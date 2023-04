Tout ce qu’il faut savoir sur le programme Bug Bounty

Le Bug Bounty récompense les utilisateurs qui signalent les bogues, aidant ainsi les éditeurs à corriger les failles de leurs applications.

Les logiciels complexes peuvent contenir des failles de sécurité catastrophiques. Pour évaluer leur sécurité, les entreprises peuvent recruter des experts ou faire appel à des sous-traitants spécialisés. Le Bug Bounty est une chasse aux bugs accessible à tous les hackers et chercheurs indépendants. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur ce type de programme et comment y participer et remporter la récompense.

Qu’est-ce que le Bug Bounty exactement ?

Le Bug Bounty récompense les hackers éthiques qui signalent des vulnérabilités. Les programmes de Bug Bounty permettent aux entreprises de renforcer la sécurité de leurs systèmes grâce à la communauté des hackers. Les hackers chassent les bugs pour gagner de l’argent et certains en font même leur travail à temps plein. C’est pourquoi les programmes de Bug Bounty attirent des hackers aux compétences variées. Cela offre un avantage par rapport à des tests reposant sur des équipes moins expérimentées. En plus, les bugs découverts par des chercheurs indépendants sont récompensés financièrement. Les bugs signalés concernent principalement les exploits de sécurité et les vulnérabilités, mais aussi les problèmes de processus et les failles matérielles.

De plus, les programmes de Bug Bounty sont souvent utilisés pour compléter les tests d’intrusion traditionnels. Ces programmes permettent aux organisations de tester la sécurité de leurs applications en continu. Les bugs signalés permettent aux entreprises d’améliorer la sécurité de leurs applications et de protéger leurs utilisateurs contre les cyberattaques.

Les entreprises peuvent améliorer continuellement la sécurité de leurs applications en exploitant les compétences de la communauté des hackers pour identifier les failles. Les chercheurs indépendants peuvent quant à eux gagner de l’argent en signalant les bugs qu’ils découvrent. En outre, les programmes de Bug Bounty sont un moyen efficace de compléter les tests d’intrusion traditionnels et de garantir la sécurité des applications tout au long de leur cycle de vie de développement.

Quels sont ses objectifs ?

Le Bug Bounty met en lumière les problèmes de sécurité. Les dispositifs de cybersécurité ne suffisent pas à résoudre les problèmes de bugs fréquents. Le Bug Bounty demeure pertinent face aux mises à jour régulières des sites, plateformes et applications.

Les entreprises incitent à la détection des vulnérabilités en proposant des Bug Bounty récompensant les chasseurs de bugs. Lorsqu’un Bounty Hunter signale un bug, l’entreprise le paie en reconnaissance de sa contribution pour découvrir les faiblesses de sécurité avant les hackers malveillants. Pour créer un programme de Bug Bounty, l’entreprise doit d’abord définir l’envergure et le budget, ainsi que les systèmes que le hacker peut tester et la manière dont les tests sont menés. Certaines organisations préservent certains domaines par souci de confidentialité ou exigent que les tests n’affectent pas les opérations. Les récompenses doivent être suffisamment attractives pour signaler à la communauté des hackers que l’entreprise prend la cybersécurité et la découverte des vulnérabilités au sérieux.

Les sommes offertes doivent être proportionnelles à l’impact potentiel des failles découvertes. Les entreprises peuvent également mettre en place un système de tableau de classement pour stimuler les hackers à trouver des points faibles dans le système. Le hacker signale le bug en fournissant un rapport complet sur la nature du bug, sa gravité et ses étapes de découverte. Les rapports passent souvent par des programmes tiers indépendants tels que Bugcrowd ou HackerOne. Les programmes de Bug Bounty sont soit privés sur invitation, soit accessibles à tous les chercheurs indépendants.

Après avoir examiné le rapport et confirmé le bug, l’entreprise paie le hacker. Les développeurs traitent en priorité les rapports de bug les plus graves et s’efforcent de résoudre rapidement le problème. Un nouveau test est effectué pour s’assurer que le bug a bien été résolu.

Pourquoi les hackers font-ils du Bug Bounty ?

Le programme de Bug Bounty offre une occasion aux chercheurs et hackers éthiques de découvrir et signaler des bugs. Ils peuvent ainsi gagner de l’argent et recevoir une reconnaissance, tout en démontrant leur expérience dans le monde réel ou en rencontrant les membres de l’équipe de sécurité d’une entreprise. Le Bug Bounty peut être une activité à temps plein, un complément ou un moyen de validation de compétences. De plus, il permet de tester ses talents de hacker sur les systèmes des plus grandes entreprises et agences gouvernementales.

Les programmes de chasse aux bugs permettent aux entreprises de surveiller efficacement leurs systèmes. Ainsi, ils augmentent la probabilité de découvrir les vulnérabilités majeures. Bien que les bugs soient inévitables, il est préférable de les détecter et de les réparer pour éviter des dommages considérables. Les programmes de chasse aux bugs permettent également d’économiser de l’argent en évitant des violations de données coûteuses.

