, la formation des employés ou encore la protection des données doivent être une priorité.