Tourisme : comment trouver des pépites méconnues avec ChatGPT ?

Alors que la plupart des estivants sont sur le chemin du retour, d’autres sont encore en train de préparer leurs itinéraires. Si vous êtes en quête des adresses les plus authentiques, dites-vous que ChatGPT peut aussi faire dans le tourisme et vous aider à trouver ces pépites. Voici comment.

Tourisme : découvrez des trésors cachés avec ChatGPT

Si pour vous vacances et voyages riment avec découvertes authentiques, vous êtes sûrement de ceux qui évitent les sites touristiques incontournables bondés de monde. Si vous cherchez les trésors cachés d’une destination, dites-vous que vous pouvez très bien tirer parti de l’IA en axant l’utilisation de ChatGPT sur le tourisme.

Beaucoup partent déjà en vacances avec l’IA. Longwoods International par exemple, une société de recherche de premier plan sur les voyages et le tourisme, s’est penché sur la question. Une de ses recherches a révélé que 32 % des voyageurs américains utilisent probablement ChatGPT pour les aider à planifier leur voyage.

Les chercheurs pensent que cette pratique n’est pas l’apanage des Américains. Il est fort probable que d’autres utilisateurs en Europe, en Amérique du sud et ailleurs dans le monde tablent aussi sur les capacités de l’IA pour planifier leur voyage.

Les guides touristiques classiques sont souvent limités dans leur contenu, contrairement à ChatGPT qui élargit pour ainsi dire le champ des possibles. L’outil d’IA peut vous emmenez absolument partout, à condition bien évidemment de trouver les bons prompts. Voici comment faire pour trouver les bonnes adresses grâce à ChatGPT et composer un voyage sur-mesure.

ChatGPT : des demandes précises pour un voyage sur-mesure

De nombreux chercheurs, des journalistes et des utilisateurs lambdas ont déjà testé les capacités de ChatGPT sur le tourisme. Dans les Émirats arabes unis par exemple, un journaliste du quotidien The National a demandé à ChatGPT de « partager un itinéraire pour un week-end parfait à Dubaï ».

Le journaliste a demandé des précisions sur les meilleurs hébergements, restaurants, moyens de transport et activités dans la ville. ChatGPT lui a proposé un programme sur deux jours avec des suggestions d’hôtels en bord de mer, dans le centre-ville, etc. Il a également proposé une liste de restaurants et de lieux à visiter en journée et dans la soirée.

ChatGPT lui a aussi suggéré Uber comme meilleur moyen de déplacement. Globalement, les réponses sont assez complètes. Mais si vous souhaitez vivre une expérience hors du commun, précisez vos demandes en conséquence. C’est le meilleur moyen de « soutirer les meilleures informations » à l’IA.

Préparer son voyage avec ChatGPT : décomposer vos demandes en plusieurs étapes

Lisa Lucas, une femme écrivain voyageur américaine, nous livre ses conseils pour organiser son voyage avec l’IA. Dans le tourisme, le meilleur moyen de tirer parti de ChatGPT dit-elle, c’est de spécifier ses demandes. « Plus la question est précise, mieux c’est », explique t-elle.

Pour être le plus précis possible, allez-y étape par étape. « Assurez-vous de rester dans une seule conversation », souligne Lucas. Concentrez-vous d’abord sur la destination. Demandez à l’IA le meilleur endroit pour s’établir en fonction de vos envies : en plein centre-ville, à flanc de montagne, dans un quartier historique… Vous pouvez spécifier vouloir trouver les « joyaux cachés » de la destination.

Passez ensuite à l’hébergement. Rédigez un prompt indiquant le type d’hébergement, les équipements et le prix souhaités. Procédez pareillement pour les restaurants. Vous pouvez lui demander par exemple des établissements au concept original, un lieu avec une vue époustouflante, etc.

Pour Lisa Lucas, les réponses fournies sont globalement pertinentes. Néanmoins, ChatGPT dit-elle peut avoir ses limites. Elle évoque notamment certaines omissions de l’IA qui oublie parfois de préciser les horaires d’ouverture de certains sites. ChatGPT peut également indiquer des compagnies de transport qui ne répondent pas à vos besoins ou vous rediriger vers des sites Web obsolètes.