En effet, les dommages causés par une violation de données peuvent coûter des millions de dollars. En comparaison, payer quelques milliers de dollars pour une chasse aux bugs est un investissement judicieux pour éviter une perte de données importante et les conséquences financières qui en découlent. Ainsi, les programmes de chasse aux bugs sont une mesure préventive intelligente pour les entreprises qui cherchent à protéger leurs systèmes et leur réputation.

Grâce à HackerOne, la mise en place d’un programme de Bug Bounty est désormais plus simple pour les entreprises. Cette plateforme permet aux organisations de définir leur portée, de suivre les rapports de bogues et de gérer les paiements depuis un seul emplacement. Les équipes de sécurité peuvent ainsi avoir un aperçu en temps réel de la progression de leurs programmes de Bug Bounty grâce à des métriques de rapport détaillées.

De plus, cela permet aux entreprises de définir rapidement des SLA personnalisés pour résoudre les nouvelles divulgations. Avant cela, la création d’un programme de Bug Bounty était plus compliquée pour les entreprises, qui devaient créer leur propre plateforme de communication, mettre en place des systèmes de suivi de bugs et intégrer des passerelles de paiement. HackerOne simplifie désormais le processus, offrant une solution clé en main pour les entreprises souhaitant implémenter des programmes de Bug Bounty.

Pourquoi les entreprises utilisent-elles le Bug Bounty ?

Grâce aux programmes de Bug Bounty, les entreprises peuvent tirer parti des compétences d’un grand nombre de hackers. Cela permet d’accroître le nombre de testeurs et de détecter plus de bugs avant qu’ils ne soient exploités par des cybercriminels. En outre, cette approche peut contribuer à améliorer la réputation de l’entreprise. En effet, les programmes de sécurité mature renforcent la confiance du public ainsi que celle des régulateurs.

Ainsi, le Bug Bounty pourrait devenir un standard de l’industrie à l’avenir. En plus, de nombreuses organisations ont déjà adopté cette méthode et travaillent avec des plateformes spécialisées comme HackerOne, Yogosha ou Bugcrowd pour gérer leurs programmes de Bug Bounty. Les hackers peuvent y signaler les bugs qu’ils ont découverts et obtenir une prime. Cette pratique constitue une solution efficace pour renforcer la sécurité des applications et des systèmes informatiques tout en offrant aux chercheurs de bugs une opportunité d’enrichir leur expérience professionnelle.

Des primes aux bogues pour se rémunérer

Des primes sont offertes aux chercheurs qui signalent des bugs, équivalentes à une rémunération. Les entreprises spécialisées dans le Bug Bounty ont émergé, engagées des équipes entières de profils formés en informatique. Certains participants y participent pour renforcer leur formation et pour des raisons financières. L’activité peut s’avérer très lucrative, avec des primes pouvant atteindre plus de 10 000 euros.

En matière de cybersécurité, les programmes de Bug Bounty sont de plus en plus populaires. En effet, les entreprises cherchent à améliorer continuellement la sécurité de leurs systèmes. Pour participer à un programme, il suffit d’un PC portable et d’une connexion internet. La plupart des hackers utilisent des outils gratuits pour identifier les failles. Toutefois, pour faire la différence face à la concurrence mondiale, une formation en cybersécurité peut être un réel avantage. Acquérir des compétences techniques pour une détection efficace de bugs est l’un des avantages d’une formation en cybersécurité.

Les inconvénients

Bien que les programmes de Bug Bounty présentent des avantages évidents pour les entreprises, ils ont également leurs inconvénients. D’abord, les chercheurs de bugs peuvent rencontrer une concurrence très rude qui rend difficile la génération de revenus grâce à cette activité. Seuls 2,5 % des utilisateurs enregistrés sur HackerOne ont perçu une récompense, tandis que 97 % n’ont jamais réussi à vendre un bug. De plus, les entreprises doivent être suffisamment matures pour résoudre rapidement les problèmes identifiés grâce aux programmes de Bug Bounty, sinon cette approche ne convient pas.

En outre, les organisations doivent se préparer à recevoir une majorité de fausses alertes. Les programmes de Bug Bounty sont également plus pertinents pour les vulnérabilités des sites Web que pour les autres applications. Enfin, laisser des chercheurs indépendants pénétrer le réseau peut être risqué. Les hackers peuvent décider de trahir l’entreprise et de dévoiler les bugs publiquement, endommageant ainsi la réputation auprès du public ou permettant à des cybercriminels de les exploiter. Les programmes de Bug Bounty ne peuvent donc pas constituer l’unique solution pour garantir la cybersécurité d’une organisation. En revanche, ils doivent être considérés comme un complément aux autres méthodes de cybersécurité, telles que les tests de pénétration et les audits de sécurité.